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На Кипре рассказали о наказании за фальшивые справки о вакцинации
На Кипре рассказали о наказании за фальшивые справки о вакцинации - РИА Новости, 05.07.2021
На Кипре рассказали о наказании за фальшивые справки о вакцинации
На Кипре есть механизм защиты от фальшивых документов о вакцинации, были случаи предъявления поддельных сертификатов о вакцинации, штраф за это составляет 300... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:24
2021-07-05T12:16
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
туризм
новости - туризм
кипр
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АФИНЫ, 5 июл - РИА Новости. На Кипре есть механизм защиты от фальшивых документов о вакцинации, были случаи предъявления поддельных сертификатов о вакцинации, штраф за это составляет 300 евро, сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью РИА Новости.С 28 июня возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Кипром, что позволило начать поездки на остров организованных туристов. При этом в российских СМИ активно обсуждаются случаи покупки фальшивых справок о вакцинации и тестах.На вопрос, обнаруживали ли фальшивые документы на Кипре, министр ответил утвердительно."Да, было такое. Но мы верим, что механизм, который мы применяем, нас защищает", - сказал глава туристического ведомства страны.По его словам, на Кипре проводятся тесты и выборочные проверки вакцинированных."Если мы видим, что у кого-то фальшивые документы, тогда он платит штраф 300 евро. Есть механизм на такие случаи, надо сказать, их немного", - сказал Пердиос.По данным минздрава Кипра, ежедневно в аэропортах выявляется несколько инфицированных COVID."Если подумать, что каждый день на Кипр прибывает примерно 20 тысяч человек, то 4-5 обнаруженных случаев это очень, очень маленькое количество. Были случаи и из России, но были и из других стран, что естественно", - сказал он.Министр сообщил, что если обнаруживается инфицированный путешественник, он немедленно направляется в карантинную гостиницу, а его семья помещается в другой карантинной гостинице на семь дней."За эти гостиницы платит государство. Есть два аспекта у этой темы. Один – это то, что если кто-то оказался (COVID - ред.) положительным, мы внимательно относимся к нему и его семье, оказываем заботу, в которой они нуждаются. Но важно знать остальным, что эти люди изолируются, чтобы не было распространения коронавируса", - сказал министр.Читайте полный текст интервью министра туризма Кипра&gt;&gt;
https://ria.ru/20210702/kipr-1739590941.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, кипр, в мире
На Кипре рассказали о наказании за фальшивые справки о вакцинации
11:24 05.07.2021 (обновлено: 12:16 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБерег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Саввас Пердиос заявил, что штраф за поддельные сертификаты о вакцинации составит 300 евро

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 5 июл - РИА Новости. На Кипре есть механизм защиты от фальшивых документов о вакцинации, были случаи предъявления поддельных сертификатов о вакцинации, штраф за это составляет 300 евро, сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью РИА Новости.
С 28 июня возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Кипром, что позволило начать поездки на остров организованных туристов. При этом в российских СМИ активно обсуждаются случаи покупки фальшивых справок о вакцинации и тестах.
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На вопрос, обнаруживали ли фальшивые документы на Кипре, министр ответил утвердительно.
"Да, было такое. Но мы верим, что механизм, который мы применяем, нас защищает", - сказал глава туристического ведомства страны.
По его словам, на Кипре проводятся тесты и выборочные проверки вакцинированных.
"Если мы видим, что у кого-то фальшивые документы, тогда он платит штраф 300 евро. Есть механизм на такие случаи, надо сказать, их немного", - сказал Пердиос.
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По данным минздрава Кипра, ежедневно в аэропортах выявляется несколько инфицированных COVID.
"Если подумать, что каждый день на Кипр прибывает примерно 20 тысяч человек, то 4-5 обнаруженных случаев это очень, очень маленькое количество. Были случаи и из России, но были и из других стран, что естественно", - сказал он.
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Министр сообщил, что если обнаруживается инфицированный путешественник, он немедленно направляется в карантинную гостиницу, а его семья помещается в другой карантинной гостинице на семь дней.
"За эти гостиницы платит государство. Есть два аспекта у этой темы. Один – это то, что если кто-то оказался (COVID - ред.) положительным, мы внимательно относимся к нему и его семье, оказываем заботу, в которой они нуждаются. Но важно знать остальным, что эти люди изолируются, чтобы не было распространения коронавируса", - сказал министр.
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