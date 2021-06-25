Солнечный Берег и Золотые Пески. Как Болгария готовится принимать россиян
Для посещения Болгарии россиянам нужна виза — либо национальная, либо шенгенская. Получить ее можно уже сейчас.
Непривитым туристам придется сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Годится и тест на антигены, срок действия которого 48 часов.
Вакцинированным путешественникам ПЦР-анализ не нужен — достаточно сертификата о полной вакцинации против COVID-19 на английском языке и с данными загранпаспорта.
В списке вакцин, одобренных Минздравом Болгарии, есть российский "Спутник V".
С момента введения последней прививки должно пройти не менее 14 дней.
Переболевшие могут представить положительный результат ПЦР-теста, сданного в период 15-80 дней до прибытия в страну. Он подтвердит, что инфекция — в прошлом. Эта справка также должна быть на английском языке.
Для посещения Болгарии россиянам нужна виза — либо национальная, либо шенгенская. Получить ее можно уже сейчас.
Непривитым туристам придется сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Годится и тест на антигены, срок действия которого 48 часов.
Вакцинированным путешественникам ПЦР-анализ не нужен — достаточно сертификата о полной вакцинации против COVID-19 на английском языке и с данными загранпаспорта.
В списке вакцин, одобренных Минздравом Болгарии, есть российский "Спутник V".
С момента введения последней прививки должно пройти не менее 14 дней.
Переболевшие могут представить положительный результат ПЦР-теста, сданного в период 15-80 дней до прибытия в страну. Он подтвердит, что инфекция — в прошлом. Эта справка также должна быть на английском языке.
Болгария объявила о готовности принимать российских туристов с 1 мая. Но пока по достопримечательностям страны путешествуют русскоязычные жители Израиля, Украины и наши соотечественники, проживающие там постоянно.
До открытия прямого авиасообщения добраться до Болгарии можно было только с пересадкой — например, в Белграде или Стамбуле.
Болгария объявила о готовности принимать российских туристов с 1 мая. Но пока по достопримечательностям страны путешествуют русскоязычные жители Израиля, Украины и наши соотечественники, проживающие там постоянно.
До открытия прямого авиасообщения добраться до Болгарии можно было только с пересадкой — например, в Белграде или Стамбуле.
Сейчас в Болгарии ковидные ограничения особо не чувствуются — работает абсолютно все.
"Кафе и рестораны открыты, фитнес-залы и дискотеки тоже", — рассказывает гид Юлия Лозовская.
Более того, с мая страна погрузилась в череду праздников и фестивалей — местной кухни, роз, лаванды, фольклора.
Маски необходимо носить в закрытых помещениях — магазинах, банках, офисах. "Пожалуй, помимо этого и табличек, предписывающих соблюдать социальную дистанцию, других ограничений нет", — отмечает экскурсовод.
Сейчас в Болгарии ковидные ограничения особо не чувствуются — работает абсолютно все.
"Кафе и рестораны открыты, фитнес-залы и дискотеки тоже", — рассказывает гид Юлия Лозовская.
Более того, с мая страна погрузилась в череду праздников и фестивалей — местной кухни, роз, лаванды, фольклора.
Маски необходимо носить в закрытых помещениях — магазинах, банках, офисах. "Пожалуй, помимо этого и табличек, предписывающих соблюдать социальную дистанцию, других ограничений нет", — отмечает экскурсовод.
Болгарские курорты в Европе считают самыми недорогими. Для молодежи бюджетный вариант — Солнечный Берег, рассказывает гид Олег Можевин.
Музыка — до утра, дискотеки — круглый год. Самый популярный пляж страны Сасао Beach называют "болгарской Ибицей". Днем там работают бары под открытым небом, ночью — дискотека.
Рядом с ним — одноименный клуб, мекка для любителей электронной музыки, и другие развлекательные заведения.
Болгарские курорты в Европе считают самыми недорогими. Для молодежи бюджетный вариант — Солнечный Берег, рассказывает гид Олег Можевин.
Музыка — до утра, дискотеки — круглый год. Самый популярный пляж страны Сасао Beach называют "болгарской Ибицей". Днем там работают бары под открытым небом, ночью — дискотека.
