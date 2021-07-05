https://ria.ru/20210705/granitsa-1739958362.html

Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией

Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 05.07.2021

Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией

Более тысячи нелегальных мигрантов было задержано на границе с Белоруссией с 1 июня, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:12

2021-07-05T16:12

2021-07-05T16:12

протесты в белоруссии

ингрида шимоните

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более тысячи нелегальных мигрантов было задержано на границе с Белоруссией с 1 июня, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.Власти Литвы 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".Ранее Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что шесть сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX начинают патрулировать границы республики с Белоруссией вместе с литовскими пограничниками. Планируется, что с середины июля их число увеличится до 30. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на фоне роста числа задержаний нелегальных мигрантов заявляла, что подозревает белорусских пограничников в помощи нелегалам в пересечении границы.Последние дни литовские пограничники задерживают более сотни нелегальных мигрантов из Белоруссии за сутки, в то время как за весь прошлый год на границе с Белоруссией был задержан 81 нелегальный мигрант.

https://ria.ru/20210625/evropa-1738514891.html

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ингрида шимоните, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире