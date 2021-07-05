Витаминный компот из ягод: 11 лучших рецептов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Компот из ягод — традиционный витаминный напиток, который можно закатать на зиму или пить свежим. О том, как варить компот из свежих ягод в кастрюле, рецептах приготовления, и как количество сахара влияет на пользу продукта — в материале РИА Новости.

Компот из ягод

Человек стал употреблять ягоды в пищу еще до появления земледелия — они были важнейшим продуктом для самых ранних охотников-собирателей. Сейчас эти плоды — важный элемент правильного питания. Обычно из них готовят разнообразные сладкие десерты, но бывают и исключения. Например, коренные американцы смешивают ягоды с мясом и салом и делают блюдо, которое называется "пеммикан".

Неизвестно, когда на Руси начали готовить компоты из ягод, но предположительно это произошло в XVII — XVIII веках, как только начали культивировать клубнику, смородину и т.д. Теперь же компоты из ягоды — традиционная заготовка на зиму, в которой сохраняются многие важные витамины и минералы, необходимые в осенне-зимний период. При приготовлении компота ягоды можно смешивать с фруктами или специями, например, имбирем, корицей, бадьяном, гвоздикой и т.д., это не только улучшит вкус напитка, но и сделает его полезнее.

Полезные свойства ягодного компота

"Ягоды богаче фитонутриентами, чем фрукты, в среднем в чашке ягод содержится 20-30 мг витамина С, в зависимости от вида, — рассказала РИА Новости нутрициолог Галина Агеенкова. — А еще порядка 150-300 IU (международных единиц. — Прим. ред.) витамина А. Количество витамина B ниже, чем во фруктах, зато минеральная составляющая богата и разнообразна: калий, кальций, магний, кремний, железо. И, конечно же, много клетчатки".

Кроме этого, в ягодах есть витамины группы В, каротин, фолиевая кислота, пектины и органические кислоты. Они хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему, работу кишечника, помогают сохранить зрение.

Компоты из ягоды, особенно брусничные или клюквенные, богаты аскорбиновой кислотой, поэтому они полезны для профилактики простудных заболеваний во время эпидемий гриппа или ОРВИ. Компот из смородины помогает нормализовать уровень сахара в крови, улучшить обмен веществ и стимулировать пищеварение. Напиток с облепихой способствует восстановлению баланса витаминов в организме во время авитаминоза. В целом, ягодные компоты за счет антиоксидантов помогают защититься от преждевременного старения, укрепляют иммунитет. Важно учитывать, что польза напитка зависит от количества сахарного песка — чем его меньше, тем лучше. Этот ингредиент можно заменить медом. Калорийность напитка составляет от 50 до 100 ккал на 100 грамм. Пищевая ценность самого популярного компота из клубники:

— белки — 0,1 г;

белки — 0,1 г; — жиры — 0 г;

жиры — 0 г; — углеводы — 6 г.

Какие ягоды подходят для компота

Для компота подходят как свежие, так и замороженные ягоды, причем в последних будет больше витамина С, чем в тех, что хранились при комнатной температуре. Лучше всего выбирать спелые плоды, но не переспелые — они должны быть не слишком мягкими, а наоборот — упругими. Также следует избегать поврежденных ягод с признаками плесени.

Рецепты приготовления компота из ягод

При приготовлении компота можно регулировать уровень сахара по вкусу, а также дополнительно добавлять фрукты или специи.

Компот из ягод классический в кастрюле Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 2 л вода 200 г черная смородина 2 шт. яблоко 8 шт. клубника 7 шт. слива 250 г сахар 2 г лимонная кислота Приготовление 1 Подготовить ягоды: тщательно их перебрать, промыть, у клубники удалить чашелистики, у сливы — косточку, а у яблок — семечки, но фрукт можно добавлять по желанию. 2 Поставить воду на огонь, добавить туда только черную смородину, довести до кипения. 3 Затем положить в воду нарезанные клубнику, сливу и яблоки. 4 Снова довести до кипения, всыпать сахар и на медленном огне поварить 5 минут. Перед выключением попробовать компот, если сахара недостаточно, то можно досыпать. 5 Выключить огонь и дождаться остывания компота. 6 Подавать напиток лучше охлажденным.

Компот из ягод с пряностями Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1,5 л вода 100 г вишня 100 г клубника 100 г смородина 50 г сахар 1 шт. палочки корицы 2 шт. бадьян Приготовление 1 Ягоды промыть прохладной водой, слить воду, очистить от веток, клубнику — от чашелистиков. 2 Погрузить их в кастрюлю с водой, добавить сахар и варить на умеренном огне до кипения. Если сахара недостаточно, можно досыпать по вкусу. 3 Как только вода закипит, еще сильнее убавить огонь и варить 10 минут. 4 Добавить корицу и бадьян. 5 Поварить со специями еще 5-7 минут и выключить. Подержать под крышкой 10 минут, чтобы напиток настоялся. 6 Охладить.

