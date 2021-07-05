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В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы
В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы - РИА Новости, 05.07.2021
В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы
В Таджикистане дополнительно мобилизуют 20 тысяч военнослужащих из резерва для укрепления границы с Афганистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:47
2021-07-05T19:38
хамдулла мохиб
шерали мирзо
эмомали рахмон
афганистан
катар
таджикистан
талибан
кабул (город)
в мире
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ДУШАНБЕ, 5 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане дополнительно мобилизуют 20 тысяч военнослужащих из резерва для укрепления границы с Афганистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. Там уточнили, что такое поручение президент страны Эмомали Рахмон дал министру обороны Шерали Мирзо на заседании Совета безопасности. Рахмон также поручил предотвращать на госгранице случаи транснациональной преступности, терроризм и незаконный оборот наркотиков. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.По данным пресс-центра погранвойск таджикского Госкомитета национальной безопасности, за последние дни в результате столкновений с талибами более тысячи афганских военнослужащих перешли границу с Таджикистаном.Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил РИА Новости, что ситуация на севере страны очень серьезная, но Кабул надеется, что она не выйдет из-под контроля.
https://ria.ru/20210705/taliban-1739971091.html
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хамдулла мохиб, шерали мирзо, эмомали рахмон, афганистан, катар, таджикистан, талибан, кабул (город), в мире
В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы
17:47 05.07.2021 (обновлено: 19:38 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Амир Исаев / Перейти в фотобанкВид на город Истаравшан в Таджикистане
Вид на город Истаравшан в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Амир Исаев
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В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы с Афганистаном

Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 5 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане дополнительно мобилизуют 20 тысяч военнослужащих из резерва для укрепления границы с Афганистаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
Там уточнили, что такое поручение президент страны Эмомали Рахмон дал министру обороны Шерали Мирзо на заседании Совета безопасности.
"Принимая во внимание обострение политической ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, глава государства поручил членам Совбеза, руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на таджикско-афганской границе", — добавил собеседник агентства.
Рахмон также поручил предотвращать на госгранице случаи транснациональной преступности, терроризм и незаконный оборот наркотиков.
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По данным пресс-центра погранвойск таджикского Госкомитета национальной безопасности, за последние дни в результате столкновений с талибами более тысячи афганских военнослужащих перешли границу с Таджикистаном.
Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил РИА Новости, что ситуация на севере страны очень серьезная, но Кабул надеется, что она не выйдет из-под контроля.
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