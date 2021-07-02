https://ria.ru/20210702/suitsid-1739463657.html

"Отдали душу дьяволу": кто виноват в суициде школьников под Липецком

"Отдали душу дьяволу”: кто виноват в суициде школьников под Липецком

"Отдали душу дьяволу": кто виноват в суициде школьников под Липецком

За последние две недели маленький поселок в Липецкой области потрясла серия самоубийств — с жизнью по очереди покончили трое подростков, близко знакомых друг с... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:00

2021-07-02T08:00

2021-07-02T08:02

единый государственный экзамен (егэ)

липецкая область

самоубийство

дети

школа

подростки

общество

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Юлия Ахмедова. За последние две недели маленький поселок в Липецкой области потрясла серия самоубийств — с жизнью по очереди покончили трое подростков, близко знакомых друг с другом. Следователи считают, что причиной стали "группы смерти", где детей подталкивают к суициду. Однако местные говорят, что причин больше: непонимание со стороны взрослых, боязнь не сдать экзамены и ощущение ненужности даже собственным родителям."Меня никто не понимал"Железная дорога, словно змея, петляет между маленькими селами и деревнями Долгоруковского района. Пассажирские поезда ходят редко, на единственной станции останавливаются максимум на две минуты. Неподалеку отсюда в течение нескольких дней покончили с собой трое детей.Рядом с местом гибели дежурят двое мужчин в спортивных штанах и ярких зеленых жилетах с надписью "полиция"."Нас срочно сюда дернули, даже побриться не дали, — рассказывает один из них. — Боятся, что повторится. Сегодня ведь День молодежи".Впрочем, местным жителям не до праздника."Пока. Я люблю тебя"Рядом с путями 11 июня нашли 14-летнюю Таню Д. (имя изменено). Около тела лежал телефон — записала прощальное видео.Также Таня Д. уверяла, что только в Липецкой области под угрозой еще 105 детей, а всего могут погибнуть 524 человека.Изучив смартфон, следователи сделали вывод: девочка действительно состояла в так называемых группах смерти — с депрессивным контентом и романтизацией суицида. Кроме того, у нее был "куратор", который давал опасные для жизни и здоровья задания. Последнее — убить себя.Спустя три дня покончил с собой ее парень — 16-летний Дима А. (имя изменено). А 25 июня Долгоруково потрясло еще одно самоубийство — 15-летней Даши Б. (имя изменено). Ночью, несмотря на введенный в поселке комендантский час, она убежала из дома и дошла до железной дороги. С Таней они дружили.Смертельный карантинШкола, где учились погибшие девочки, в получасе ходьбы от районного центра — села Братовщина. Калитка закрыта на замок, внутрь никого не пускают: с детьми работают московские психологи и следователи.У школьников изъяли компьютеры и телефоны. По словам родителей, в результате проверки нескольких учеников отправили в психиатрическую больницу — они тоже могли состоять в "группах смерти".Рядом со школой Дом культуры — место, где обычно собираются по вечерам подростки. Однако теперь и они, и родители живут по новому расписанию: администрация района запретила несовершеннолетним выходить на улицу после девяти вечера. О том, что дети дома, взрослые должны каждый день докладывать учителям."Они просто униженные, брошенные дети"В Братовщине о погибших говорят по-разному: одни вспоминают девочек как веселых и жизнерадостных, другие указывают на замкнутость и очевидные тревожные сигналы, не замеченные ни родителями, ни учителями. Но большинство убеждены, что "группы смерти" — не первопричина трагедии."Даша всегда была в первых рядах, — рассказывает учитель музыки Наталья Бельских. — На любом мероприятии и танцевала, и на баяне играла. У нее много друзей. Таня не из таких активных, конечно. Но я никогда ничего странного за ними не замечала".Впрочем, одноклассница девочек Марина М. (имя изменено) уверяет, что у погибших были проблемы с родителями.