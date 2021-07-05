Витаминный компот из ягод: 11 лучших рецептов

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Компот из ягод классический в кастрюле
Компот из ягод — традиционный витаминный напиток, который можно закатать на зиму или пить свежим. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецептах... РИА Новости, 05.07.2021
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5
5
PT30M
Десерт
Русская
вода, 2 л
черная смородина, 200 г
яблоко, 2 шт.
клубника, 8 шт.
слива, 7 шт.
сахар, 250 г
лимонная кислота, 2 г
Подготовить ягоды: тщательно их перебрать, промыть, у клубники удалить чашелистики, у сливы — косточку, а у яблок — семечки, но фрукт можно добавлять по желанию.
Шаг 1
Поставить воду на огонь, добавить туда только черную смородину, довести до кипения.
Шаг 2
Затем положить в воду нарезанные клубнику, сливу и яблоки.
Шаг 3
Снова довести до кипения, всыпать сахар и на медленном огне поварить 5 минут. Перед выключением попробовать компот, если сахара недостаточно, то можно досыпать.
Шаг 4
Выключить огонь и дождаться остывания компота.
Шаг 5
Подавать напиток лучше охлажденным.
Шаг 6
простые рецепты, рецепты, еда, питание, общество
Компот из ягод с пряностями
Компот из ягод — традиционный витаминный напиток, который можно закатать на зиму или пить свежим. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецептах... РИА Новости, 05.07.2021
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5
5
PT40M
Десерт
Русская
вода, 1,5 л
вишня , 100 г
клубника, 100 г
смородина, 100 г
сахар, 50 г
палочки корицы, 1 шт.
бадьян, 2 шт.
Ягоды промыть прохладной водой, слить воду, очистить от веток, клубнику — от чашелистиков.
Шаг 1
Погрузить их в кастрюлю с водой, добавить сахар и варить на умеренном огне до кипения. Если сахара недостаточно, можно досыпать по вкусу.
Шаг 2
Как только вода закипит, еще сильнее убавить огонь и варить 10 минут.
Шаг 3
Добавить корицу и бадьян.
Шаг 4
Поварить со специями еще 5-7 минут и выключить. Подержать под крышкой 10 минут, чтобы напиток настоялся.
Шаг 5
Охладить.
Шаг 6
простые рецепты, рецепты, еда, питание, общество
Компот из ягод смородины
Компот из ягод — традиционный витаминный напиток, который можно закатать на зиму или пить свежим. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецептах... РИА Новости, 05.07.2021
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5
5
PT40M
Десерт
Русская
черная смородина, 200 г
вода, 1 л
сахар, 2 ст. л.
палочка корицы, 1 шт.
бадьян, 1 шт.
листья мяты, 3 шт.
Залить смородину водой на 10 минут, после этого еще несколько раз промыть и убрать все ветки.
Шаг 1
Высыпать ягоды в кастрюлю, добавить сахар, слегка перемешать.
Шаг 2
Влить чистую холодную воду. Довести компот до кипения и варить 15 минут на среднем огне.
Шаг 3
Пену во время кипения нужно убрать ложкой.
Шаг 4
Добавить через 5 минут после того, как компот закипит, корицу и бадьян.
Шаг 5
Процедить и охладить.
Шаг 6
Подавать можно в холодном виде, но и горячий напиток будет не менее вкусным.
Шаг 7
простые рецепты, рецепты, еда, питание, общество
Компот из ягод облепихи
Компот из ягод — традиционный витаминный напиток, который можно закатать на зиму или пить свежим. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецептах... РИА Новости, 05.07.2021
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5
PT30M
Десерт
Русская
облепиха, 250 г
сахар, 200 г
лимонная кислота, 2 г
вода, 2 л
Промытую облепиху высыпать в кастрюлю, залить водой. Положить лимонную кислоту, которая выступит в качестве консерванта.
Шаг 1
Засыпать сахаром.
Шаг 2
Влить воду и довести до кипения, убавить огонь до среднего и поварить ягоды 10 минут.
Шаг 3
Кипящий компот залить в простерилизованную банку, закатать крышкой.
Шаг 4
Емкость перевернуть вверх дном и обернуть в теплую ткань до остывания компота.
Шаг 5
простые рецепты, рецепты, еда, питание, общество
Компот из ягод малины
Компот из ягод — традиционный витаминный напиток, который можно закатать на зиму или пить свежим. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецептах... РИА Новости, 05.07.2021
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PT35M
Десерт
Русская
малина , 300 г
сахар, 250 г
вода, 3 л
лимонная кислота, 4 г
Малину перебрать и промыть.
Шаг 1
Положить ягоды в простерилизованную трехлитровую банку и залить кипятком.
Шаг 2
Дать смеси настояться 20 минут.
Шаг 3
Воду перелить в кастрюлю, добавить к ней сахар и лимонную кислоту, довести до кипения, чтобы кристаллы полностью растворились.
Шаг 4
Залить ягоды сиропом, закатать крышкой.
Шаг 5
Банку перевернуть вверх дном и укутать тканью до полного остывания напитка.
Шаг 6
простые рецепты, рецепты, еда, питание, общество
