https://ria.ru/20210705/kholesterin-1740011271.html

Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на лице

Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на лице - РИА Новости, 05.07.2021

Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на лице

Мелкие наросты на лице, ксантомы, могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T21:12

2021-07-05T21:12

2021-07-05T22:58

холестерин

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мелкие наросты на лице, ксантомы, могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на врача Катарину Сванберг.Единственный точный способ узнать, высокий ли у больного холестерин, — сделать анализ крови, сообщается в статье. Однако, по словам медика, если превышает норму на протяжении долгого времени, то это может проявиться на поверхности кожи."Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят", — добавила Сванберг.При обнаружении ксантомы на лице следует обратиться к врачу и сдать анализ крови, говорится в материале. Холестерин может накапливаться в артериях, что со временем приводит к их закупорке. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.Активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствуют снижению уровня холестерина в крови, заключила врач.

https://ria.ru/20210527/kholesterin-1734471619.html

https://ria.ru/20210406/napitok-1604399624.html

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холестерин, здоровье, здоровье - общество, великобритания, в мире