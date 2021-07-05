В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы
17:47 05.07.2021 (обновлено: 19:38 05.07.2021)
В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы с Афганистаном
ДУШАНБЕ, 5 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане дополнительно мобилизуют 20 тысяч военнослужащих из резерва для укрепления границы с Афганистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
Там уточнили, что такое поручение президент страны Эмомали Рахмон дал министру обороны Шерали Мирзо на заседании Совета безопасности.
"Принимая во внимание обострение политической ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, глава государства поручил членам Совбеза, руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на таджикско-афганской границе", — добавил собеседник агентства.
Рахмон также поручил предотвращать на госгранице случаи транснациональной преступности, терроризм и незаконный оборот наркотиков.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
По данным пресс-центра погранвойск таджикского Госкомитета национальной безопасности, за последние дни в результате столкновений с талибами более тысячи афганских военнослужащих перешли границу с Таджикистаном.
Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил РИА Новости, что ситуация на севере страны очень серьезная, но Кабул надеется, что она не выйдет из-под контроля.