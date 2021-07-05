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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210705/granitsa-1739958362.html
Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 05.07.2021
Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
Более тысячи нелегальных мигрантов было задержано на границе с Белоруссией с 1 июня, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:12
2021-07-05T16:12
протесты в белоруссии
ингрида шимоните
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более тысячи нелегальных мигрантов было задержано на границе с Белоруссией с 1 июня, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.Власти Литвы 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".Ранее Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что шесть сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX начинают патрулировать границы республики с Белоруссией вместе с литовскими пограничниками. Планируется, что с середины июля их число увеличится до 30. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на фоне роста числа задержаний нелегальных мигрантов заявляла, что подозревает белорусских пограничников в помощи нелегалам в пересечении границы.Последние дни литовские пограничники задерживают более сотни нелегальных мигрантов из Белоруссии за сутки, в то время как за весь прошлый год на границе с Белоруссией был задержан 81 нелегальный мигрант.
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ингрида шимоните, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире
Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:12 05.07.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПогранпереход "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе
Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер Литвы заявила, что с начала лета на границе с Белоруссией задержали 1044 нелегала

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более тысячи нелегальных мигрантов было задержано на границе с Белоруссией с 1 июня, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"1044 нелегальных мигранта задержаны на восточной границе ЕС с Беларусью с 1 июня. Ценим поддержку ЕС до сих пор. Впереди необходимы дополнительные и срочные действия", - написала Шимоните в Twitter в понедельник.

Власти Литвы 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
Ранее Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что шесть сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX начинают патрулировать границы республики с Белоруссией вместе с литовскими пограничниками. Планируется, что с середины июля их число увеличится до 30. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на фоне роста числа задержаний нелегальных мигрантов заявляла, что подозревает белорусских пограничников в помощи нелегалам в пересечении границы.
Последние дни литовские пограничники задерживают более сотни нелегальных мигрантов из Белоруссии за сутки, в то время как за весь прошлый год на границе с Белоруссией был задержан 81 нелегальный мигрант.
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Протесты в БелоруссииИнгрида ШимонитеАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
 
 
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