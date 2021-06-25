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Солнечный Берег и Золотые Пески. Как Болгария готовится принимать россиян
Солнечный Берег и Золотые Пески. Как Болгария готовится принимать россиян - РИА Новости, 25.06.2021
Солнечный Берег и Золотые Пески. Как Болгария готовится принимать россиян
С 28 июня Россия восстановит авиасообщение с Болгарией. Самолеты полетят из Москвы, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Самары и Ростова-на-Дону в Софию, Варну и... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T08:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. С 28 июня Россия восстановит авиасообщение с Болгарией. Самолеты полетят из Москвы, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Самары и Ростова-на-Дону в Софию, Варну и Бургас. Летом большинство туристов выбирают отдых на черноморских курортах страны, но и за их пределами есть что посмотреть — подняться в горы к ледниковым озерам, увидеть тысячелетние фрески в монастырях, расслабиться в термальных источниках, пить местное вино и дегустировать сыры. Куда ехать любителям ночной жизни и тихого отдыха, какие документы взять с собой и какие правила соблюдать — в фотоленте РИА Новости.
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фото, куда поехать, туризм, болгария, еда, достопримечательности

Солнечный Берег и Золотые Пески. Как Болгария готовится принимать россиян

08:00 25.06.2021 (обновлено: 08:52 25.06.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. С 28 июня Россия восстановит авиасообщение с Болгарией. Самолеты полетят из Москвы, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Самары и Ростова-на-Дону в Софию, Варну и Бургас. Летом большинство туристов выбирают отдых на черноморских курортах страны, но и за их пределами есть что посмотреть — подняться в горы к ледниковым озерам, увидеть тысячелетние фрески в монастырях, расслабиться в термальных источниках, пить местное вино и дегустировать сыры. Куда ехать любителям ночной жизни и тихого отдыха, какие документы взять с собой и какие правила соблюдать — в фотоленте РИА Новости.
© Pixabay / nextvoyage

Для посещения Болгарии россиянам нужна виза — либо национальная, либо шенгенская. Получить ее можно уже сейчас.

Непривитым туристам придется сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Годится и тест на антигены, срок действия которого 48 часов.

Вакцинированным путешественникам ПЦР-анализ не нужен — достаточно сертификата о полной вакцинации против COVID-19 на английском языке и с данными загранпаспорта.

В списке вакцин, одобренных Минздравом Болгарии, есть российский "Спутник V".

С момента введения последней прививки должно пройти не менее 14 дней.

Переболевшие могут представить положительный результат ПЦР-теста, сданного в период 15-80 дней до прибытия в страну. Он подтвердит, что инфекция — в прошлом. Эта справка также должна быть на английском языке.

Пляжи Болгарии, Курорт Солнечный берег
1 из 16

Для посещения Болгарии россиянам нужна виза — либо национальная, либо шенгенская. Получить ее можно уже сейчас.

Непривитым туристам придется сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Годится и тест на антигены, срок действия которого 48 часов.

Вакцинированным путешественникам ПЦР-анализ не нужен — достаточно сертификата о полной вакцинации против COVID-19 на английском языке и с данными загранпаспорта.

В списке вакцин, одобренных Минздравом Болгарии, есть российский "Спутник V".

С момента введения последней прививки должно пройти не менее 14 дней.

Переболевшие могут представить положительный результат ПЦР-теста, сданного в период 15-80 дней до прибытия в страну. Он подтвердит, что инфекция — в прошлом. Эта справка также должна быть на английском языке.

© Pixabay / nextvoyage
© Depositphotos / bortnikau

Болгария объявила о готовности принимать российских туристов с 1 мая. Но пока по достопримечательностям страны путешествуют русскоязычные жители Израиля, Украины и наши соотечественники, проживающие там постоянно.

До открытия прямого авиасообщения добраться до Болгарии можно было только с пересадкой — например, в Белграде или Стамбуле.

Несебр
2 из 16

Болгария объявила о готовности принимать российских туристов с 1 мая. Но пока по достопримечательностям страны путешествуют русскоязычные жители Израиля, Украины и наши соотечественники, проживающие там постоянно.

До открытия прямого авиасообщения добраться до Болгарии можно было только с пересадкой — например, в Белграде или Стамбуле.

