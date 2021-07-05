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Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Названы регионы с самыми высокими доходами населения - РИА Новости, 05.07.2021

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва возглавили список российских регионов по уровню доходов населения, в конце рейтинга оказались... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T00:07

2021-07-05T00:07

2021-07-05T00:38

россия

рейтинг

москва

доходы

общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва возглавили список российских регионов по уровню доходов населения, в конце рейтинга оказались Республика Алтай и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости.Доходы в пандемиюКак отмечают аналитики, мировой кризис в начале 2020 года, вызванный пандемией коронавируса, заметно сказался на доходах населения России. Реальные располагаемые денежные доходы россиян в прошедшем году сократились на 3,5 процента. Однако при этом государство значительно расширило финансовую поддержку населения, прежде всего, семей с детьми, таким образом, поддержка властей частично скомпенсировала негативные эффекты экономики.Эксперты подчеркивают, что даже небольшое снижение доходов имеет ощутимые негативные последствия для людей c небольшим достатком. Ведь у них, как правило, крайне ограниченные возможности для формирования накоплений, значит, редко есть сбережения "на черный день". Поэтому даже небольшое снижение заработков у бедных людей заставляет их отказываться от базовых трат.Для выявления межрегиональных различий эксперты РИА Новости подготовили очередной рейтинг субъектов федерации по доходам населения. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50 процентов — ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте федерации.Медианные доходы и стоимость фиксированного набора являются оценкой на основе показателей за 12 месяцев — с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года. Дополнительные показатели: доля населения за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и доля населения за чертой крайней бедности (доходы ниже половины регионального прожиточного минимума).Богатые стали богачеУчитывая слабую динамику реальных располагаемых доходов в 2020 году, соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в России снизилось по сравнению с предыдущим рейтингом, отмечают эксперты. Если в списке 2020 года среднероссийский уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 1,65, то в этом исследовании он опустился до 1,58, то есть в среднем по России медианные доходы в реальности "похудели" примерно на четыре процента.При этом прирост соотношения медианных доходов и корзины смогли показать за прошедший год лишь шесть субъектов федерации, которые и так располагаются в лидирующей группе, то есть "богатые регионы стали еще богаче".Наибольшие среднестатистические доходы в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Это единственный регион, где медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора. Таким образом, по российским меркам, в этом субъекте федерации многие жители могут рассчитывать на очень высокий уровень материального благополучия.Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ. Он не сильно отстал от лидера, здесь отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 2,88 (2,92 в прошлом году). В целом эти два субъекта федерации занимают первые места с достаточно большим отрывом.Москва, оказавшаяся на третьем месте, отстает от лидера по анализируемому показателю фактически на треть. Далее в рейтинге располагаются: Чукотский автономный округ (2,39), показавший самый значительный прирост за прошедший год (2,27 в рейтинге 2020 года), а также Магаданская область (2,27), Сахалинская область (2,23), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,11). В первой семерке регионов по сравнению с прошлым годом места не поменялись.Помимо вышеназванных регионов в первую десятку также входят: Санкт-Петербург (2,01), опередивший за год \Московскую область и переместившийся на восьмое место, Московская область (1,97) и Мурманская область (1,94), которая ранее занимала одиннадцатую позицию. Для сравнения среднее значение показателя составило 1,51.У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора находятся на относительно низком уровне. У Республики Тыва, которая занимает 85-е место в рейтинге, он составляет лишь 0,95. Таким образом, среднестатистический житель этой республики в три с лишним раза беднее обычного жителя ЯНАО. Еще у четырех регионов этот показатель находится в диапазоне 1,0-1,1, а в целом у 19 регионов (в рейтинге 2020 года было 15 таких регионов) он не превышает 1,3.