https://ria.ru/20210705/estoniya-1739941095.html

Слуцкий ответил на слова кандидата в президенты Эстонии о территориях

Слуцкий ответил на слова кандидата в президенты Эстонии о территориях - РИА Новости, 05.07.2021

Слуцкий ответил на слова кандидата в президенты Эстонии о территориях

Высказывания кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России отдаляют ратификацию пограничного договора между странами, об... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:00

2021-07-05T15:00

2021-07-05T15:18

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Высказывания кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России отдаляют ратификацию пограничного договора между странами, об этом написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).Съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в воскресенье утвердил официальным кандидатом в президенты республики бывшего спикера парламента Эстонии Пыллуааса, который выступает против пограничного договора с Россией и требует возврата "аннексированных территорий". В своей речи на съезде Пыллуаас вновь выступил против ратификации пограничного договора с Россией, заявив, что действуют как заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница."Высказывания Хенна Пыллуааса можно было бы назвать обычной предвыборной риторикой в расчете на не очень грамотных избирателей в плане юриспруденции и истории. Однако трансляция подобной позиции все больше отдаляет ратификацию российско-эстонского пограндоговора", - написал Слуцкий.Также, по его словам, Пыллуаас вновь "наступает на те же грабли" и отбрасывает ситуацию на 16 лет назад, когда после почти 11 лет переговоров удалось согласовать линию границы и подписать пограничный договор."Именно упоминание с эстонской стороны в его преамбуле Тартуского договора вынудило тогда Россию отозвать свою подпись, а новые консультации возобновились только в 2012 году и закончились в 2014 подписанием нового соглашения о госгранице. Документ до сих пор находится на рассмотрении в парламентах обеих стран, в российской Госдуме - в комитете по международным делам. Были договорённости о его синхронной ратификации, но именно русофобская линия эстонских политиков затормозила весь процесс", - отметил Слуцкий.При этом он заявил, что ни о какой передаче Эстонии территорий не может идти и речи, это не обсуждается и обсуждаться не может."Остается сожалеть, что эстонских политиков не волнует факт того, что граница с Россией по-прежнему юридически не закреплена, им удобнее держать ее "в заложниках", заявляя о "преступной оккупации" для привлечения электората", - добавил политик.Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если ему это не удастся, то будет созвана коллегия выборщиков, куда входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).Согласно заключенному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.

https://ria.ru/20210705/estoniya-1739941420.html

https://ria.ru/20210703/pribaltika-1739593818.html

https://ria.ru/20210630/litva-1739299141.html

https://ria.ru/20210625/baltiya-1738633356.html

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