© Depositphotos / bortnikau
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Сейчас в Болгарии ковидные ограничения особо не чувствуются — работает абсолютно все.

"Кафе и рестораны открыты, фитнес-залы и дискотеки тоже", — рассказывает гид Юлия Лозовская.

Более того, с мая страна погрузилась в череду праздников и фестивалей — местной кухни, роз, лаванды, фольклора.

Маски необходимо носить в закрытых помещениях — магазинах, банках, офисах. "Пожалуй, помимо этого и табличек, предписывающих соблюдать социальную дистанцию, других ограничений нет", — отмечает экскурсовод.

Кафе в болгарском Несебре
3 из 16

Сейчас в Болгарии ковидные ограничения особо не чувствуются — работает абсолютно все.

"Кафе и рестораны открыты, фитнес-залы и дискотеки тоже", — рассказывает гид Юлия Лозовская.

Более того, с мая страна погрузилась в череду праздников и фестивалей — местной кухни, роз, лаванды, фольклора.

Маски необходимо носить в закрытых помещениях — магазинах, банках, офисах. "Пожалуй, помимо этого и табличек, предписывающих соблюдать социальную дистанцию, других ограничений нет", — отмечает экскурсовод.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Болгарские курорты в Европе считают самыми недорогими. Для молодежи бюджетный вариант — Солнечный Берег, рассказывает гид Олег Можевин.

Музыка — до утра, дискотеки — круглый год. Самый популярный пляж страны Сасао Beach называют "болгарской Ибицей". Днем там работают бары под открытым небом, ночью — дискотека.

Рядом с ним — одноименный клуб, мекка для любителей электронной музыки, и другие развлекательные заведения.

Кафе на пляже курорта Солнечный берег
4 из 16

Болгарские курорты в Европе считают самыми недорогими. Для молодежи бюджетный вариант — Солнечный Берег, рассказывает гид Олег Можевин.

Музыка — до утра, дискотеки — круглый год. Самый популярный пляж страны Сасао Beach называют "болгарской Ибицей". Днем там работают бары под открытым небом, ночью — дискотека.

Рядом с ним — одноименный клуб, мекка для любителей электронной музыки, и другие развлекательные заведения.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© Depositphotos / master2

"Предпочитающим семейный отдых лучше искать удаленные комплексы, присмотреться к Варне или городку Святые Константин и Елена", — говорит Олег.

Курорт Золотые Пески универсальный: и молодежи будет интересно (есть дискотеки), и пляжи хорошие, и людям с детьми будет чем заняться.

Причем Золотые Пески расположены на севере страны. "Тут больше гор, зелени, не так жарко и почти нет комаров. На юге — лиманы, заливы и значительно жарче", — добавляет Олег.

Пожилые европейцы выбирают спокойную Албену — зеленый городок с широким пляжем.

Курорт Золотые пески
5 из 16

"Предпочитающим семейный отдых лучше искать удаленные комплексы, присмотреться к Варне или городку Святые Константин и Елена", — говорит Олег.

Курорт Золотые Пески универсальный: и молодежи будет интересно (есть дискотеки), и пляжи хорошие, и людям с детьми будет чем заняться.

Причем Золотые Пески расположены на севере страны. "Тут больше гор, зелени, не так жарко и почти нет комаров. На юге — лиманы, заливы и значительно жарче", — добавляет Олег.

Пожилые европейцы выбирают спокойную Албену — зеленый городок с широким пляжем.

© Depositphotos / master2
CC BY-SA 4.0 / Happyna / Nessebar city

Несебр, расположенный в 37 километрах от Бургаса и в трех от Солнечного Берега, — один из самых популярных приморских курортов.

Старый город — на полуострове, часть зданий ушла под воду. Их можно увидеть, если отправиться туда на катере.

Символ Несебра — ветряная мельница. Их осталось тут всего две. Та, что при въезде на полуостров, — самая известная.

Еще это место называют "городом 40 церквей": на небольшой территории — десятки храмов. Большинство недействующие, часть — полуразрушенные. Осмотрите Митрополийскую церковь V века и храм Христа Пантократора. В последней — красивейший фасад, внутри — галерея.