Доля бедного населенияСогласно официальной статистике, в целом по России в 2020 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимум) находилось 12,1 процента россиян, или почти 18 миллионов человек. Для сравнения в доковидном 2019 году эта доля составляла 12,3 процента, а в 2018 году — 12,9 процента. Таким образом, тенденцию снижения бедности не нарушил даже коронакризис, а возможно где-то и помог.Как отмечают аналитики, положительную роль сыграло то, что государство осуществляло материальную поддержку незащищенных слоев, особенно семей с детьми, и многим небогатым семьям эта поддержка оказалась очень кстати. Таким образом, некоторые россияне перешли из разряда бедных в число небогатых. При этом страна пока так и не достигла постсоветского минимума по доле бедных, ведь наименьшую долю бедных в современной истории России зафиксировали в 2012 году, когда она составила 10,8 процента, или 15,5 миллиона человек.Согласно результатам исследования, в 19 регионах доля бедного населения (доходы ниже прожиточного минимума) составляет менее десяти процентов, годом ранее таких субъектов федерации было 17, а в 2018 году — лишь 15. Низкая доля бедности наблюдается, как правило, в регионах с высокими средними доходами.При этом есть и обратные примеры, когда в регионе фиксируются высокие медианные доходы, но все ровно остается достаточно заметный уровень бедности. Например, Якутия занимает 17-е место по отношению медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, а при этом доля бедных здесь одна из самых высоких в стране (17,4 процента).Похожая ситуация в Республике Коми — у нее 23-е место по доходам, а доля бедных — 15,5 процента. В Камчатском крае соотношение медианных доходов к фиксированному набору равняется 1,65 (16-е место в России), а доля бедных — 14,9 процента.Как показало исследование, в двух регионах доля бедных превышает 30 процентов, еще в семи регионах доля населения за чертой бедности превышает 20 процентов. При этом наиболее высокий уровень бедности отмечается в Республике Тыва (34,1 процента), что почти в три раза выше среднероссийского уровня.Крайняя бедностьСоставители рейтинга отмечают, что часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за выживание. В целом по России 1,8 процента, или 260 тысяч человек, имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.Однако в этой категории наблюдается ощутимый прогресс. В 2018 году доля крайней бедности составляла 2,1 процента, а в 2019 году — 1,9 процента, таким образом, число людей, живущих на половину от суммы прожиточного минимума, сократилась за два года на 15 процентов, подсчитали аналитики.Крайняя бедность, как и другие показатели, достаточно неравномерно распространена по территории России. В качестве позитивного явления можно отметить, что в 16 регионах у менее одного процента людей доходы составляют менее половины прожиточного минимума. Причем за прошедший год наблюдалась позитивная динамика в этом аспекте (в прошлом рейтинге было только девять таких субъектов федерации), что во многом связано с выплатами семьям с детьми, которые существенно помогли многодетным семьям, считают аналитики. В целом у половины регионов уровень крайней бедности не превышает 1,5 процента.При этом не все субъекты федерации могут похвастаться низким уровнем крайней бедности. Наибольший процент людей за чертой крайней бедности также фиксируется в Туве. Порядка 6,8 процента жителей этой республики находятся в крайне сложном финансовом положении. Заметно лучше ситуация в Республике Ингушетия, где за чертой крайней бедности находится 4,5 процента населения. Еще несколько ниже этот показатель (3,9 процента) в Республике Алтай. При этом все равно эксперты говорят о крайне острой проблеме бедности в этих трех регионах.Еще в трех других субъектах федерации доля крайне бедного населения находится в диапазоне от трех процентов до 3,3 процента, а в семи регионах — от 2,5 процента до трех процентов. В этих регионах проблема также стоит достаточно остро и требует, скорее всего, комплексного подхода для ее преодоления.На фоне пандемии вопрос бедности приобрел особую остроту, и на разных уровнях ведутся активные дискуссии по этой проблеме. Эксперимент по финансовой поддержке в такой период признается скорее успешным, обсуждается возможность сделать такую поддержку постоянной, но более адресной.Таким образом, эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе весьма вероятно уровень бедности будет снижаться по двум причинам. Во-первых, из-за роста экономики будет увеличиваться доход у всех категорий граждан. Во-вторых, по программам адресной поддержки часть бедных людей смогут ощутимо улучшить свое материальное положение. Аналитики РИА Новости прогнозируют, что снижения уровня бедности ниже локального минимума 2012 года можно ожидать в ближайшие три-пять лет.

https://ria.ru/20210627/tseny-1738607879.html

https://ria.ru/20210704/raskhody-1739838769.html

https://ria.ru/20210701/minimum-1739501885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рейтинг, москва, доходы, общество