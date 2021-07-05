https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html

До четырнадцати и старше. Как запретить детям соцсети

Не лезь, убьет. Будут ли пускать детей в интернет

До четырнадцати и старше. Как запретить детям соцсети

Сим-карты с ограниченным доступом в интернет, возрастные запреты на регистрацию в соцсетях, штрафы за незаконный контент и даже помощь искусственного интеллекта РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:00

2021-07-05T08:00

2021-07-05T13:38

россия

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общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Сим-карты с ограниченным доступом в интернет, возрастные запреты на регистрацию в соцсетях, штрафы за незаконный контент и даже помощь искусственного интеллекта — так в России предлагают бороться с преступлениями в интернете против несовершеннолетних. Как уберечь детей от торговцев наркотиками, травли и доведения до суицида в Сети — разбиралось РИА Новости.Преступления всех мастей В Липецкой области СК расследует сразу три случая суицида подростков. Одна из погибших состояла в "группах смерти" в соцсетях. Среди подписчиков этих каналов следователи обнаружили еще несколько местных школьников. В таких чатах "кураторы" дают детям опасные для жизни задания, подталкивая в итоге к самоубийству. Ранее подростков вовлекали в смертельную игру во "ВКонтакте". В последнее время злоумышленники переместились в Telegram. Из-за анонимности мессенджера и беспрепятственной регистрации в нем детей ограничивать доступ к такому контенту почти невозможно.Самые распространенные правонарушения, которые совершают в отношении подростков через интернет, связаны с продажей наркотиков. По статистике, в год силовики выявляют сотни таких случаев. С помощью соцсетей дети страдают и от преступлений сексуального характера. По данным Верховного суда, в прошлом году за распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних и вовлечение в оборот (части 2 и 3 статьи 242 УК), в том числе через интернет, осудили почти 200 человек. За использование подростков в целях изготовления порнографии с помощью Сети (часть 2 статьи 242 УК) обвинение вынесли 12 правонарушителям. За совершение развратных действий без применения насилия (статья 135 УК) в отношении детей на скамье подсудимых в 2020-м оказались почти 500 преступников — чаще всего они проявляют активность в онлайне.Склоняют и к криминалу, вплоть до массовых расправ. Например, специалисты центра "Безопасность 2.0" обнаружили в TikTok видеоролики, пропагандирующие субкультуру "колумбайнеров". За последние три года в России шесть раз подростки нападали на учебные заведения. Убиты и ранены десятки людей.На той же площадке популярны опасные челленджи (испытания. — Прим. ред.). Например, в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик попал в больницу с ожогами после того, как попытался повторить трюк из TikTok: поджечь льющийся из канистры бензин."Симки" для школьниковЗаконодательных запретов по возрасту регистрации в социальных сетях в России пока нет. Как и инструментов, ограничивающих доступ несовершеннолетних к веб-контенту. Есть лишь системы "родительского контроля" — специальные программы, которые устанавливают на гаджет или компьютер. Через них можно не разрешить доступ к определенным сайтам или установку новых приложений. Но это, как отмечают эксперты, — иллюзия безопасности. Подростки легко отключают или обходят контроль, поскольку в интернет-технологиях часто разбираются лучше взрослых.Формально некоторые соцсети предусматривают возрастные ограничения: например, в TikTok и Facebook регистрироваться позволено только по достижении 13 лет. Однако по факту аккаунт может завести любой желающий. Достаточно номера телефона и почты. В мае 2021-го Общественная палата России подписала "меморандум о защите детей в интернете и соцсетях" и направила его на рассмотрение в Роскомнадзор. Документ предлагает поправки к законодательству — разрешить регистрацию подростков в соцсетях только с 14 лет, ввести "школьные сим-карты", создать инструменты родительского контроля за банковскими счетами несовершеннолетних.Председатель комитета ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко поясняет: под школьными имеют в виду сим-карты, которые бы "идентифицировали детей как пользователей". Впрочем, как именно технически блокировать доступ детей к нежелательному контенту, в ОП не уточняют.