Есть в городе и древний амфитеатр, там до сих пор проходят концерты.

Несебр
6 из 16

Несебр, расположенный в 37 километрах от Бургаса и в трех от Солнечного Берега, — один из самых популярных приморских курортов.

Старый город — на полуострове, часть зданий ушла под воду. Их можно увидеть, если отправиться туда на катере.

Символ Несебра — ветряная мельница. Их осталось тут всего две. Та, что при въезде на полуостров, — самая известная.

Еще это место называют "городом 40 церквей": на небольшой территории — десятки храмов. Большинство недействующие, часть — полуразрушенные. Осмотрите Митрополийскую церковь V века и храм Христа Пантократора. В последней — красивейший фасад, внутри — галерея.

Есть в городе и древний амфитеатр, там до сих пор проходят концерты.

CC BY-SA 4.0 / Happyna / Nessebar city
CC BY-SA 3.0 / Andrei Stroe / Castle of queen Marie of Romania in Balchik, Dobrich Region, Bulgaria

Если туристы приезжают на побережье, то в основном проводят время на море, говорит Олег Можевин.

Ближайшие экскурсии — либо в Несебр, либо в Балчик, где расположен дворец румынской королевы Марии Эдинбургской. Она назвала это место Тихим гнездом.

Там в начале прошлого века по проекту итальянских архитекторов были возведены виллы, часовня, винный погреб, мельницы (сейчас в них рестораны).

В ботаническом саду — три тысячи экзотических растений, 250 кактусов.

Дворец Тихое гнездо
7 из 16

Если туристы приезжают на побережье, то в основном проводят время на море, говорит Олег Можевин.

Ближайшие экскурсии — либо в Несебр, либо в Балчик, где расположен дворец румынской королевы Марии Эдинбургской. Она назвала это место Тихим гнездом.

Там в начале прошлого века по проекту итальянских архитекторов были возведены виллы, часовня, винный погреб, мельницы (сейчас в них рестораны).

В ботаническом саду — три тысячи экзотических растений, 250 кактусов.

CC BY-SA 3.0 / Andrei Stroe / Castle of queen Marie of Romania in Balchik, Dobrich Region, Bulgaria
CC BY-SA 3.0 / Daniel Petrov / Main Church "Nativity of the Virgin Mother"

В Болгарии около полутысячи православных монастырей. Чаще всего туристы отправляются в Рильский — крупнейший из них. Он основан в X веке, действует до сих пор и находится под защитой ЮНЕСКО.

Там церковь с фресками, библиотека с рукописными книгами, которым много веков, и музей, где хранится Крест Рафаила, на котором вырезаны 104 религиозные сцены.

От прибрежных курортов до обители — около 600 километров, потому лучше ехать с ночевкой, говорит Олег Можевин.

Рильский мнастырь
8 из 16

В Болгарии около полутысячи православных монастырей. Чаще всего туристы отправляются в Рильский — крупнейший из них. Он основан в X веке, действует до сих пор и находится под защитой ЮНЕСКО.

Там церковь с фресками, библиотека с рукописными книгами, которым много веков, и музей, где хранится Крест Рафаила, на котором вырезаны 104 религиозные сцены.

От прибрежных курортов до обители — около 600 километров, потому лучше ехать с ночевкой, говорит Олег Можевин.

CC BY-SA 3.0 / Daniel Petrov / Main Church "Nativity of the Virgin Mother"
© Depositphotos / hdesislava

Юлия Лозовская советует переночевать в келье одного из монастырей. Вечером там очень тихо, вокруг — скалы, и только горная река шумит под окном.

"В каждой обители — свои "фишки". В Бачковском монастыре — фрески, которым 300 лет, усыпальница XI века, старинная церковь и мраморный стол, за которым монахи собирались на трапезу в середине XVII века", — рассказывает экскурсовод.

В Рильском — каменная башня IX века с подлинными фресками.

В Дряновском — музей старинного болгарского быта. А еще — красивый вид на живописное горное ущелье, по которому утром можно прогуляться, поднявшись по тропе к "Скамейке любви" мимо четырехъярусной пещеры. Туда тоже надо зайти.

