https://ria.ru/20210705/deti-1739913657.html

Кузнецова рассказала об основных причинах гибели детей в России

Кузнецова рассказала об основных причинах гибели детей в России - РИА Новости, 05.07.2021

Кузнецова рассказала об основных причинах гибели детей в России

Главными причинами гибели детей в России являются - в половине случаев - действия преступников, а также ДТП и суициды, заявила уполномоченный при президенте... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:05

2021-07-05T13:05

2021-07-05T13:06

россия

анна кузнецова

дети

общество

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Главными причинами гибели детей в России являются - в половине случаев - действия преступников, а также ДТП и суициды, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова."Какие причины гибели детей вошли в первую тройку факторов? Во-первых, это действия преступников - 50,2%, то есть каждый второй ребёнок из погибших погибает от рук преступников. Вторая причина гибели - это ДТП, 16,9%; третья - суицид", - сказала Кузнецова на совещании "Реализация стратегии комплексной безопасности детства: опыт регионов" в ОП РФ.В пресс-службе детского омбудсмена РИА Новости уточнили, что статистика приведена за 2020 год, а суицид стал причиной гибели в 12,2% случаев."Если идти дальше по факторам гибели детей: 8% - пожары, 6,7% - гибель на водных объектах, 3,2% - падение из окон, 2,8% - происшествия на объектах железнодорожного транспорта", - отметила Кузнецова.Она добавила, что по сравнению с летом 2019 года на 71,4% уменьшилось количество пострадавших детей на спортивных и детских площадках, а число смертей снизилось на 48,7%.

https://ria.ru/20210705/deti-1739895158.html

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россия, анна кузнецова, дети, общество