Рядом с ним — одноименный клуб, мекка для любителей электронной музыки, и другие развлекательные заведения.
"Предпочитающим семейный отдых лучше искать удаленные комплексы, присмотреться к Варне или городку Святые Константин и Елена", — говорит Олег.
Курорт Золотые Пески универсальный: и молодежи будет интересно (есть дискотеки), и пляжи хорошие, и людям с детьми будет чем заняться.
Причем Золотые Пески расположены на севере страны. "Тут больше гор, зелени, не так жарко и почти нет комаров. На юге — лиманы, заливы и значительно жарче", — добавляет Олег.
Пожилые европейцы выбирают спокойную Албену — зеленый городок с широким пляжем.
"Предпочитающим семейный отдых лучше искать удаленные комплексы, присмотреться к Варне или городку Святые Константин и Елена", — говорит Олег.
Курорт Золотые Пески универсальный: и молодежи будет интересно (есть дискотеки), и пляжи хорошие, и людям с детьми будет чем заняться.
Причем Золотые Пески расположены на севере страны. "Тут больше гор, зелени, не так жарко и почти нет комаров. На юге — лиманы, заливы и значительно жарче", — добавляет Олег.
Пожилые европейцы выбирают спокойную Албену — зеленый городок с широким пляжем.
Несебр, расположенный в 37 километрах от Бургаса и в трех от Солнечного Берега, — один из самых популярных приморских курортов.
Старый город — на полуострове, часть зданий ушла под воду. Их можно увидеть, если отправиться туда на катере.
Символ Несебра — ветряная мельница. Их осталось тут всего две. Та, что при въезде на полуостров, — самая известная.
Еще это место называют "городом 40 церквей": на небольшой территории — десятки храмов. Большинство недействующие, часть — полуразрушенные. Осмотрите Митрополийскую церковь V века и храм Христа Пантократора. В последней — красивейший фасад, внутри — галерея.
Есть в городе и древний амфитеатр, там до сих пор проходят концерты.
Несебр, расположенный в 37 километрах от Бургаса и в трех от Солнечного Берега, — один из самых популярных приморских курортов.
Старый город — на полуострове, часть зданий ушла под воду. Их можно увидеть, если отправиться туда на катере.
Символ Несебра — ветряная мельница. Их осталось тут всего две. Та, что при въезде на полуостров, — самая известная.
Еще это место называют "городом 40 церквей": на небольшой территории — десятки храмов. Большинство недействующие, часть — полуразрушенные. Осмотрите Митрополийскую церковь V века и храм Христа Пантократора. В последней — красивейший фасад, внутри — галерея.
Есть в городе и древний амфитеатр, там до сих пор проходят концерты.
Если туристы приезжают на побережье, то в основном проводят время на море, говорит Олег Можевин.
Ближайшие экскурсии — либо в Несебр, либо в Балчик, где расположен дворец румынской королевы Марии Эдинбургской. Она назвала это место Тихим гнездом.
Там в начале прошлого века по проекту итальянских архитекторов были возведены виллы, часовня, винный погреб, мельницы (сейчас в них рестораны).
В ботаническом саду — три тысячи экзотических растений, 250 кактусов.
Если туристы приезжают на побережье, то в основном проводят время на море, говорит Олег Можевин.
Ближайшие экскурсии — либо в Несебр, либо в Балчик, где расположен дворец румынской королевы Марии Эдинбургской. Она назвала это место Тихим гнездом.
Там в начале прошлого века по проекту итальянских архитекторов были возведены виллы, часовня, винный погреб, мельницы (сейчас в них рестораны).
В ботаническом саду — три тысячи экзотических растений, 250 кактусов.
В Болгарии около полутысячи православных монастырей. Чаще всего туристы отправляются в Рильский — крупнейший из них. Он основан в X веке, действует до сих пор и находится под защитой ЮНЕСКО.
Там церковь с фресками, библиотека с рукописными книгами, которым много веков, и музей, где хранится Крест Рафаила, на котором вырезаны 104 религиозные сцены.
От прибрежных курортов до обители — около 600 километров, потому лучше ехать с ночевкой, говорит Олег Можевин.
В Болгарии около полутысячи православных монастырей. Чаще всего туристы отправляются в Рильский — крупнейший из них. Он основан в X веке, действует до сих пор и находится под защитой ЮНЕСКО.
