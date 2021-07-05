https://ria.ru/20210705/deti-1739913657.html
Кузнецова рассказала об основных причинах гибели детей в России
Кузнецова рассказала об основных причинах гибели детей в России - РИА Новости, 05.07.2021
Кузнецова рассказала об основных причинах гибели детей в России
Главными причинами гибели детей в России являются - в половине случаев - действия преступников, а также ДТП и суициды, заявила уполномоченный при президенте... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:05
2021-07-05T13:05
2021-07-05T13:06
россия
анна кузнецова
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общество
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Главными причинами гибели детей в России являются - в половине случаев - действия преступников, а также ДТП и суициды, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова."Какие причины гибели детей вошли в первую тройку факторов? Во-первых, это действия преступников - 50,2%, то есть каждый второй ребёнок из погибших погибает от рук преступников. Вторая причина гибели - это ДТП, 16,9%; третья - суицид", - сказала Кузнецова на совещании "Реализация стратегии комплексной безопасности детства: опыт регионов" в ОП РФ.В пресс-службе детского омбудсмена РИА Новости уточнили, что статистика приведена за 2020 год, а суицид стал причиной гибели в 12,2% случаев."Если идти дальше по факторам гибели детей: 8% - пожары, 6,7% - гибель на водных объектах, 3,2% - падение из окон, 2,8% - происшествия на объектах железнодорожного транспорта", - отметила Кузнецова.Она добавила, что по сравнению с летом 2019 года на 71,4% уменьшилось количество пострадавших детей на спортивных и детских площадках, а число смертей снизилось на 48,7%.
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россия, анна кузнецова, дети, общество
Кузнецова рассказала об основных причинах гибели детей в России
13:05 05.07.2021 (обновлено: 13:06 05.07.2021)
Анна Кузнецова заявила, что каждый второй погибший в России ребенок стал жертвой преступника
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости.
Главными причинами гибели детей в России
являются - в половине случаев - действия преступников, а также ДТП и суициды, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова
.
"Какие причины гибели детей вошли в первую тройку факторов? Во-первых, это действия преступников - 50,2%, то есть каждый второй ребёнок из погибших погибает от рук преступников. Вторая причина гибели - это ДТП, 16,9%; третья - суицид", - сказала Кузнецова на совещании "Реализация стратегии комплексной безопасности детства: опыт регионов" в ОП РФ.
В пресс-службе детского омбудсмена РИА Новости уточнили, что статистика приведена за 2020 год, а суицид стал причиной гибели в 12,2% случаев.
"Если идти дальше по факторам гибели детей: 8% - пожары, 6,7% - гибель на водных объектах, 3,2% - падение из окон, 2,8% - происшествия на объектах железнодорожного транспорта", - отметила Кузнецова.
Она добавила, что по сравнению с летом 2019 года на 71,4% уменьшилось количество пострадавших детей на спортивных и детских площадках, а число смертей снизилось на 48,7%.