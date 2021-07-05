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В РВИО высмеяли требования кандидата в президенты Эстонии к России
В РВИО высмеяли требования кандидата в президенты Эстонии к России - РИА Новости, 05.07.2021
В РВИО высмеяли требования кандидата в президенты Эстонии к России
Требования бывшего спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, утвержденного официальным кандидатом в президенты страны, о возврате Россией Псковской и... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:01
2021-07-05T15:01
россия
керсти кальюлайд
российское военно-историческое общество (рвио)
прибалтика
рсфср
сергей лавров
госдума рф
нато
урмас паэт
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Требования бывшего спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, утвержденного официальным кандидатом в президенты страны, о возврате Россией Псковской и Ленинградской областей не только исторически и юридически безосновательны, но и представляют собой логическую ловушку для Эстонии с точки зрения ее членства в НАТО, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.Съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в воскресенье утвердил официальным кандидатом в президенты республики Пыллуааса, который выступает против пограничного договора с Россией и требует возврата "аннексированных территорий". В своей речи на съезде Пыллуаас вновь выступил против ратификации пограничного договора с Россией, заявив, что действуют как заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница."Эти потуги выглядят смешно. Тартуский договор не имеет никакой юридической силы по одной простой причине. Эстония, войдя в 1940 году в состав СССР в качестве союзной республики, имела административные границы в рамках единого союзного государства, и в 1944 году произошли и были юридически закреплены изменения границ, которые наиболее полно отвечали территориальному делению между республиками, проживанию тех или иных национальностей и прочее. После распада Советского Союза Эстония вышла из СССР, имея те административные границы от 1944 года и которые были международно признаны всеми государствами", - сказал Мягков.Сама президент Эстонии Керсти Кальюлайд в прошлом году заявила, что страну в 2004 году приняли в НАТО с условием сохранения границ, возникших после Второй мировой войны, и отказа от территориальных претензий, напомнил Мягков.По его словам, если вдаваться в историю еще более глубоко, на несколько веков назад, то "надо будет четко уяснить, что изначально отдельного государства, как Эстония, вообще не было"."Это была часть Швеции, которую шведы уступили Российской империи по результатам Северной войны, по Ништадскому миру 1721 года, и за которую Россия заплатила около 2 миллионов рублей серебром", - добавил историк. "Пыллуаас и его сторонники могут заявлять о чем угодно, но территории, о которых они говорят, - это исконно русские земли, которые осваивались еще в период Великого Новгорода", - отметил Мягков.По его мнению, о каких-либо территориальных претензиях к России заявляют те эстонские политики, которые, видимо, плохо учили историю."Если они хотят углубляться в события прошлого – пожалуйста, мы им можем прочитать лекцию на эту тему. Можно также выпустить брошюру, в которой была бы подробна расписана история вопроса, и которую было бы желательно распространить среди членов эстонского парламента", - сказал научный директор РВИО.Мягков также указал на принципиально важный пункт Тартуского договора, который, по его словам, сторонники территориальных претензий к РФ предпочитают замалчивать."В договоре, помимо прочего, указывалось, что на территориях договаривающихся сторон запрещаются любые перемещения войск других сторон, материального имущества, направленных против одной из договаривающихся сторон. Но сегодня Эстония – член НАТО. А НАТО на уровне официальных документов объявило Россию своим врагом", - сказал Мягков.Он напомнил, что США и НАТО рассматривают Эстонию своим главным партнером в Прибалтике, на территории страны проходят учения натовских войск, там размещен контингент альянса, возводится военная инфраструктура."Эстонские политики сами попадают в логическую западню. Они требуют вернуть земли, апеллируя к якобы действующему Тартускому договору? Но тогда мы вправе потребовать, чтобы Эстония вышла из НАТО и убрала натовские военные объекты", - отметил научный директор РВИО.Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если ему это не удастся, то будет созвана коллегия выборщиков, куда входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).Тартуский мирный договор был заключен Эстонией с Советской Россией 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. В то время Эстония вела бои с немецким ополчением "Ландсвер" из числа родившихся в Балтии немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне германской армии, а также с частями Красной армии.Согласно Тартускому миру, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области РФ), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области РФ). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.Тартуский договор стал причиной того, что Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально он был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы были направлены на ратификацию в Госдуму РФ и парламент Эстонии прошлого созыва.
https://ria.ru/20210616/minoborony-1737232446.html
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россия, керсти кальюлайд, российское военно-историческое общество (рвио), прибалтика, рсфср, сергей лавров, госдума рф, нато, урмас паэт, в мире
В РВИО высмеяли требования кандидата в президенты Эстонии к России
15:01 05.07.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Baltijas Asamblejas 38.sesijaХенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Baltijas Asamblejas 38.sesija

