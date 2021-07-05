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Кузнецова рассказала об основных причинах гибели детей в России
Кузнецова рассказала об основных причинах гибели детей в России - РИА Новости, 05.07.2021
Кузнецова рассказала об основных причинах гибели детей в России
Главными причинами гибели детей в России являются - в половине случаев - действия преступников, а также ДТП и суициды, заявила уполномоченный при президенте... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:05
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россия
анна кузнецова
дети
общество
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Главными причинами гибели детей в России являются - в половине случаев - действия преступников, а также ДТП и суициды, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова."Какие причины гибели детей вошли в первую тройку факторов? Во-первых, это действия преступников - 50,2%, то есть каждый второй ребёнок из погибших погибает от рук преступников. Вторая причина гибели - это ДТП, 16,9%; третья - суицид", - сказала Кузнецова на совещании "Реализация стратегии комплексной безопасности детства: опыт регионов" в ОП РФ.В пресс-службе детского омбудсмена РИА Новости уточнили, что статистика приведена за 2020 год, а суицид стал причиной гибели в 12,2% случаев."Если идти дальше по факторам гибели детей: 8% - пожары, 6,7% - гибель на водных объектах, 3,2% - падение из окон, 2,8% - происшествия на объектах железнодорожного транспорта", - отметила Кузнецова.Она добавила, что по сравнению с летом 2019 года на 71,4% уменьшилось количество пострадавших детей на спортивных и детских площадках, а число смертей снизилось на 48,7%.
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россия, анна кузнецова, дети, общество
Кузнецова рассказала об основных причинах гибели детей в России
13:05 05.07.2021 (обновлено: 13:06 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Анна Кузнецова заявила, что каждый второй погибший в России ребенок стал жертвой преступника

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Главными причинами гибели детей в России являются - в половине случаев - действия преступников, а также ДТП и суициды, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
"Какие причины гибели детей вошли в первую тройку факторов? Во-первых, это действия преступников - 50,2%, то есть каждый второй ребёнок из погибших погибает от рук преступников. Вторая причина гибели - это ДТП, 16,9%; третья - суицид", - сказала Кузнецова на совещании "Реализация стратегии комплексной безопасности детства: опыт регионов" в ОП РФ.
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В пресс-службе детского омбудсмена РИА Новости уточнили, что статистика приведена за 2020 год, а суицид стал причиной гибели в 12,2% случаев.
"Если идти дальше по факторам гибели детей: 8% - пожары, 6,7% - гибель на водных объектах, 3,2% - падение из окон, 2,8% - происшествия на объектах железнодорожного транспорта", - отметила Кузнецова.
Она добавила, что по сравнению с летом 2019 года на 71,4% уменьшилось количество пострадавших детей на спортивных и детских площадках, а число смертей снизилось на 48,7%.
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РоссияАнна КузнецоваДетиОбщество
 
 
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