Бочковский монастырь
9 из 16

Юлия Лозовская советует переночевать в келье одного из монастырей. Вечером там очень тихо, вокруг — скалы, и только горная река шумит под окном.

"В каждой обители — свои "фишки". В Бачковском монастыре — фрески, которым 300 лет, усыпальница XI века, старинная церковь и мраморный стол, за которым монахи собирались на трапезу в середине XVII века", — рассказывает экскурсовод.

В Рильском — каменная башня IX века с подлинными фресками.

В Дряновском — музей старинного болгарского быта. А еще — красивый вид на живописное горное ущелье, по которому утром можно прогуляться, поднявшись по тропе к "Скамейке любви" мимо четырехъярусной пещеры. Туда тоже надо зайти.

© Depositphotos / hdesislava
CC BY 2.0 / Evgeni Karalamov / Raysko Praskalo waterfall, Bulgaria

В горах Стара-Планина, которые делят Болгарию на северную и южную, есть водопад Райско Прыскало — самый высокий на Балканах. Его название переводится как "Брызги с небес", а вода летит вниз с 124,5 метра.

Подъем к нему от автомобильной стоянки занимает около пяти часов, говорит Юлия. Наверху можно переночевать в хостеле. "Их в болгарских горах много, они называются "хижи", — объясняет экскурсовод.

Водопад Райско Прыскало
10 из 16

В горах Стара-Планина, которые делят Болгарию на северную и южную, есть водопад Райско Прыскало — самый высокий на Балканах. Его название переводится как "Брызги с небес", а вода летит вниз с 124,5 метра.

Подъем к нему от автомобильной стоянки занимает около пяти часов, говорит Юлия. Наверху можно переночевать в хостеле. "Их в болгарских горах много, они называются "хижи", — объясняет экскурсовод.

CC BY 2.0 / Evgeni Karalamov / Raysko Praskalo waterfall, Bulgaria
© Depositphotos / vili4545

В Болгарии много горячих минеральных источников и десятки термальных курортов. Большинство из них — в центре страны, на побережье всего два: около Бургаса и Варны.

В часе езды от Софии — Сапарева-Баня, а крупнейший спа-курорт расположен недалеко от Пловдива — это Хисаря.

Там же сохранились развалины древнего римского города Диоклетианополиса, фрагменты крепостной стены и каменная гробница III века.

 Сапарева Баня
11 из 16

В Болгарии много горячих минеральных источников и десятки термальных курортов. Большинство из них — в центре страны, на побережье всего два: около Бургаса и Варны.

В часе езды от Софии — Сапарева-Баня, а крупнейший спа-курорт расположен недалеко от Пловдива — это Хисаря.

Там же сохранились развалины древнего римского города Диоклетианополиса, фрагменты крепостной стены и каменная гробница III века.

© Depositphotos / vili4545
CC BY-SA 4.0 / Камен Ханджиев / Скалы Белоградчика

На северо-западе — Белоградческие скалы, природный памятник из красного песчаника и конгломерата.

Огромные камни различной формы похожи на сказочных чудовищ.

Между скал (их высота до 200 метров) построена крепость, частью которой стали труднодоступные вершины. Ее можно посетить.

Скалы Белоградчика
12 из 16

На северо-западе — Белоградческие скалы, природный памятник из красного песчаника и конгломерата.

Огромные камни различной формы похожи на сказочных чудовищ.

Между скал (их высота до 200 метров) построена крепость, частью которой стали труднодоступные вершины. Ее можно посетить.

CC BY-SA 4.0 / Камен Ханджиев / Скалы Белоградчика
© Fotolia / rupbilder

В Болгарии делают приятные вина. "Рекомендую классику: белое — шардоне, красное — каберне", — говорит Олег Можевин. Также попробуйте местное вино из винограда "мавруд" и "мелник".

Любителям этого напитка стоит съездить в город Плевен, расположенный на севере страны. Там есть музей вина — в пещере пять галерей, где находятся шесть тысяч бутылок, а также экспонаты, связанные с выращиванием винограда и производством вина.

Бутылки с вином
13 из 16

В Болгарии делают приятные вина. "Рекомендую классику: белое — шардоне, красное — каберне", — говорит Олег Можевин. Также попробуйте местное вино из винограда "мавруд" и "мелник".