Компот из ягод смородины Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 200 г черная смородина 1 л вода 2 ст. л. сахар 1 шт. палочка корицы 1 шт. бадьян 3 шт. листья мяты Приготовление 1 Залить смородину водой на 10 минут, после этого еще несколько раз промыть и убрать все ветки. 2 Высыпать ягоды в кастрюлю, добавить сахар, слегка перемешать. 3 Влить чистую холодную воду. Довести компот до кипения и варить 15 минут на среднем огне. 4 Пену во время кипения нужно убрать ложкой. 5 Добавить через 5 минут после того, как компот закипит, корицу и бадьян. 6 Процедить и охладить. 7 Подавать можно в холодном виде, но и горячий напиток будет не менее вкусным.

Компот из ягод облепихи Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 250 г облепиха 200 г сахар 2 г лимонная кислота 2 л вода Приготовление 1 Промытую облепиху высыпать в кастрюлю, залить водой. Положить лимонную кислоту, которая выступит в качестве консерванта. 2 Засыпать сахаром. 3 Влить воду и довести до кипения, убавить огонь до среднего и поварить ягоды 10 минут. 4 Кипящий компот залить в простерилизованную банку, закатать крышкой. 5 Емкость перевернуть вверх дном и обернуть в теплую ткань до остывания компота.

Компот из ягод малины Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 35 мин. Ингредиенты 300 г малина 250 г сахар 3 л вода 4 г лимонная кислота Приготовление 1 Малину перебрать и промыть. 2 Положить ягоды в простерилизованную трехлитровую банку и залить кипятком. 3 Дать смеси настояться 20 минут. 4 Воду перелить в кастрюлю, добавить к ней сахар и лимонную кислоту, довести до кипения, чтобы кристаллы полностью растворились. 5 Залить ягоды сиропом, закатать крышкой. 6 Банку перевернуть вверх дном и укутать тканью до полного остывания напитка.

Компот из ягод клюквы Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 25 мин. Ингредиенты 250 г клюква 4 ст. л. сахар 1000 г вода Приготовление 1 Клюкву промыть, добавить ее в кастрюлю с кипящей водой. 2 Как только жидкость закипит, всыпать сахарный песок и убавить огонь. Поварить смесь 5 минут. 3 Если появилась пена, ее нужно убрать ложкой. Оставить компот под крышкой на 10 минут. 4 Охладить, хотя можно пить его и горячим.

Компот из ягод черники Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 250 г ягоды 200 г сахарный песок 3 л вода Приготовление 1 Промытые ягоды положить в простерилизованную трехлитровую банку, залить кипятком, подержать под крышкой 5-10 минут. 2 Перелить настой в кастрюлю и добавить сахарный песок, довести до кипения, чтобы кристаллы растворились полностью. 3 Сироп перелить обратно в банку и закатать ее крышкой. 4 Емкость перевернуть вверх дном и обернуть теплой тканью до остывания компота.

Компот из ягод брусники Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 450 г брусника 1,5 л вода 200 г сахар 2 ст. л. мед 1 шт. лимон 12 шт. гвоздика 2 шт. палочки корицы Приготовление 1 Промытую бруснику положить в кастрюлю с водой и на слабом огне поварить 20 минут. 2 Пока ягоды варятся, выдавить из лимона сок, подготовить специи и мед. 3 Когда брусника сварилась, снять кастрюлю с огня, добавить в компот мед, корицу, гвоздику и сок лимона. 4 Затем всыпать сахар, размешать смесь до полного его растворения и дать напитку настояться под крышкой 10 минут. 5 Компот можно употреблять в горячем и холодном виде.

Компот из ягод клубники Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 1 ч. Ингредиенты 500 г клубника 300 г сахар 2,5 л вода Приготовление 1 Очищенную клубнику положить в банку и засыпать сахаром. 2 Залить полностью кипятком, накрыть банку крышкой и оставить на 20 минут. 3 Для стерилизации банки взять большую кастрюлю, наполнить ее водой и поставить туда емкость с компотом. 4 На среднем огне простерилизовать банку в течение 30 минут после закипания воды. 5 Сразу же закатать емкость с компотом, перевернуть ее вверх дном, накрыть пледом или полотенцем до полного остывания компота

Компот из замороженных ягод Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 50 мин. Ингредиенты 500 г замороженные ягоды 2 л вода 200 г сахар Приготовление 1 В кастрюлю добавить воду и довести ее до кипения. 2 Замороженные ягоды отправить в горячую воду, подождать, пока она закипит и уменьшить огонь. 3 Варить компот 5 минут, потом снять с огня и оставить под крышкой на 20 минут, чтобы напиток настоялся. 4 Остудить компот, также можно его процедить.

Компот из ягод в мультиварке Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 20 мин. Ингредиенты 200 г замороженные ягоды (смородина, крыжовник, вишня) 30 г сахар 2 л вода Приготовление 1 Промытые ягоды положить в чашу мультиварки, добавить сахарный песок по вкусу, можно больше, чем в рецепте. 2 Влить воду, закрыть крышку мультиварки и поставить режим "Варка" на 15 минут. 3 Как только закончится время, компот будет уже готов. 4 Остудить напиток.

Как и сколько можно хранить компот?

Закатанный на зиму компот хранится до трех лет, но наиболее полезен он в первые полгода-год, поэтому лучше всего употреблять его в этот период. Хотя не возбраняется пить продукт двухлетней давности, просто он будет менее насыщенным и витаминным. Свежий компот, который не пошел на закатку, хранят в холодильнике не более двух дней при температуре +2 градуса. Если держать напиток при комнатной температуре, то он может испортиться меньше, чем за сутки.