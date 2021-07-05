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Туризм
https://ria.ru/20210705/kipr-1739830178.html
Саввас Пердиос: Кипр безопасен для туризма, ограничений мало
Саввас Пердиос: Кипр безопасен для туризма, ограничений мало - РИА Новости, 05.07.2021
Саввас Пердиос: Кипр безопасен для туризма, ограничений мало
Кипр — безопасное для отдыха направление, он принимает российских туристов с сертификатом вакцинации, но не стоит пытаться ехать с фальшивыми справками. Об... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:00
2021-07-05T12:03
туризм
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Кипр — безопасное для отдыха направление, он принимает российских туристов с сертификатом вакцинации, но не стоит пытаться ехать с фальшивыми справками. Об этом, а также о ситуации в туристической отрасли, ожиданиях на этот год и о том, какие правила действуют для отдыхающих, в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику рассказал министр туризма Кипра Саввас Пердиос.— Господин министр, 28 июня возобновились регулярные рейсы из России на Кипр. Каковы результаты первых дней? Вы как министр удовлетворены?— Конечно, мы удовлетворены недавним решением Российской Федерации. У нас были некоторые рейсы из страны, но с 28 июня увеличиваются постоянно рейсы, увеличиваются рейсы из регионов, то есть это рейсы не только из Москвы. То, что нас удовлетворяет, — это что многие организаторы путешествий положительно откликнулись на это возобновление (полетов. — Прим. ред.), они верят, что в эти недели количество рейсов будет расти.— В 2019 году на Кипре отдохнули 3,9 миллиона туристов, в том числе около 800 тысяч из России. Какие у вас прогнозы на текущий год? Сколько туристов вы ожидаете из России и всего?— По причине того, что ситуация постоянно меняется, невозможно сделать прогнозы. Мы поставили главной целью провести год лучше, чем в прошлом году. Прошлый год был трагическим, но я верю, что этот год будет немного лучше.С другой стороны, как вы знаете, постоянно появляются новые ограничения, новые мутации (коронавируса. — Прим. ред.), ситуация и за рубежом, и здесь постоянно меняется, и трудно дать конкретные цифры.— Греция недавно изменила правила въезда для россиян, сейчас она практически не признает российскую вакцинацию. Признает ли Кипр российские вакцины? Что нужно гражданину России, чтобы приехать на Кипр?— Для того чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на коронавирус, потому что Россия до сих пор находится в "красной категории" стран. Это значит, что один тест должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, я имею в виду тест ПЦР, и второй тест — когда путешественник прибывает в нашу страну. Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен. Это два способа, как можно въехать на Кипр. Если в будущем улучшится эпидемическая ситуация в России, она станет "оранжевой", тогда можно будет приезжать только с одним тестом.— Сейчас не идет речи о переводе России из "красной" в "оранжевую" категорию?— Нет, этого сейчас не будет. Оценка идет на постоянной основе в соответствии с эпидемической картиной страны. В настоящее время Россия в "красной" категории. Но по мере того как будет продвигаться программа вакцинации в стране и улучшится эпидемическая ситуация, тогда точно возможен перевод в "оранжевую" категорию.— Что касается российских вакцин, Кипр их признает?— Конечно. Как я сказал, если кто-то из России приедет вакцинированный, ему не требуется тест.— Какая сейчас эпидемическая ситуация на Кипре? По вашей оценке, Кипр — безопасное место для отдыха?— Да, конечно, это безопасное направление. На Кипре вакцинированы 65 процентов населения. Нашей целью было до конца июня подойти к этим цифрам, в этом мы преуспели. Но мы очень активно наращиваем усилия, чтобы вакцинировать больше людей, особенно молодых.Кипр — безопасная страна, мы начали туризм с 1 марта. Дела идут нормально. Люди могут провести отпуск здесь. Передвижение свободное, открыты рестораны, гостиницы, тематические парки, все службы, которые могут потребоваться туристу из-за границы.Так что я думаю, что Кипр — один из лучших выборов для лета.— Какие ограничительные меры действуют на Кипре? И какие санитарные протоколы необходимы на пляже, в ресторанах?— В целом действует инструкция, чтобы люди, которые не являются одной семьей, держали расстояние в полтора метра. Маска необходима во всех пространствах, но не в ресторанах, кафе, барах, не на пляже или в бассейне, не во время спортивных занятий. То есть в общественных местах маска обязательна, но там, где я сказал, она не нужна.