Любителям этого напитка стоит съездить в город Плевен, расположенный на севере страны. Там есть музей вина — в пещере пять галерей, где находятся шесть тысяч бутылок, а также экспонаты, связанные с выращиванием винограда и производством вина.

© Fotolia / rupbilder
© Pixabay / AidylArtisan

Болгарская кухня похожа на турецкую и греческую. При приготовлении используют много овощей, трав, фруктов.

На побережье готовят больше из рыбы, в центре страны — из мяса, отмечает Олег Можевин. В блюда часто добавляют сыры.

Козий сыр
14 из 16

Болгарская кухня похожа на турецкую и греческую. При приготовлении используют много овощей, трав, фруктов.

На побережье готовят больше из рыбы, в центре страны — из мяса, отмечает Олег Можевин. В блюда часто добавляют сыры.

© Pixabay / AidylArtisan
© Pixabay / HeyKristine

Кроме вина, туристы везут из Болгарии розовое масло, мыло, кремы и даже леденцы, в составе которых оно есть.

Популярный сувенир — местный сыр, например брынза, а также кисело мляко — продукт, похожий на йогурт.

Из украшений выбирайте серебро. Из посуды — керамику, расписанную в технике "троянская шарка": полосатые узоры красного, синего, зеленого и серого цветов.

Мыло с розой
15 из 16

Кроме вина, туристы везут из Болгарии розовое масло, мыло, кремы и даже леденцы, в составе которых оно есть.

Популярный сувенир — местный сыр, например брынза, а также кисело мляко — продукт, похожий на йогурт.

Из украшений выбирайте серебро. Из посуды — керамику, расписанную в технике "троянская шарка": полосатые узоры красного, синего, зеленого и серого цветов.

© Pixabay / HeyKristine
© Pixabay / Anestiev

Туроператоры говорят, что пока спрос на Болгарию невысок. В основном путевки покупают туристы, которые постоянно ездят на курорты этой страны, рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Сейчас не распределены квоты на рейсы между авиакомпаниями, расписание чартеров еще составляют, и предложений от туроператоров не так много.

Anex Tour открыл продажи путевок на болгарские курорты на регулярных рейсах. Из-за этого цены на отдых в июле выше, чем в августе, и больше, чем привыкли отдыхающие в Болгарии, рассказали в пресс-службе туроператора. Так, недельный тур в отеле категории "четыре звезды" обойдется на двоих как минимум в 140 тысяч рублей.

Средний чек на туры в Болгарию сейчас — 130 тысяч рублей, подтверждает представитель Travelata.ru. В прошлом году этот показатель достигал 86 тысяч рублей, но продажи были только до конца марта — на этапе раннего бронирования, потом границы закрылись. В 2019-м средний чек не превышал 71 тысячу рублей.

Впрочем, из-за низкой загрузки отели охотно предоставляют скидки на размещение в надежде привлечь туристов выгодными условиями, рассказали в пресс-службе Tez Tour.

Береговая линия, Болгария
16 из 16

Туроператоры говорят, что пока спрос на Болгарию невысок. В основном путевки покупают туристы, которые постоянно ездят на курорты этой страны, рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Сейчас не распределены квоты на рейсы между авиакомпаниями, расписание чартеров еще составляют, и предложений от туроператоров не так много.

Anex Tour открыл продажи путевок на болгарские курорты на регулярных рейсах. Из-за этого цены на отдых в июле выше, чем в августе, и больше, чем привыкли отдыхающие в Болгарии, рассказали в пресс-службе туроператора. Так, недельный тур в отеле категории "четыре звезды" обойдется на двоих как минимум в 140 тысяч рублей.

Средний чек на туры в Болгарию сейчас — 130 тысяч рублей, подтверждает представитель Travelata.ru. В прошлом году этот показатель достигал 86 тысяч рублей, но продажи были только до конца марта — на этапе раннего бронирования, потом границы закрылись. В 2019-м средний чек не превышал 71 тысячу рублей.

Впрочем, из-за низкой загрузки отели охотно предоставляют скидки на размещение в надежде привлечь туристов выгодными условиями, рассказали в пресс-службе Tez Tour.

© Pixabay / Anestiev
 
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