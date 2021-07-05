https://ria.ru/20210705/kholesterin-1740011271.html
Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на лице
Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на лице - РИА Новости, 05.07.2021
Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на лице
Мелкие наросты на лице, ксантомы, могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T21:12
2021-07-05T21:12
2021-07-05T22:58
холестерин
здоровье
здоровье - общество
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729283982_0:68:3071:1795_1920x0_80_0_0_b7885fbc2c95315f54eb2f1b535fd5ac.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мелкие наросты на лице, ксантомы, могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на врача Катарину Сванберг.Единственный точный способ узнать, высокий ли у больного холестерин, — сделать анализ крови, сообщается в статье. Однако, по словам медика, если превышает норму на протяжении долгого времени, то это может проявиться на поверхности кожи."Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят", — добавила Сванберг.При обнаружении ксантомы на лице следует обратиться к врачу и сдать анализ крови, говорится в материале. Холестерин может накапливаться в артериях, что со временем приводит к их закупорке. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.Активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствуют снижению уровня холестерина в крови, заключила врач.
https://ria.ru/20210527/kholesterin-1734471619.html
https://ria.ru/20210406/napitok-1604399624.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729283982_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_39103c75555b7b18e07f4086f31fea3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
холестерин, здоровье, здоровье - общество, великобритания, в мире
Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на лице
21:12 05.07.2021 (обновлено: 22:58 05.07.2021)
Ксантомы на лице могут быть признаками высокого уровня холестерина в крови
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Мелкие наросты на лице, ксантомы, могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина
в крови. Об этом написала британская
газета Daily Express
со ссылкой на врача Катарину Сванберг.
Единственный точный способ узнать, высокий ли у больного холестерин, — сделать анализ крови, сообщается в статье. Однако, по словам медика, если превышает норму на протяжении долгого времени, то это может проявиться на поверхности кожи.
"Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят", — добавила Сванберг.
При обнаружении ксантомы на лице следует обратиться к врачу и сдать анализ крови, говорится в материале. Холестерин может накапливаться в артериях, что со временем приводит к их закупорке. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.
Активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствуют снижению уровня холестерина в крови, заключила врач.