Введение детских сим-карт обсуждают в России уже не первый год. Например, в 2017-м году о необходимости законодательно закрепить такое понятие заявил Александр Жаров, возглавлявший тогда Роскомнадзор. Он подчеркивал, что физически эта услуга есть у всех операторов связи, но ей редко пользуются. РИА Новости направило в ведомство запрос о судьбе инициативы, но ответа не получило. В 2020-м о важности идентификации несовершеннолетних по сим-картам говорили в Общероссийском народном фронте. Законодательных решений снова не последовало.Призывают оградить детей от "цифровых угроз" и в регионах. Например, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить регистрацию в соцсетях до 14 лет, а с 14 до 18 — только с согласия родителей. Омбудсмен обращалась в Минобразования России — просила разработать методологию обучения школьников безопасному поведению в онлайне.Ловить проще, чем запрещать Между тем детские сим-карты в России уже давно продают. Но оберегают они в основном от рекламы. Например, у продукта Tele2 ограничен доступ к мобильной коммерции и ряду развлекательных сервисов, включая контент 18+. В "Мегафоне" говорят о защите от "нежелательных платных подписок".Даже эти блокировки обойти легко, если вместо мобильного интернета подключиться к Wi-Fi или использовать VPN, который позволяет заходить в Сеть через зарубежные серверы. Контроль можно ужесточить благодаря новым технологиям идентификации. Так, по данным СМИ, в будущем в России хотят привязать абсолютно всех пользователей интернета к их номерам телефонов. Разработкой занимается Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). В случае успеха проекта чиновники или сами соцсети смогут легко контролировать возраст пользователей. Однако, по словам экспертов, разработка ЦНИИС — это еще несколько лет. Внедрение технологии сделает борьбу с преступниками в Сети более эффективной, уверен Леонид Армер, руководитель проекта "Молодежная служба безопасности".По его словам, еще более серьезной защиты можно добиться за счет искусственного интеллекта, который будет отслеживать все — вплоть до личной переписки. Пока что попытки оградить пользователей, в том числе и детей, от негативного интернет-контента носят не столько технологический, сколько запретительный характер. В феврале 2021-го вступили в силу поправки к закону 149-ФЗ "Об информации". Они обязывают провайдеров, соцсети и интернет-площадки выявлять и блокировать публикации. Для нарушителей ввели крупные штрафы. Но специалисты утверждают, что ограничения работают плохо: вручную обрабатывать данные невозможно, а разработка автоматических алгоритмов — дело сложное и требует времени.За первый квартал 2021-го в центре обнаружили 757 случаев интернет-травли, имевших широкий общественный резонанс. Локальных — "в разы больше". Представители соцсетей уверяют, что следуют букве закона. Например, в пресс-службе TikTok РИА Новости заявили, что более 98% "запрещенки" удаляют еще до поступления первых жалоб.Учитывать мнение детейДетские психологи и правозащитники считают, что поправки к закону не привели к заметному результату и новые запреты, вероятно, тоже не дадут эффекта. Она убеждена — вместо запретов нужно обучать школьников безопасному поведению в интернете. И отмечает: "Образовательная система, включая специальную литературу и подготовку учителей, возможно, пока не готова к реализации такого проекта". В марте 2021-го ООН опубликовала дополнение к Конвенции о правах ребенка. В документе говорится, что ограничения прав несовершеннолетних в цифровой среде должны быть "необходимыми и пропорциональными". Отдельно указано, что при разработке законов следует учитывать мнение самих детей.При этом в некоторых странах уже давно существуют ограничения. Так, в США не достигшим 13 лет запрещено пользоваться соцсетями. В ЕС с 2018-го действует правило — детям до 16 для регистрации в Facebook, Snapchat и Twitter необходимо согласие родителей. Во Франции ученикам до 15 лет нельзя в школе подключаться к интернету через гаджеты.Однако такие запреты не решают проблему и за рубежом. Например, Национальная служба здравоохранения Великобритании фиксирует среди тинейджеров рост числа суицидов, в том числе спровоцированных контентом из соцсетей. В королевстве обсуждают законопроект, обязывающий онлайн-компании принудительно устанавливать для несовершеннолетних максимальный уровень защиты данных в интернете.

https://ria.ru/20200620/1573186152.html

https://ria.ru/20210310/blogery-1600523707.html

https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), общественная палата рф, следственный комитет россии (ск рф), оон, наркотики, интернет, общество