Компот из ягод клюквы
Компот из ягод — традиционный витаминный напиток, который можно закатать на зиму или пить свежим. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецептах... РИА Новости, 05.07.2021
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PT25M
Десерт
Русская
клюква, 250 г
сахар, 4 ст. л.
вода, 1000 г
Клюкву промыть, добавить ее в кастрюлю с кипящей водой.
Шаг 1
Как только жидкость закипит, всыпать сахарный песок и убавить огонь. Поварить смесь 5 минут.
Шаг 2
Если появилась пена, ее нужно убрать ложкой. Оставить компот под крышкой на 10 минут.
Шаг 3
Охладить, хотя можно пить его и горячим.
Шаг 4
простые рецепты, рецепты, еда, питание, общество
Компот из ягод черники
Компот из ягод — традиционный витаминный напиток, который можно закатать на зиму или пить свежим. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецептах... РИА Новости, 05.07.2021
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2021-07-05T17:07
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5
5
PT30M
Десерт
Русская
ягоды , 250 г
сахарный песок, 200 г
вода, 3 л
Промытые ягоды положить в простерилизованную трехлитровую банку, залить кипятком, подержать под крышкой 5-10 минут.
Шаг 1
Перелить настой в кастрюлю и добавить сахарный песок, довести до кипения, чтобы кристаллы растворились полностью.
Шаг 2
Сироп перелить обратно в банку и закатать ее крышкой.
Шаг 3
Емкость перевернуть вверх дном и обернуть теплой тканью до остывания компота.
Шаг 4
простые рецепты, рецепты, еда, питание, общество
Компот из ягод брусники
Компот из ягод — традиционный витаминный напиток, который можно закатать на зиму или пить свежим. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецептах... РИА Новости, 05.07.2021
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Десерт
Русская
брусника, 450 г
вода, 1,5 л
сахар, 200 г
мед, 2 ст. л.
лимон, 1 шт.
гвоздика, 12 шт.
палочки корицы, 2 шт.
Промытую бруснику положить в кастрюлю с водой и на слабом огне поварить 20 минут.
Шаг 1
Пока ягоды варятся, выдавить из лимона сок, подготовить специи и мед.
Шаг 2
Когда брусника сварилась, снять кастрюлю с огня, добавить в компот мед, корицу, гвоздику и сок лимона.
Шаг 3
Затем всыпать сахар, размешать смесь до полного его растворения и дать напитку настояться под крышкой 10 минут.
Шаг 4
Компот можно употреблять в горячем и холодном виде.
Шаг 5
простые рецепты, рецепты, еда, питание, общество
Компот из ягод клубники
Компот из ягод — традиционный витаминный напиток, который можно закатать на зиму или пить свежим. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецептах... РИА Новости, 05.07.2021
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Десерт
Русская
клубника, 500 г
сахар, 300 г
вода, 2,5 л
Очищенную клубнику положить в банку и засыпать сахаром.
Шаг 1
Залить полностью кипятком, накрыть банку крышкой и оставить на 20 минут.
Шаг 2
Для стерилизации банки взять большую кастрюлю, наполнить ее водой и поставить туда емкость с компотом.
Шаг 3
На среднем огне простерилизовать банку в течение 30 минут после закипания воды.
Шаг 4
Сразу же закатать емкость с компотом, перевернуть ее вверх дном, накрыть пледом или полотенцем до полного остывания компота
Шаг 5
простые рецепты, рецепты, еда, питание, общество
Компот из замороженных ягод
Компот из ягод — традиционный витаминный напиток, который можно закатать на зиму или пить свежим. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецептах... РИА Новости, 05.07.2021
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2021-07-05T17:07
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5
5
PT50M
Десерт
Русская
замороженные ягоды, 500 г
вода, 2 л
сахар, 200 г
В кастрюлю добавить воду и довести ее до кипения.
Шаг 1
Замороженные ягоды отправить в горячую воду, подождать, пока она закипит и уменьшить огонь.
Шаг 2
Варить компот 5 минут, потом снять с огня и оставить под крышкой на 20 минут, чтобы напиток настоялся.
Шаг 3
Остудить компот, также можно его процедить.
Шаг 4
простые рецепты, рецепты, еда, питание, общество
Компот из ягод в мультиварке
Компот из ягод — традиционный витаминный напиток, который можно закатать на зиму или пить свежим. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецептах... РИА Новости, 05.07.2021
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Десерт
Русская
замороженные ягоды (смородина, крыжовник, вишня) , 200 г
сахар, 30 г
вода, 2 л
Промытые ягоды положить в чашу мультиварки, добавить сахарный песок по вкусу, можно больше, чем в рецепте.
Шаг 1
Влить воду, закрыть крышку мультиварки и поставить режим "Варка" на 15 минут.
Шаг 2
Как только закончится время, компот будет уже готов.
Шаг 3
Остудить напиток.
Шаг 4
простые рецепты, рецепты, еда, питание, общество

