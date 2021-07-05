https://ria.ru/20210705/kipr-1739885176.html

На Кипре рассказали о наказании за фальшивые справки о вакцинации

На Кипре рассказали о наказании за фальшивые справки о вакцинации - РИА Новости, 05.07.2021

На Кипре рассказали о наказании за фальшивые справки о вакцинации

На Кипре есть механизм защиты от фальшивых документов о вакцинации, были случаи предъявления поддельных сертификатов о вакцинации, штраф за это составляет 300... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:24

2021-07-05T11:24

2021-07-05T12:16

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АФИНЫ, 5 июл - РИА Новости. На Кипре есть механизм защиты от фальшивых документов о вакцинации, были случаи предъявления поддельных сертификатов о вакцинации, штраф за это составляет 300 евро, сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью РИА Новости.С 28 июня возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Кипром, что позволило начать поездки на остров организованных туристов. При этом в российских СМИ активно обсуждаются случаи покупки фальшивых справок о вакцинации и тестах.На вопрос, обнаруживали ли фальшивые документы на Кипре, министр ответил утвердительно."Да, было такое. Но мы верим, что механизм, который мы применяем, нас защищает", - сказал глава туристического ведомства страны.По его словам, на Кипре проводятся тесты и выборочные проверки вакцинированных."Если мы видим, что у кого-то фальшивые документы, тогда он платит штраф 300 евро. Есть механизм на такие случаи, надо сказать, их немного", - сказал Пердиос.По данным минздрава Кипра, ежедневно в аэропортах выявляется несколько инфицированных COVID."Если подумать, что каждый день на Кипр прибывает примерно 20 тысяч человек, то 4-5 обнаруженных случаев это очень, очень маленькое количество. Были случаи и из России, но были и из других стран, что естественно", - сказал он.Министр сообщил, что если обнаруживается инфицированный путешественник, он немедленно направляется в карантинную гостиницу, а его семья помещается в другой карантинной гостинице на семь дней."За эти гостиницы платит государство. Есть два аспекта у этой темы. Один – это то, что если кто-то оказался (COVID - ред.) положительным, мы внимательно относимся к нему и его семье, оказываем заботу, в которой они нуждаются. Но важно знать остальным, что эти люди изолируются, чтобы не было распространения коронавируса", - сказал министр.Читайте полный текст интервью министра туризма Кипра>>

https://ria.ru/20210702/kipr-1739590941.html

https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html

https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html

https://ria.ru/20210701/turtsiya-1739370033.html

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