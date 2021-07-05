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Названы самые безопасные регионы для проживания детей
Названы самые безопасные регионы для проживания детей - РИА Новости, 05.07.2021
Названы самые безопасные регионы для проживания детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что наиболее безопасным для проживания детей регионом России признана Мурманская... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:06
2021-07-05T12:54
россия
анна кузнецова
мурманская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что наиболее безопасным для проживания детей регионом России признана Мурманская область, далее следуют Санкт-Петербург и Курская область.Также в порядке убывания безопасными регионами РФ для проживания детей назвали Татарстан, Омскую, Волгоградскую и Свердловскую области, Мордовию, Магаданскую область и Москву, добавила Кузнецова."Мы смотрели гибель детей по разным направлениям – это падения из окон, пожары, подтопления, ДТП, смертность на объектах железнодорожного транспорта, от рук преступников, суицид", - отметила омбудсмен.
https://ria.ru/20210601/kuznetsova-1735082011.html
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россия, анна кузнецова, мурманская область, санкт-петербург, общество
Названы самые безопасные регионы для проживания детей
12:06 05.07.2021 (обновлено: 12:54 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПарк Левобережный в Москве
Парк Левобережный в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Омбудсмен Кузнецова назвала самые безопасные регионы для проживания детей

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что наиболее безопасным для проживания детей регионом России признана Мурманская область, далее следуют Санкт-Петербург и Курская область.
"Мы посмотрели те цифры гибели детей, которые в соотношении с их количеством по субъектам РФ, и выделили десять безопасных регионов для детей. Первую десятку безопасных регионов возглавила Мурманская область … После – Санкт-Петербург, дальше – Курская область", - сказала Кузнецова на совещании "Реализация стратегии комплексной безопасности детства: опыт регионов" в ОП РФ.
Также в порядке убывания безопасными регионами РФ для проживания детей назвали Татарстан, Омскую, Волгоградскую и Свердловскую области, Мордовию, Магаданскую область и Москву, добавила Кузнецова.
"Мы смотрели гибель детей по разным направлениям – это падения из окон, пожары, подтопления, ДТП, смертность на объектах железнодорожного транспорта, от рук преступников, суицид", - отметила омбудсмен.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 13:21
Кузнецова назвала регионы, лидирующие по доступности допобразования
 
РоссияАнна КузнецоваМурманская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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