https://ria.ru/20210705/granitsa-1739985365.html

В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы

В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы - РИА Новости, 05.07.2021

В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы

В Таджикистане дополнительно мобилизуют 20 тысяч военнослужащих из резерва для укрепления границы с Афганистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:47

2021-07-05T17:47

2021-07-05T19:38

хамдулла мохиб

шерали мирзо

эмомали рахмон

афганистан

катар

таджикистан

талибан

кабул (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736687240_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_5b4c839ccbd214f9a05a2f73374e7a8d.jpg

ДУШАНБЕ, 5 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане дополнительно мобилизуют 20 тысяч военнослужащих из резерва для укрепления границы с Афганистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. Там уточнили, что такое поручение президент страны Эмомали Рахмон дал министру обороны Шерали Мирзо на заседании Совета безопасности. Рахмон также поручил предотвращать на госгранице случаи транснациональной преступности, терроризм и незаконный оборот наркотиков. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.По данным пресс-центра погранвойск таджикского Госкомитета национальной безопасности, за последние дни в результате столкновений с талибами более тысячи афганских военнослужащих перешли границу с Таджикистаном.Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил РИА Новости, что ситуация на севере страны очень серьезная, но Кабул надеется, что она не выйдет из-под контроля.

https://ria.ru/20210705/taliban-1739971091.html

https://ria.ru/20210702/afganistan-1739472063.html

афганистан

катар

таджикистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хамдулла мохиб, шерали мирзо, эмомали рахмон, афганистан, катар, таджикистан, талибан, кабул (город), в мире