https://ria.ru/20210705/kaspiy-1739852700.html
Компания SOCAR сообщила об отправке судна на место инцидента на Каспии
Компания SOCAR сообщила об отправке судна на место инцидента на Каспии - РИА Новости, 05.07.2021
Компания SOCAR сообщила об отправке судна на место инцидента на Каспии
Госнефтекомпания Азербайджана сообщила об отправке судна на место происшествия на Каспии, где ранее произошло воспламенение. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T00:54
2021-07-05T00:54
2021-07-05T10:42
каспийское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
баку
азербайджан
в мире
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БАКУ, 4 июл — РИА Новости. Госнефтекомпания Азербайджана сообщила об отправке судна на место происшествия на Каспии, где ранее произошло воспламенение.Ранее источник сообщил РИА Новости, что добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия, пожар произошел после взрыва. В Госнефтекомпании Азербайджана сообщили РИА Новости, что аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано. В Минэкологии Азербайджана, в свою очередь, заявили, что по предварительной версии экспертов причиной взрыва стало извержение вулкана.Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана заявляло, что МЧС не фиксировало происшествий на нефтяной инфраструктуре и объектах на Каспии.
каспийское море
баку
азербайджан
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар на Каспии в Азербайджане
Кадры пожара на Каспии. Аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано, по первичным данным, произошло извержение грязевого вулкана, сообщила госнефтекомпания Азербайджана
2021-07-05T00:54
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каспийское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), баку, азербайджан, в мире
Компания SOCAR сообщила об отправке судна на место инцидента на Каспии
00:54 05.07.2021 (обновлено: 10:42 05.07.2021)
Азербайджанская компания SOCAR сообщила об отправке судна на место инцидента на Каспии