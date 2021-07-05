https://ria.ru/20210705/bezos-1739951340.html

Основатель Amazon Безос покинул пост гендиректора

Основатель Amazon Безос покинул пост гендиректора - РИА Новости, 05.07.2021

Основатель Amazon Безос покинул пост гендиректора

Основатель Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора одного из крупнейших мировых онлайн-ритейлеров, его новым главой стал Энди Джесси, который... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:41

2021-07-05T15:41

2021-07-05T15:41

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forbes

amazon.com, inc.

сша

технологии

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Основатель Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора одного из крупнейших мировых онлайн-ритейлеров, его новым главой стал Энди Джесси, который ранее основал и возглавлял подразделение Web Services, следует из данных сайта Amazon.О намерении Безоса покинуть пост гендиректора стало известно в феврале, а в мае он заявил, что уйдет с должности 5 июля - в этот день в 1994 году был основан Amazon. После ухода с поста 57-летний бизнесмен останется председателем правления компании и продолжит владеть более чем 10% ее акций.Безос возглавляет список богатейших бизнесменов мира по версии Forbes с состоянием в 177 миллиардов долларов.Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.

https://ria.ru/20210207/amazon-1596288798.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джефф безос, forbes, amazon.com, inc., сша, технологии