Витаминный компот из ягод: 11 лучших рецептов

17:07 05.07.2021
 
© Pixabay / jarmolukБанки с консервацией
Банки с консервацией - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Pixabay / jarmoluk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Компот из ягод — традиционный витаминный напиток, который можно закатать на зиму или пить свежим. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецептах приготовления, и как количество сахара влияет на пользу продукта — в материале РИА Новости.

Компот из ягод

Человек стал употреблять ягоды в пищу еще до появления земледелия — они были важнейшим продуктом для самых ранних охотников-собирателей. Сейчас эти плоды — важный элемент правильного питания. Обычно из них готовят разнообразные сладкие десерты, но бывают и исключения. Например, коренные американцы смешивают ягоды с мясом и салом и делают блюдо, которое называется "пеммикан".
Компот из ревеня - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 21:03
Как быстро сварить компот из ревеня: 13 пошаговых рецептов
Неизвестно, когда на Руси начали готовить компоты из ягод, но предположительно это произошло в XVII — XVIII веках, как только начали культивировать клубнику, смородину и т.д. Теперь же компоты из ягоды — традиционная заготовка на зиму, в которой сохраняются многие важные витамины и минералы, необходимые в осенне-зимний период. При приготовлении компота ягоды можно смешивать с фруктами или специями, например, имбирем, корицей, бадьяном, гвоздикой и т.д., это не только улучшит вкус напитка, но и сделает его полезнее.

Полезные свойства ягодного компота

"Ягоды богаче фитонутриентами, чем фрукты, в среднем в чашке ягод содержится 20-30 мг витамина С, в зависимости от вида, — рассказала РИА Новости нутрициолог Галина Агеенкова. — А еще порядка 150-300 IU (международных единиц. — Прим. ред.) витамина А. Количество витамина B ниже, чем во фруктах, зато минеральная составляющая богата и разнообразна: калий, кальций, магний, кремний, железо. И, конечно же, много клетчатки".
Кроме этого, в ягодах есть витамины группы В, каротин, фолиевая кислота, пектины и органические кислоты. Они хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему, работу кишечника, помогают сохранить зрение.
Компот из смородины - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
Вчера, 12:46
Быстрое приготовление компота из смородины: 12 лучших рецептов
Компоты из ягоды, особенно брусничные или клюквенные, богаты аскорбиновой кислотой, поэтому они полезны для профилактики простудных заболеваний во время эпидемий гриппа или ОРВИ. Компот из смородины помогает нормализовать уровень сахара в крови, улучшить обмен веществ и стимулировать пищеварение. Напиток с облепихой способствует восстановлению баланса витаминов в организме во время авитаминоза. В целом, ягодные компоты за счет антиоксидантов помогают защититься от преждевременного старения, укрепляют иммунитет. Важно учитывать, что польза напитка зависит от количества сахарного песка — чем его меньше, тем лучше. Этот ингредиент можно заменить медом. Калорийность напитка составляет от 50 до 100 ккал на 100 грамм. Пищевая ценность самого популярного компота из клубники:
  • белки — 0,1 г;
  • жиры — 0 г;
  • углеводы — 6 г.

Какие ягоды подходят для компота

Для компота подходят как свежие, так и замороженные ягоды, причем в последних будет больше витамина С, чем в тех, что хранились при комнатной температуре. Лучше всего выбирать спелые плоды, но не переспелые — они должны быть не слишком мягкими, а наоборот — упругими. Также следует избегать поврежденных ягод с признаками плесени.