В целом я могу сказать, что нет многих ограничений. В основном это требования соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки и так далее, но нет ограничений по времени, что передвигаться можно до такого-то часа, и тому подобного.— По данным Минздрава Кипра, ежедневно в аэропортах выявляется несколько инфицированных COVID, пять-шесть случаев среди пассажиров. Были ли случаи выявления COVID среди туристов, приехавших из России?— Если подумать, что каждый день на Кипр прибывает примерно 20 тысяч человек, то четыре-пять обнаруженных случаев — это очень, очень маленькое количество. Были случаи и из России, но были и из других стран, что естественно.Если обнаруживается у кого-то положительный на тест, он немедленно направляется в карантинную гостиницу, а его семья помещается в другой карантинной гостинице на семь дней. За эти гостиницы платит государство, то есть они предоставляются бесплатно. Конечно, это не те гостиницы, куда кто-то поехал бы проводить отпуск. Для ограничения контактов инфицированный человек изолируется в комнате. Но все расходы оплачены: и пребывание, и еда, и медицинская помощь, если она потребуется, — все оплачено государством.И очень важно, чтобы другие, кто приезжает на Кипр отдохнуть, знали, что если кто-то будет "положительным", то мы направим его на самоизоляцию, он не сможет свободно передвигаться.Есть два аспекта у этой темы. Один — это то, что если кто-то оказался "положительным", мы внимательно относимся к нему и его семье, оказываем заботу, в которой они нуждаются. Но важно знать остальным, что эти люди изолируются, чтобы не было распространения коронавируса.— Между прочим, сейчас в средствах массовой информации России активно обсуждаются случаи покупки фальшивых документов. Обнаруживали ли фальшивые сертификаты вакцинации на Кипре или нет? Известно ли о таких случаях?— Да, было такое. Но мы верим, что механизм, который мы применяем, нас защищает. Ну и прежде всего, как я уже сказал, поскольку Россия в "красной" категории, проводятся и тесты здесь. Для тех, кто вакцинирован, проводятся выборочные проверки. Если мы видим, что у кого-то фальшивые документы, он платит штраф 300 евро. Есть механизм на такие случаи — надо сказать, их немного.— Вы сказали, что ежедневно на Кипр прибывает 20 тысяч человек. Это значит, что год точно будет лучше, чем предыдущий, 2020-й.— Из этих 20 тысяч человек не все туристы. Это общее количество, это и люди, которые живут на Кипре, возвращаются из отпуска или из командировок и так далее. Это общее количество пассажиров, прибывающих на остров.Но я должен сказать, что в последние месяцы растет количество туристов. Будет расти и количество рейсов из России, будет расти и после того, как откроются такие рынки, как Великобритания, которая пока не открыта для нас. Я верю, что дальнейший толчок даст и введение с 1 июля европейского сертификата.Я считаю, что год будет лучше, чем прошлый, и считаю, что это будет год, когда мы закроем туризм позднее, чем обычно, то есть он будет и в октябре, и в ноябре, и в декабре.— Пандемия вызвала очень много проблем для туризма, стала большим вызовом. Каким образом, по вашему мнению, страны, где туризм играет важную роль в экономике, могут улучшить ситуацию в туротрасли?— Я думаю, очень важно продолжать поддержку сотрудников туристической отрасли. Потому что если они потеряют работу, если не будет поддержки от правительств, то они в конце концов уйдут из профессии, а когда начнется восстановление — у нас их не будет, мы их не найдем, будет огромная проблема с персоналом.Во-вторых, должна продолжаться финансовая поддержка и предприятий, конечно, при некоторых предварительных условиях. Не может правительство давать деньги без условий. Финансовая помощь должна предоставляться при условии, что они сделают соответствующие изменения в бизнес-модели, то есть "зеленый" переход, цифровой переход, чтобы сделать предприятие более конкурентным.Третье, и это также очень важно, — все правительства должны пытаться как можно больше облегчить путешествия. Особенно для таких стран, как, например, Кипр. Мы остров, мы на 100 процентов зависим от воздушного сообщения. И это причина, почему с марта мы не запрещаем полеты из других стран. В отношении основных для нас стран мы не вводим ограничения, карантин и подобное, потому что это убивает не только туризм, но и авиакомпании, турагентства и так далее.Думаю, это три основных фактора, чтобы туризму стало лучше.И конечно, вакцинация. Все мы знаем: если не идет вакцинация, трудно будет идти и туризм.
