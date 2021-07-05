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На Кипре заявили о признании российских сертификатов о вакцинации
На Кипре заявили о признании российских сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 05.07.2021
На Кипре заявили о признании российских сертификатов о вакцинации
Кипр признает российские сертификаты о вакцинации, сделавшим прививку россиянам не придется сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров, сообщил министр... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:07
2021-07-05T15:25
туризм
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
кипр
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АФИНЫ, 5 июл — РИА Новости. Кипр признает российские сертификаты о вакцинации, сделавшим прививку россиянам не придется сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров, сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью РИА Новости.С 28 июня возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Кипром, что позволило начать поездки на остров организованных туристов."Чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на коронавирус, потому что Россия до сих пор находится в "красной" категории стран. Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, а второй тест — когда путешественник прибывает в нашу страну", — сказал министр. Тест на Кипре платный, стоит около 30 евро.При этом министр отметил, что Кипр признает российские вакцины."Если кто-то вакцинирован, тест не нужен", — сказал Пердиос.По его словам, если в будущем улучшится эпидемиологическая ситуация в России, она будет переведена в "оранжевую" категорию стран, и тогда можно будет приезжать только с одним тестом.Глава Минтуризма сказал также, что с 28 июня постоянно увеличивается количество рейсов, в том числе из регионов, то есть это рейсы не только из Москвы."Кипр — это безопасное направление для отдыха. На Кипре вакцинированы 65% населения. Люди могут провести отпуск здесь. Передвижение свободное, открыты рестораны, гостиницы, тематические парки, все службы, которые могут потребоваться туристу из-за границы. В целом я могу сказать, что у нас не много ограничений. В основном это требования соблюдать дистанцию, носить маску в помещениях, дезинфицировать руки. Так что, я думаю, Кипр одно из лучших мест для лета", — сказал министр.Полный текст интервью министра туризма Кипра читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210702/kipr-1739620896.html
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туризм, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, кипр
На Кипре заявили о признании российских сертификатов о вакцинации
11:07 05.07.2021 (обновлено: 15:25 05.07.2021)
 
© Pixabay / Dimitris VetsikasЛимасол, Кипр
Лимасол, Кипр - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Pixabay / Dimitris Vetsikas

Министр туризма Кипра заявил, что страна признает российские сертификаты о вакцинации от COVID-19

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 5 июл — РИА Новости. Кипр признает российские сертификаты о вакцинации, сделавшим прививку россиянам не придется сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров, сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью РИА Новости.
С 28 июня возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Кипром, что позволило начать поездки на остров организованных туристов.
"Чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на коронавирус, потому что Россия до сих пор находится в "красной" категории стран. Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, а второй тест — когда путешественник прибывает в нашу страну", — сказал министр. Тест на Кипре платный, стоит около 30 евро.
При этом министр отметил, что Кипр признает российские вакцины.
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"Если кто-то вакцинирован, тест не нужен", — сказал Пердиос.
По его словам, если в будущем улучшится эпидемиологическая ситуация в России, она будет переведена в "оранжевую" категорию стран, и тогда можно будет приезжать только с одним тестом.
Глава Минтуризма сказал также, что с 28 июня постоянно увеличивается количество рейсов, в том числе из регионов, то есть это рейсы не только из Москвы.
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"Кипр — это безопасное направление для отдыха. На Кипре вакцинированы 65% населения. Люди могут провести отпуск здесь. Передвижение свободное, открыты рестораны, гостиницы, тематические парки, все службы, которые могут потребоваться туристу из-за границы. В целом я могу сказать, что у нас не много ограничений. В основном это требования соблюдать дистанцию, носить маску в помещениях, дезинфицировать руки. Так что, я думаю, Кипр одно из лучших мест для лета", — сказал министр.
Полный текст интервью министра туризма Кипра читайте на сайте ria.ru >>
 
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