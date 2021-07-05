https://ria.ru/20210705/kaspiy-1739852700.html

Компания SOCAR сообщила об отправке судна на место инцидента на Каспии

Компания SOCAR сообщила об отправке судна на место инцидента на Каспии - РИА Новости, 05.07.2021

Компания SOCAR сообщила об отправке судна на место инцидента на Каспии

Госнефтекомпания Азербайджана сообщила об отправке судна на место происшествия на Каспии, где ранее произошло воспламенение. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T00:54

2021-07-05T00:54

2021-07-05T10:42

каспийское море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

баку

азербайджан

в мире

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БАКУ, 4 июл — РИА Новости. Госнефтекомпания Азербайджана сообщила об отправке судна на место происшествия на Каспии, где ранее произошло воспламенение.Ранее источник сообщил РИА Новости, что добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия, пожар произошел после взрыва. В Госнефтекомпании Азербайджана сообщили РИА Новости, что аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано. В Минэкологии Азербайджана, в свою очередь, заявили, что по предварительной версии экспертов причиной взрыва стало извержение вулкана.Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана заявляло, что МЧС не фиксировало происшествий на нефтяной инфраструктуре и объектах на Каспии.

каспийское море

баку

азербайджан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар на Каспии в Азербайджане Кадры пожара на Каспии. Аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано, по первичным данным, произошло извержение грязевого вулкана, сообщила госнефтекомпания Азербайджана 2021-07-05T00:54 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), баку, азербайджан, в мире