Там церковь с фресками, библиотека с рукописными книгами, которым много веков, и музей, где хранится Крест Рафаила, на котором вырезаны 104 религиозные сцены.
От прибрежных курортов до обители — около 600 километров, потому лучше ехать с ночевкой, говорит Олег Можевин.
Юлия Лозовская советует переночевать в келье одного из монастырей. Вечером там очень тихо, вокруг — скалы, и только горная река шумит под окном.
"В каждой обители — свои "фишки". В Бачковском монастыре — фрески, которым 300 лет, усыпальница XI века, старинная церковь и мраморный стол, за которым монахи собирались на трапезу в середине XVII века", — рассказывает экскурсовод.
В Рильском — каменная башня IX века с подлинными фресками.
В Дряновском — музей старинного болгарского быта. А еще — красивый вид на живописное горное ущелье, по которому утром можно прогуляться, поднявшись по тропе к "Скамейке любви" мимо четырехъярусной пещеры. Туда тоже надо зайти.
Юлия Лозовская советует переночевать в келье одного из монастырей. Вечером там очень тихо, вокруг — скалы, и только горная река шумит под окном.
"В каждой обители — свои "фишки". В Бачковском монастыре — фрески, которым 300 лет, усыпальница XI века, старинная церковь и мраморный стол, за которым монахи собирались на трапезу в середине XVII века", — рассказывает экскурсовод.
В Рильском — каменная башня IX века с подлинными фресками.
В Дряновском — музей старинного болгарского быта. А еще — красивый вид на живописное горное ущелье, по которому утром можно прогуляться, поднявшись по тропе к "Скамейке любви" мимо четырехъярусной пещеры. Туда тоже надо зайти.
В горах Стара-Планина, которые делят Болгарию на северную и южную, есть водопад Райско Прыскало — самый высокий на Балканах. Его название переводится как "Брызги с небес", а вода летит вниз с 124,5 метра.
Подъем к нему от автомобильной стоянки занимает около пяти часов, говорит Юлия. Наверху можно переночевать в хостеле. "Их в болгарских горах много, они называются "хижи", — объясняет экскурсовод.
В горах Стара-Планина, которые делят Болгарию на северную и южную, есть водопад Райско Прыскало — самый высокий на Балканах. Его название переводится как "Брызги с небес", а вода летит вниз с 124,5 метра.
Подъем к нему от автомобильной стоянки занимает около пяти часов, говорит Юлия. Наверху можно переночевать в хостеле. "Их в болгарских горах много, они называются "хижи", — объясняет экскурсовод.
В Болгарии много горячих минеральных источников и десятки термальных курортов. Большинство из них — в центре страны, на побережье всего два: около Бургаса и Варны.
В часе езды от Софии — Сапарева-Баня, а крупнейший спа-курорт расположен недалеко от Пловдива — это Хисаря.
Там же сохранились развалины древнего римского города Диоклетианополиса, фрагменты крепостной стены и каменная гробница III века.
В Болгарии много горячих минеральных источников и десятки термальных курортов. Большинство из них — в центре страны, на побережье всего два: около Бургаса и Варны.
В часе езды от Софии — Сапарева-Баня, а крупнейший спа-курорт расположен недалеко от Пловдива — это Хисаря.
Там же сохранились развалины древнего римского города Диоклетианополиса, фрагменты крепостной стены и каменная гробница III века.
На северо-западе — Белоградческие скалы, природный памятник из красного песчаника и конгломерата.
Огромные камни различной формы похожи на сказочных чудовищ.
Между скал (их высота до 200 метров) построена крепость, частью которой стали труднодоступные вершины. Ее можно посетить.
На северо-западе — Белоградческие скалы, природный памятник из красного песчаника и конгломерата.
Огромные камни различной формы похожи на сказочных чудовищ.
Между скал (их высота до 200 метров) построена крепость, частью которой стали труднодоступные вершины. Ее можно посетить.
В Болгарии делают приятные вина. "Рекомендую классику: белое — шардоне, красное — каберне", — говорит Олег Можевин. Также попробуйте местное вино из винограда "мавруд" и "мелник".