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россия, новости - туризм, кипр, греция, интервью, интервью - авторы
Саввас Пердиос: Кипр безопасен для туризма, ограничений мало
12:00 05.07.2021 (обновлено: 12:03 05.07.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Министерства туризма КипраМинистр туризма Кипра Саввас Пердио
Министр туризма Кипра Саввас Пердио - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : Пресс-служба Министерства туризма Кипра

Саввас Пердиос: Кипр безопасен для туризма, ограничений мало

Читать ria.ru в
Кипр — безопасное для отдыха направление, он принимает российских туристов с сертификатом вакцинации, но не стоит пытаться ехать с фальшивыми справками. Об этом, а также о ситуации в туристической отрасли, ожиданиях на этот год и о том, какие правила действуют для отдыхающих, в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику рассказал министр туризма Кипра Саввас Пердиос.
— Господин министр, 28 июня возобновились регулярные рейсы из России на Кипр. Каковы результаты первых дней? Вы как министр удовлетворены?
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— Конечно, мы удовлетворены недавним решением Российской Федерации. У нас были некоторые рейсы из страны, но с 28 июня увеличиваются постоянно рейсы, увеличиваются рейсы из регионов, то есть это рейсы не только из Москвы. То, что нас удовлетворяет, — это что многие организаторы путешествий положительно откликнулись на это возобновление (полетов. — Прим. ред.), они верят, что в эти недели количество рейсов будет расти.
— В 2019 году на Кипре отдохнули 3,9 миллиона туристов, в том числе около 800 тысяч из России. Какие у вас прогнозы на текущий год? Сколько туристов вы ожидаете из России и всего?
— По причине того, что ситуация постоянно меняется, невозможно сделать прогнозы. Мы поставили главной целью провести год лучше, чем в прошлом году. Прошлый год был трагическим, но я верю, что этот год будет немного лучше.
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С другой стороны, как вы знаете, постоянно появляются новые ограничения, новые мутации (коронавируса. — Прим. ред.), ситуация и за рубежом, и здесь постоянно меняется, и трудно дать конкретные цифры.
Греция недавно изменила правила въезда для россиян, сейчас она практически не признает российскую вакцинацию. Признает ли Кипр российские вакцины? Что нужно гражданину России, чтобы приехать на Кипр?
— Для того чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на коронавирус, потому что Россия до сих пор находится в "красной категории" стран. Это значит, что один тест должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, я имею в виду тест ПЦР, и второй тест — когда путешественник прибывает в нашу страну. Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен. Это два способа, как можно въехать на Кипр. Если в будущем улучшится эпидемическая ситуация в России, она станет "оранжевой", тогда можно будет приезжать только с одним тестом.
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— Сейчас не идет речи о переводе России из "красной" в "оранжевую" категорию?
— Нет, этого сейчас не будет. Оценка идет на постоянной основе в соответствии с эпидемической картиной страны. В настоящее время Россия в "красной" категории. Но по мере того как будет продвигаться программа вакцинации в стране и улучшится эпидемическая ситуация, тогда точно возможен перевод в "оранжевую" категорию.
— Что касается российских вакцин, Кипр их признает?
— Конечно. Как я сказал, если кто-то из России приедет вакцинированный, ему не требуется тест.
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— Какая сейчас эпидемическая ситуация на Кипре? По вашей оценке, Кипр — безопасное место для отдыха?
— Да, конечно, это безопасное направление. На Кипре вакцинированы 65 процентов населения. Нашей целью было до конца июня подойти к этим цифрам, в этом мы преуспели. Но мы очень активно наращиваем усилия, чтобы вакцинировать больше людей, особенно молодых.
Кипр — безопасная страна, мы начали туризм с 1 марта. Дела идут нормально. Люди могут провести отпуск здесь. Передвижение свободное, открыты рестораны, гостиницы, тематические парки, все службы, которые могут потребоваться туристу из-за границы.
Так что я думаю, что Кипр — один из лучших выборов для лета.
— Какие ограничительные меры действуют на Кипре? И какие санитарные протоколы необходимы на пляже, в ресторанах?
— В целом действует инструкция, чтобы люди, которые не являются одной семьей, держали расстояние в полтора метра. Маска необходима во всех пространствах, но не в ресторанах, кафе, барах, не на пляже или в бассейне, не во время спортивных занятий. То есть в общественных местах маска обязательна, но там, где я сказал, она не нужна.
