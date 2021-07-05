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Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на лице
Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на лице - РИА Новости, 05.07.2021
Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на лице
Мелкие наросты на лице, ксантомы, могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T21:12
2021-07-05T22:58
холестерин
здоровье
здоровье - общество
великобритания
в мире
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мелкие наросты на лице, ксантомы, могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на врача Катарину Сванберг.Единственный точный способ узнать, высокий ли у больного холестерин, — сделать анализ крови, сообщается в статье. Однако, по словам медика, если превышает норму на протяжении долгого времени, то это может проявиться на поверхности кожи."Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят", — добавила Сванберг.При обнаружении ксантомы на лице следует обратиться к врачу и сдать анализ крови, говорится в материале. Холестерин может накапливаться в артериях, что со временем приводит к их закупорке. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.Активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствуют снижению уровня холестерина в крови, заключила врач.
https://ria.ru/20210527/kholesterin-1734471619.html
https://ria.ru/20210406/napitok-1604399624.html
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холестерин, здоровье, здоровье - общество, великобритания, в мире
Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на лице
21:12 05.07.2021 (обновлено: 22:58 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАнализ крови
Анализ крови - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Анализ крови

Ксантомы на лице могут быть признаками высокого уровня холестерина в крови

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл РИА Новости. Мелкие наросты на лице, ксантомы, могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на врача Катарину Сванберг.
Единственный точный способ узнать, высокий ли у больного холестерин, — сделать анализ крови, сообщается в статье. Однако, по словам медика, если превышает норму на протяжении долгого времени, то это может проявиться на поверхности кожи.
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"Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят", — добавила Сванберг.
При обнаружении ксантомы на лице следует обратиться к врачу и сдать анализ крови, говорится в материале. Холестерин может накапливаться в артериях, что со временем приводит к их закупорке. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.
Активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствуют снижению уровня холестерина в крови, заключила врач.
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холестеринЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
 
 
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