По словам Марины, Даша общалась со всеми одноклассниками, но близко — только с Таней. А та от себя всех отталкивала. В какой-то момент ее поведение изменилось: стала стричься под мальчика, просила называть себя мужским именем, надевала мужские вещи.Он вспоминает, что девочку могли ударить ремнем или поставить на горох. После этого она убегала и пряталась в заброшенных домах."Я тоже считаю, что Таня все на видео сказала прямым текстом. А обвинили какого-то "Синего кита". Раньше нужно было уделять внимание детям", — делает вывод Юрий.Знали, но ничего не делалиО том, что Даша хотела покончить жизнь самоубийством, в школе давно ходили слухи.О намерениях Даши якобы знал и ее родной отец. Как говорят местные, пытался предупредить приемных родителей, но те попросили не вмешиваться в их семейные дела."Ты не сдашь ЕГЭ, ты тупой"Дорога в деревню Карташовку, где жил погибший Дима, идет через железнодорожный переезд. По пути глухие деревни, прохожих почти не видно.Тут нет ни школы, ни даже аптеки. Магазин открывается на два часа — с 10 до 12. Работать и учиться ездят в соседние села."Сейчас все ищут виноватых, — замечает местная жительница Наталья. — Но не в родителях причина, а в системе образования. Когда матери с отцом телефоны проверять? Они работают. Иначе кормить детей на что? А в школе только и долбят каждый день одно и то же: "Ты не сдашь ЕГЭ, ты тупой, ты не учишься". Такое давление на ребенка. Об этом Таня на видео и говорит".Дима ушел из школы после девятого класса и посещал занятия в техникуме в ближайшем городе — Ельце."Хороший был мальчик, — вспоминает соседка Валентина. — И семья крепкая, зажиточная. Отчим не пьет. И он, и мать — оба работают".По словам местных, Дима и Таня встречались. Но что заставило мальчика совершить суицид — куратор игры "Синий кит" или чувство вины — неизвестно.Куратор-изгойТретье подряд самоубийство стало для всех самым неожиданным. В первую очередь потому, что за несколько дней до этого, 19 июня, задержали организатора "групп смерти" — 19-летнего жителя Ессентуков. Ему вменяют п. "а" ч. 2 статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство двух или более лиц").По данным источника РИА Новости, Богдан Аслануков попался силовикам еще три года назад и с тех пор был под надзором.Аслануков и в школе, и позднее в техникуме был изгоем и аутсайдером. Всегда сторонился людей, не заводил друзей и ничего про себя не рассказывал. Как предполагают следователи, склоняя детей к суициду, он самоутверждался.Такой же точки зрения придерживается психолог Mental Health Center Александра Меньшикова."Роль куратора дает таким людям безграничное чувство власти и возможность отыграться за обиды, — объясняет Меньшикова. — Они используют приемы, которые применяют в сектах или на псевдотренингах личностного роста. Например, не дают высыпаться, присылают задания в ночи".Право на мнениеПо словам экспертов, в "группы смерти", как правило, попадают уязвимые дети.Если требовать от них только беспрекословного подчинения, добавляет психолог, то взять над ребенком власть сможет любой другой, в частности — куратор "групп смерти".Меньшикова обращает внимание, что суицидальные настроения в подростковой среде растут в период экзаменов. Дети настолько запуганы, что не видят будущего, если не сдадут ЕГЭ, боятся стать обузой родителям и посмешищем для одноклассников."Отпевание для них бессмысленно"Недалеко от братовщинской школы на возвышении стоит Троицкая церковь. На фоне маленьких деревянных домов она выглядит особенно монументально, но внутри — пусто. Рядом — кладбище, где похоронены Таня и Даша. Могила Димы — в другом селе.Никого из них не отпевали. Поначалу на местах захоронения не было и крестов. настоятель, отец Петр, выступил против — ведь церковь не принимает самоубийц.И тихо добавляет, что в его приходе почти нет людей.Но родители погибших все-таки добились разрешения поставить кресты на могилы. Убедили Елецкую епархию, что дети не сами выбрали такой путь — на них оказали давление извне.

https://ria.ru/20200620/1573186152.html

https://ria.ru/20210303/reznya-1599824008.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый государственный экзамен (егэ), липецкая область, самоубийство, дети, школа, подростки, общество