Марокко включила Россию в список стран с более строгими правилами въезда

Для посещения Болгарии россиянам нужна виза — либо национальная, либо шенгенская. Получить ее можно уже сейчас.

Непривитым туристам придется сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Годится и тест на антигены, срок действия которого 48 часов.

Вакцинированным путешественникам ПЦР-анализ не нужен — достаточно сертификата о полной вакцинации против COVID-19 на английском языке и с данными загранпаспорта.

В списке вакцин, одобренных Минздравом Болгарии, есть российский "Спутник V".

С момента введения последней прививки должно пройти не менее 14 дней.

Переболевшие могут представить положительный результат ПЦР-теста, сданного в период 15-80 дней до прибытия в страну. Он подтвердит, что инфекция — в прошлом. Эта справка также должна быть на английском языке.