Белоруссия не будет сдерживать мигрантов в ЕС, заявил Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Торжественном собрании в честь Дня Независимости в Минске
Белоруссия не будет сдерживать нелегальных мигрантов в ЕС, заявил Лукашенко
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, у Минска из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Ранее Лукашенко уже заявлял, что Белоруссия не будет, как прежде, защищать Евросоюз от нелегальной миграции в условиях усиления санкционного давления.
"Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы (страны Запада – ред.) гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на президентском сайте.
В пятницу министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что литовское правительство объявило экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов.
Ранее Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что шесть сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX начинают патрулировать границы республики с Белоруссией вместе с литовскими пограничниками. Планируется, что с середины июля их число увеличится до 30. Билотайте на фоне роста числа задержаний нелегальных мигрантов заявляла, что подозревает белорусских пограничников в помощи нелегалам в пересечении границы.
По данным агентства Sputnik Литва, с начала года на литовскую территорию через границу с Белоруссией пытались проникнуть более 800 нелегалов – это в десять раз больше, чем за весь прошлый год, когда пограничники задержали чуть более 80 мигрантов.