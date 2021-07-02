https://ria.ru/20210702/migranty-1739700231.html

Белоруссия не будет сдерживать мигрантов в ЕС, заявил Лукашенко

Белоруссия не будет сдерживать мигрантов в ЕС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2021

Белоруссия не будет сдерживать мигрантов в ЕС, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, у Минска из-за санкций Запада на... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T23:11

2021-07-02T23:11

2021-07-02T23:11

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александр лукашенко

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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, у Минска из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Ранее Лукашенко уже заявлял, что Белоруссия не будет, как прежде, защищать Евросоюз от нелегальной миграции в условиях усиления санкционного давления."Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы (страны Запада – ред.) гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на президентском сайте.В пятницу министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что литовское правительство объявило экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов.Ранее Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что шесть сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX начинают патрулировать границы республики с Белоруссией вместе с литовскими пограничниками. Планируется, что с середины июля их число увеличится до 30. Билотайте на фоне роста числа задержаний нелегальных мигрантов заявляла, что подозревает белорусских пограничников в помощи нелегалам в пересечении границы.По данным агентства Sputnik Литва, с начала года на литовскую территорию через границу с Белоруссией пытались проникнуть более 800 нелегалов – это в десять раз больше, чем за весь прошлый год, когда пограничники задержали чуть более 80 мигрантов.

https://ria.ru/20210504/lukashenko-1731102750.html

https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739677163.html

афганистан

ирак

белоруссия

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frontex, александр лукашенко, евросоюз, афганистан, ирак, белоруссия, в мире