Любителям этого напитка стоит съездить в город Плевен, расположенный на севере страны. Там есть музей вина — в пещере пять галерей, где находятся шесть тысяч бутылок, а также экспонаты, связанные с выращиванием винограда и производством вина.
В Болгарии делают приятные вина. "Рекомендую классику: белое — шардоне, красное — каберне", — говорит Олег Можевин. Также попробуйте местное вино из винограда "мавруд" и "мелник".
Любителям этого напитка стоит съездить в город Плевен, расположенный на севере страны. Там есть музей вина — в пещере пять галерей, где находятся шесть тысяч бутылок, а также экспонаты, связанные с выращиванием винограда и производством вина.
Болгарская кухня похожа на турецкую и греческую. При приготовлении используют много овощей, трав, фруктов.
На побережье готовят больше из рыбы, в центре страны — из мяса, отмечает Олег Можевин. В блюда часто добавляют сыры.
Болгарская кухня похожа на турецкую и греческую. При приготовлении используют много овощей, трав, фруктов.
На побережье готовят больше из рыбы, в центре страны — из мяса, отмечает Олег Можевин. В блюда часто добавляют сыры.
Кроме вина, туристы везут из Болгарии розовое масло, мыло, кремы и даже леденцы, в составе которых оно есть.
Популярный сувенир — местный сыр, например брынза, а также кисело мляко — продукт, похожий на йогурт.
Из украшений выбирайте серебро. Из посуды — керамику, расписанную в технике "троянская шарка": полосатые узоры красного, синего, зеленого и серого цветов.
Кроме вина, туристы везут из Болгарии розовое масло, мыло, кремы и даже леденцы, в составе которых оно есть.
Популярный сувенир — местный сыр, например брынза, а также кисело мляко — продукт, похожий на йогурт.
Из украшений выбирайте серебро. Из посуды — керамику, расписанную в технике "троянская шарка": полосатые узоры красного, синего, зеленого и серого цветов.
Туроператоры говорят, что пока спрос на Болгарию невысок. В основном путевки покупают туристы, которые постоянно ездят на курорты этой страны, рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.
Сейчас не распределены квоты на рейсы между авиакомпаниями, расписание чартеров еще составляют, и предложений от туроператоров не так много.
Anex Tour открыл продажи путевок на болгарские курорты на регулярных рейсах. Из-за этого цены на отдых в июле выше, чем в августе, и больше, чем привыкли отдыхающие в Болгарии, рассказали в пресс-службе туроператора. Так, недельный тур в отеле категории "четыре звезды" обойдется на двоих как минимум в 140 тысяч рублей.
Средний чек на туры в Болгарию сейчас — 130 тысяч рублей, подтверждает представитель Travelata.ru. В прошлом году этот показатель достигал 86 тысяч рублей, но продажи были только до конца марта — на этапе раннего бронирования, потом границы закрылись. В 2019-м средний чек не превышал 71 тысячу рублей.
Впрочем, из-за низкой загрузки отели охотно предоставляют скидки на размещение в надежде привлечь туристов выгодными условиями, рассказали в пресс-службе Tez Tour.
Туроператоры говорят, что пока спрос на Болгарию невысок. В основном путевки покупают туристы, которые постоянно ездят на курорты этой страны, рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.
Сейчас не распределены квоты на рейсы между авиакомпаниями, расписание чартеров еще составляют, и предложений от туроператоров не так много.
Anex Tour открыл продажи путевок на болгарские курорты на регулярных рейсах. Из-за этого цены на отдых в июле выше, чем в августе, и больше, чем привыкли отдыхающие в Болгарии, рассказали в пресс-службе туроператора. Так, недельный тур в отеле категории "четыре звезды" обойдется на двоих как минимум в 140 тысяч рублей.
Средний чек на туры в Болгарию сейчас — 130 тысяч рублей, подтверждает представитель Travelata.ru. В прошлом году этот показатель достигал 86 тысяч рублей, но продажи были только до конца марта — на этапе раннего бронирования, потом границы закрылись. В 2019-м средний чек не превышал 71 тысячу рублей.
Впрочем, из-за низкой загрузки отели охотно предоставляют скидки на размещение в надежде привлечь туристов выгодными условиями, рассказали в пресс-службе Tez Tour.