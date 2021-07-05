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Названы самые безопасные регионы для проживания детей
Названы самые безопасные регионы для проживания детей - РИА Новости, 05.07.2021
Названы самые безопасные регионы для проживания детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что наиболее безопасным для проживания детей регионом России признана Мурманская... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:06
2021-07-05T12:06
2021-07-05T12:54
россия
анна кузнецова
мурманская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что наиболее безопасным для проживания детей регионом России признана Мурманская область, далее следуют Санкт-Петербург и Курская область.Также в порядке убывания безопасными регионами РФ для проживания детей назвали Татарстан, Омскую, Волгоградскую и Свердловскую области, Мордовию, Магаданскую область и Москву, добавила Кузнецова."Мы смотрели гибель детей по разным направлениям – это падения из окон, пожары, подтопления, ДТП, смертность на объектах железнодорожного транспорта, от рук преступников, суицид", - отметила омбудсмен.
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россия, анна кузнецова, мурманская область, санкт-петербург, общество
Названы самые безопасные регионы для проживания детей
12:06 05.07.2021 (обновлено: 12:54 05.07.2021)
Омбудсмен Кузнецова назвала самые безопасные регионы для проживания детей