Рецепты приготовления компота из ягод

При приготовлении компота можно регулировать уровень сахара по вкусу, а также дополнительно добавлять фрукты или специи.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЯгодный компот в кастрюле
Ягодный компот в кастрюле - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Ягодный компот в кастрюле
Компот из ягод классический в кастрюле
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
2 л
вода
200 г
черная смородина
2 шт.
яблоко
8 шт.
клубника
7 шт.
слива
250 г
сахар
2 г
лимонная кислота
Приготовление
1
Подготовить ягоды: тщательно их перебрать, промыть, у клубники удалить чашелистики, у сливы — косточку, а у яблок — семечки, но фрукт можно добавлять по желанию.
2
Поставить воду на огонь, добавить туда только черную смородину, довести до кипения.
3
Затем положить в воду нарезанные клубнику, сливу и яблоки.
4
Снова довести до кипения, всыпать сахар и на медленном огне поварить 5 минут. Перед выключением попробовать компот, если сахара недостаточно, то можно досыпать.
5
Выключить огонь и дождаться остывания компота.
6
Подавать напиток лучше охлажденным.
© Flickr / Vaidy KrishnanПряности
Пряности - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Flickr / Vaidy Krishnan
Пряности
Компот из ягод с пряностями
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1,5 л
вода
100 г
вишня
100 г
клубника
100 г
смородина
50 г
сахар
1 шт.
палочки корицы
2 шт.
бадьян
Приготовление
1
Ягоды промыть прохладной водой, слить воду, очистить от веток, клубнику — от чашелистиков.
2
Погрузить их в кастрюлю с водой, добавить сахар и варить на умеренном огне до кипения. Если сахара недостаточно, можно досыпать по вкусу.
3
Как только вода закипит, еще сильнее убавить огонь и варить 10 минут.
4
Добавить корицу и бадьян.
5
Поварить со специями еще 5-7 минут и выключить. Подержать под крышкой 10 минут, чтобы напиток настоялся.
6
Охладить.
© Фото : pexels/Lum3nКомпот из смородины с кексами
Компот из смородины с кексами - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : pexels/Lum3n
Компот из смородины с кексами
Компот из ягод смородины
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
200 г
черная смородина
1 л
вода
2 ст. л.
сахар
1 шт.
палочка корицы
1 шт.
бадьян
3 шт.
листья мяты
Приготовление
1
Залить смородину водой на 10 минут, после этого еще несколько раз промыть и убрать все ветки.
2
Высыпать ягоды в кастрюлю, добавить сахар, слегка перемешать.
3
Влить чистую холодную воду. Довести компот до кипения и варить 15 минут на среднем огне.
4
Пену во время кипения нужно убрать ложкой.
5
Добавить через 5 минут после того, как компот закипит, корицу и бадьян.
6
Процедить и охладить.
7
Подавать можно в холодном виде, но и горячий напиток будет не менее вкусным.
© Pixabay / Pixabay/silviaritaКомпот из облепихи
Компот из облепихи - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Pixabay / Pixabay/silviarita
Компот из облепихи
Компот из ягод облепихи
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
250 г
облепиха
200 г
сахар
2 г
лимонная кислота
2 л
вода
Приготовление
1
Промытую облепиху высыпать в кастрюлю, залить водой. Положить лимонную кислоту, которая выступит в качестве консерванта.
2
Засыпать сахаром.
3
Влить воду и довести до кипения, убавить огонь до среднего и поварить ягоды 10 минут.
4
Кипящий компот залить в простерилизованную банку, закатать крышкой.
5
Емкость перевернуть вверх дном и обернуть в теплую ткань до остывания компота.
© Фото : unsplash/SvenМалина в воде
Малина в воде - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : unsplash/Sven
Малина в воде
Компот из ягод малины
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
35 мин.
Ингредиенты
300 г
малина
250 г
сахар
3 л
вода
4 г
лимонная кислота
Приготовление
1
Малину перебрать и промыть.
2
Положить ягоды в простерилизованную трехлитровую банку и залить кипятком.
3
Дать смеси настояться 20 минут.
4
Воду перелить в кастрюлю, добавить к ней сахар и лимонную кислоту, довести до кипения, чтобы кристаллы полностью растворились.
5
Залить ягоды сиропом, закатать крышкой.
6
Банку перевернуть вверх дном и укутать тканью до полного остывания напитка.
© Depositphotos / Brent HofackerКомпот из клюквы
Компот из клюквы - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Depositphotos / Brent Hofacker
Компот из клюквы
Компот из ягод клюквы
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
250 г
клюква
4 ст. л.
сахар
1000 г
вода
Приготовление
1
Клюкву промыть, добавить ее в кастрюлю с кипящей водой.
2
