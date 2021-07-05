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Компания SOCAR сообщила об отправке судна на место инцидента на Каспии
Компания SOCAR сообщила об отправке судна на место инцидента на Каспии - РИА Новости, 05.07.2021
Компания SOCAR сообщила об отправке судна на место инцидента на Каспии
Госнефтекомпания Азербайджана сообщила об отправке судна на место происшествия на Каспии, где ранее произошло воспламенение. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T00:54
2021-07-05T10:42
каспийское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
баку
азербайджан
в мире
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БАКУ, 4 июл — РИА Новости. Госнефтекомпания Азербайджана сообщила об отправке судна на место происшествия на Каспии, где ранее произошло воспламенение.Ранее источник сообщил РИА Новости, что добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия, пожар произошел после взрыва. В Госнефтекомпании Азербайджана сообщили РИА Новости, что аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано. В Минэкологии Азербайджана, в свою очередь, заявили, что по предварительной версии экспертов причиной взрыва стало извержение вулкана.Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана заявляло, что МЧС не фиксировало происшествий на нефтяной инфраструктуре и объектах на Каспии.
каспийское море
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60
Пожар на Каспии в Азербайджане
Кадры пожара на Каспии. Аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано, по первичным данным, произошло извержение грязевого вулкана, сообщила госнефтекомпания Азербайджана
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каспийское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), баку, азербайджан, в мире
Компания SOCAR сообщила об отправке судна на место инцидента на Каспии
00:54 05.07.2021 (обновлено: 10:42 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВзрыв и пожар в азербайджанском секторе Каспийского моря
Взрыв и пожар в азербайджанском секторе Каспийского моря - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Азербайджанская компания SOCAR сообщила об отправке судна на место инцидента на Каспии

Читать ria.ru в
БАКУ, 4 июл — РИА Новости. Госнефтекомпания Азербайджана сообщила об отправке судна на место происшествия на Каспии, где ранее произошло воспламенение.

"Отправлено судно на место происшествия для расследования причин воспламенения", — сообщил РИА Новости официальный представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия, пожар произошел после взрыва. В Госнефтекомпании Азербайджана сообщили РИА Новости, что аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано. В Минэкологии Азербайджана, в свою очередь, заявили, что по предварительной версии экспертов причиной взрыва стало извержение вулкана.
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана заявляло, что МЧС не фиксировало происшествий на нефтяной инфраструктуре и объектах на Каспии.
 
Каспийское мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БакуАзербайджанВ мире
 
 
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