https://ria.ru/20210705/kipr-1739881919.html

На Кипре заявили о признании российских сертификатов о вакцинации

На Кипре заявили о признании российских сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 05.07.2021

На Кипре заявили о признании российских сертификатов о вакцинации

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации, сделавшим прививку россиянам не придется сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров, сообщил министр... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:07

2021-07-05T11:07

2021-07-05T15:25

туризм

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

кипр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603353207_0:373:2731:1909_1920x0_80_0_0_299ee0f1d249992a7369c151bc86e9f6.jpg

АФИНЫ, 5 июл — РИА Новости. Кипр признает российские сертификаты о вакцинации, сделавшим прививку россиянам не придется сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров, сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью РИА Новости.С 28 июня возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Кипром, что позволило начать поездки на остров организованных туристов."Чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на коронавирус, потому что Россия до сих пор находится в "красной" категории стран. Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, а второй тест — когда путешественник прибывает в нашу страну", — сказал министр. Тест на Кипре платный, стоит около 30 евро.При этом министр отметил, что Кипр признает российские вакцины."Если кто-то вакцинирован, тест не нужен", — сказал Пердиос.По его словам, если в будущем улучшится эпидемиологическая ситуация в России, она будет переведена в "оранжевую" категорию стран, и тогда можно будет приезжать только с одним тестом.Глава Минтуризма сказал также, что с 28 июня постоянно увеличивается количество рейсов, в том числе из регионов, то есть это рейсы не только из Москвы."Кипр — это безопасное направление для отдыха. На Кипре вакцинированы 65% населения. Люди могут провести отпуск здесь. Передвижение свободное, открыты рестораны, гостиницы, тематические парки, все службы, которые могут потребоваться туристу из-за границы. В целом я могу сказать, что у нас не много ограничений. В основном это требования соблюдать дистанцию, носить маску в помещениях, дезинфицировать руки. Так что, я думаю, Кипр одно из лучших мест для лета", — сказал министр.Полный текст интервью министра туризма Кипра читайте на сайте ria.ru >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/kipr-1739620896.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/kipr-1737464756.html

россия

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, кипр