В РВИО назвали требования кандидата в президенты Эстонии к России логической ловушкой

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Требования бывшего спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, утвержденного официальным кандидатом в президенты страны, о возврате Россией Псковской и Ленинградской областей не только исторически и юридически безосновательны, но и представляют собой логическую ловушку для Эстонии с точки зрения ее членства в НАТО, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в воскресенье утвердил официальным кандидатом в президенты республики Пыллуааса, который выступает против пограничного договора с Россией и требует возврата "аннексированных территорий". В своей речи на съезде Пыллуаас вновь выступил против ратификации пограничного договора с Россией, заявив, что действуют как заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница.
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"Эти потуги выглядят смешно. Тартуский договор не имеет никакой юридической силы по одной простой причине. Эстония, войдя в 1940 году в состав СССР в качестве союзной республики, имела административные границы в рамках единого союзного государства, и в 1944 году произошли и были юридически закреплены изменения границ, которые наиболее полно отвечали территориальному делению между республиками, проживанию тех или иных национальностей и прочее. После распада Советского Союза Эстония вышла из СССР, имея те административные границы от 1944 года и которые были международно признаны всеми государствами", - сказал Мягков.
Сама президент Эстонии Керсти Кальюлайд в прошлом году заявила, что страну в 2004 году приняли в НАТО с условием сохранения границ, возникших после Второй мировой войны, и отказа от территориальных претензий, напомнил Мягков.
По его словам, если вдаваться в историю еще более глубоко, на несколько веков назад, то "надо будет четко уяснить, что изначально отдельного государства, как Эстония, вообще не было".
"Это была часть Швеции, которую шведы уступили Российской империи по результатам Северной войны, по Ништадскому миру 1721 года, и за которую Россия заплатила около 2 миллионов рублей серебром", - добавил историк. "Пыллуаас и его сторонники могут заявлять о чем угодно, но территории, о которых они говорят, - это исконно русские земли, которые осваивались еще в период Великого Новгорода", - отметил Мягков.
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По его мнению, о каких-либо территориальных претензиях к России заявляют те эстонские политики, которые, видимо, плохо учили историю.
"Если они хотят углубляться в события прошлого – пожалуйста, мы им можем прочитать лекцию на эту тему. Можно также выпустить брошюру, в которой была бы подробна расписана история вопроса, и которую было бы желательно распространить среди членов эстонского парламента", - сказал научный директор РВИО.
Мягков также указал на принципиально важный пункт Тартуского договора, который, по его словам, сторонники территориальных претензий к РФ предпочитают замалчивать.
"В договоре, помимо прочего, указывалось, что на территориях договаривающихся сторон запрещаются любые перемещения войск других сторон, материального имущества, направленных против одной из договаривающихся сторон. Но сегодня Эстония – член НАТО. А НАТО на уровне официальных документов объявило Россию своим врагом", - сказал Мягков.
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Он напомнил, что США и НАТО рассматривают Эстонию своим главным партнером в Прибалтике, на территории страны проходят учения натовских войск, там размещен контингент альянса, возводится военная инфраструктура.
"Эстонские политики сами попадают в логическую западню. Они требуют вернуть земли, апеллируя к якобы действующему Тартускому договору? Но тогда мы вправе потребовать, чтобы Эстония вышла из НАТО и убрала натовские военные объекты", - отметил научный директор РВИО.
Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если ему это не удастся, то будет созвана коллегия выборщиков, куда входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).
Тартуский мирный договор был заключен Эстонией с Советской Россией 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. В то время Эстония вела бои с немецким ополчением "Ландсвер" из числа родившихся в Балтии немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне германской армии, а также с частями Красной армии.
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Согласно Тартускому миру, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области РФ), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области РФ). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Тартуский договор стал причиной того, что Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально он был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.
Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы были направлены на ратификацию в Госдуму РФ и парламент Эстонии прошлого созыва.
 
РоссияКерсти КальюлайдРоссийское военно-историческое общество (РВИО)ПрибалтикаРСФСРСергей ЛавровГосдума РФНАТОУрмас ПаэтВ мире
 
 
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