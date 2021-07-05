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Основатель Amazon Безос покинул пост гендиректора
Основатель Amazon Безос покинул пост гендиректора - РИА Новости, 05.07.2021
Основатель Amazon Безос покинул пост гендиректора
Основатель Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора одного из крупнейших мировых онлайн-ритейлеров, его новым главой стал Энди Джесси, который... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:41
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Основатель Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора одного из крупнейших мировых онлайн-ритейлеров, его новым главой стал Энди Джесси, который ранее основал и возглавлял подразделение Web Services, следует из данных сайта Amazon.О намерении Безоса покинуть пост гендиректора стало известно в феврале, а в мае он заявил, что уйдет с должности 5 июля - в этот день в 1994 году был основан Amazon. После ухода с поста 57-летний бизнесмен останется председателем правления компании и продолжит владеть более чем 10% ее акций.Безос возглавляет список богатейших бизнесменов мира по версии Forbes с состоянием в 177 миллиардов долларов.Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.
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джефф безос, forbes, amazon.com, inc., сша, технологии
Основатель Amazon Безос покинул пост гендиректора
15:41 05.07.2021
 
© AP Photo / Reed SaxonГлава и основатель Amazon Джефф Безос выступает на презентации Kindle Fire HD и Kindle Paperwhite в Санта-Монике, Калифорния
Глава и основатель Amazon Джефф Безос выступает на презентации Kindle Fire HD и Kindle Paperwhite в Санта-Монике, Калифорния - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© AP Photo / Reed Saxon

Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Основатель Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора одного из крупнейших мировых онлайн-ритейлеров, его новым главой стал Энди Джесси, который ранее основал и возглавлял подразделение Web Services, следует из данных сайта Amazon.
О намерении Безоса покинуть пост гендиректора стало известно в феврале, а в мае он заявил, что уйдет с должности 5 июля - в этот день в 1994 году был основан Amazon. После ухода с поста 57-летний бизнесмен останется председателем правления компании и продолжит владеть более чем 10% ее акций.
Безос возглавляет список богатейших бизнесменов мира по версии Forbes с состоянием в 177 миллиардов долларов.
Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 08:00
Уйти, чтобы вернуться: Безос покинул Amazon, чтобы поуправлять Вселенной
 
Джефф БезосForbesAmazon.com, Inc.СШАТехнологии
 
 
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