Как только жидкость закипит, всыпать сахарный песок и убавить огонь. Поварить смесь 5 минут.
3
Если появилась пена, ее нужно убрать ложкой. Оставить компот под крышкой на 10 минут.
4
Охладить, хотя можно пить его и горячим.
© Pixabay / ComfreakЧерника
Черника - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Pixabay / Comfreak
Черника
Компот из ягод черники
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
250 г
ягоды
200 г
сахарный песок
3 л
вода
Приготовление
1
Промытые ягоды положить в простерилизованную трехлитровую банку, залить кипятком, подержать под крышкой 5-10 минут.
2
Перелить настой в кастрюлю и добавить сахарный песок, довести до кипения, чтобы кристаллы растворились полностью.
3
Сироп перелить обратно в банку и закатать ее крышкой.
4
Емкость перевернуть вверх дном и обернуть теплой тканью до остывания компота.
© Фото : unsplash/Jonas JacobssonБрусника
Брусника - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : unsplash/Jonas Jacobsson
Брусника
Компот из ягод брусники
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
450 г
брусника
1,5 л
вода
200 г
сахар
2 ст. л.
мед
1 шт.
лимон
12 шт.
гвоздика
2 шт.
палочки корицы
Приготовление
1
Промытую бруснику положить в кастрюлю с водой и на слабом огне поварить 20 минут.
2
Пока ягоды варятся, выдавить из лимона сок, подготовить специи и мед.
3
Когда брусника сварилась, снять кастрюлю с огня, добавить в компот мед, корицу, гвоздику и сок лимона.
4
Затем всыпать сахар, размешать смесь до полного его растворения и дать напитку настояться под крышкой 10 минут.
5
Компот можно употреблять в горячем и холодном виде.
© Фото : pexels/Artem BeliaikinКлубничный компот
Клубничный компот - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : pexels/Artem Beliaikin
Клубничный компот
Компот из ягод клубники
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
500 г
клубника
300 г
сахар
2,5 л
вода
Приготовление
1
Очищенную клубнику положить в банку и засыпать сахаром.
2
Залить полностью кипятком, накрыть банку крышкой и оставить на 20 минут.
3
Для стерилизации банки взять большую кастрюлю, наполнить ее водой и поставить туда емкость с компотом.
4
На среднем огне простерилизовать банку в течение 30 минут после закипания воды.
5
Сразу же закатать емкость с компотом, перевернуть ее вверх дном, накрыть пледом или полотенцем до полного остывания компота
© Фото : unsplash/Ashley WinklerЗамороженные ягоды
Замороженные ягоды - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : unsplash/Ashley Winkler
Замороженные ягоды
Компот из замороженных ягод
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
50 мин.
Ингредиенты
500 г
замороженные ягоды
2 л
вода
200 г
сахар
Приготовление
1
В кастрюлю добавить воду и довести ее до кипения.
2
Замороженные ягоды отправить в горячую воду, подождать, пока она закипит и уменьшить огонь.
3
Варить компот 5 минут, потом снять с огня и оставить под крышкой на 20 минут, чтобы напиток настоялся.
4
Остудить компот, также можно его процедить.
© Pixabay / jarmoluk Банки с ягодными компотами
Банки с ягодными компотами - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Pixabay / jarmoluk
Банки с ягодными компотами
Компот из ягод в мультиварке
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
200 г
замороженные ягоды (смородина, крыжовник, вишня)
30 г
сахар
2 л
вода
Приготовление
1
Промытые ягоды положить в чашу мультиварки, добавить сахарный песок по вкусу, можно больше, чем в рецепте.
2
Влить воду, закрыть крышку мультиварки и поставить режим "Варка" на 15 минут.
3
Как только закончится время, компот будет уже готов.
4
Остудить напиток.
Компот с клубникой - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 20:40
Компот из клубники: 12 лучших пошаговых рецептов

Как и сколько можно хранить компот?

Закатанный на зиму компот хранится до трех лет, но наиболее полезен он в первые полгода-год, поэтому лучше всего употреблять его в этот период. Хотя не возбраняется пить продукт двухлетней давности, просто он будет менее насыщенным и витаминным. Свежий компот, который не пошел на закатку, хранят в холодильнике не более двух дней при температуре +2 градуса. Если держать напиток при комнатной температуре, то он может испортиться меньше, чем за сутки.
Закатки на зиму лучше всего поместить в погреб, где оптимальная температура хранения. Если его нет, то для заготовок подойдет темное, прохладное место. Следует периодически проверять компоты, так как они могут забродить. Такие напитки утилизируются.
 
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