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В целом я могу сказать, что нет многих ограничений. В основном это требования соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки и так далее, но нет ограничений по времени, что передвигаться можно до такого-то часа, и тому подобного.
— По данным Минздрава Кипра, ежедневно в аэропортах выявляется несколько инфицированных COVID, пять-шесть случаев среди пассажиров. Были ли случаи выявления COVID среди туристов, приехавших из России?
— Если подумать, что каждый день на Кипр прибывает примерно 20 тысяч человек, то четыре-пять обнаруженных случаев — это очень, очень маленькое количество. Были случаи и из России, но были и из других стран, что естественно.
Если обнаруживается у кого-то положительный на тест, он немедленно направляется в карантинную гостиницу, а его семья помещается в другой карантинной гостинице на семь дней. За эти гостиницы платит государство, то есть они предоставляются бесплатно. Конечно, это не те гостиницы, куда кто-то поехал бы проводить отпуск. Для ограничения контактов инфицированный человек изолируется в комнате. Но все расходы оплачены: и пребывание, и еда, и медицинская помощь, если она потребуется, — все оплачено государством.
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И очень важно, чтобы другие, кто приезжает на Кипр отдохнуть, знали, что если кто-то будет "положительным", то мы направим его на самоизоляцию, он не сможет свободно передвигаться.
Есть два аспекта у этой темы. Один — это то, что если кто-то оказался "положительным", мы внимательно относимся к нему и его семье, оказываем заботу, в которой они нуждаются. Но важно знать остальным, что эти люди изолируются, чтобы не было распространения коронавируса.
— Между прочим, сейчас в средствах массовой информации России активно обсуждаются случаи покупки фальшивых документов. Обнаруживали ли фальшивые сертификаты вакцинации на Кипре или нет? Известно ли о таких случаях?
— Да, было такое. Но мы верим, что механизм, который мы применяем, нас защищает. Ну и прежде всего, как я уже сказал, поскольку Россия в "красной" категории, проводятся и тесты здесь. Для тех, кто вакцинирован, проводятся выборочные проверки. Если мы видим, что у кого-то фальшивые документы, он платит штраф 300 евро. Есть механизм на такие случаи — надо сказать, их немного.
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— Вы сказали, что ежедневно на Кипр прибывает 20 тысяч человек. Это значит, что год точно будет лучше, чем предыдущий, 2020-й.
— Из этих 20 тысяч человек не все туристы. Это общее количество, это и люди, которые живут на Кипре, возвращаются из отпуска или из командировок и так далее. Это общее количество пассажиров, прибывающих на остров.
Но я должен сказать, что в последние месяцы растет количество туристов. Будет расти и количество рейсов из России, будет расти и после того, как откроются такие рынки, как Великобритания, которая пока не открыта для нас. Я верю, что дальнейший толчок даст и введение с 1 июля европейского сертификата.
Я считаю, что год будет лучше, чем прошлый, и считаю, что это будет год, когда мы закроем туризм позднее, чем обычно, то есть он будет и в октябре, и в ноябре, и в декабре.
— Пандемия вызвала очень много проблем для туризма, стала большим вызовом. Каким образом, по вашему мнению, страны, где туризм играет важную роль в экономике, могут улучшить ситуацию в туротрасли?
— Я думаю, очень важно продолжать поддержку сотрудников туристической отрасли. Потому что если они потеряют работу, если не будет поддержки от правительств, то они в конце концов уйдут из профессии, а когда начнется восстановление — у нас их не будет, мы их не найдем, будет огромная проблема с персоналом.
Во-вторых, должна продолжаться финансовая поддержка и предприятий, конечно, при некоторых предварительных условиях. Не может правительство давать деньги без условий. Финансовая помощь должна предоставляться при условии, что они сделают соответствующие изменения в бизнес-модели, то есть "зеленый" переход, цифровой переход, чтобы сделать предприятие более конкурентным.
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Третье, и это также очень важно, — все правительства должны пытаться как можно больше облегчить путешествия. Особенно для таких стран, как, например, Кипр. Мы остров, мы на 100 процентов зависим от воздушного сообщения. И это причина, почему с марта мы не запрещаем полеты из других стран. В отношении основных для нас стран мы не вводим ограничения, карантин и подобное, потому что это убивает не только туризм, но и авиакомпании, турагентства и так далее.
Думаю, это три основных фактора, чтобы туризму стало лучше.
И конечно, вакцинация. Все мы знаем: если не идет вакцинация, трудно будет идти и туризм.
 
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