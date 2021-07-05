https://ria.ru/20210705/beglov-1739995733.html

Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в Петербурге

Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в Петербурге - РИА Новости, 05.07.2021

Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в Петербурге

Эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается непростой, но число госпитализаций стабилизировалось, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T18:40

2021-07-05T18:40

2021-07-05T19:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается непростой, но число госпитализаций стабилизировалось, сообщил губернатор города Александр Беглов."Эпидемиологическая обстановка в городе остается непростой. Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов. Но число госпитализаций стабилизировалось", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".Он отметил, что с 11 июня в городе усилен контроль за соблюдением безопасных стандартов предприятиями и организациями торговли и общественного питания. По его словам, проведено более 1,5 тысячи проверок, число нарушений сократилось.Также он рассказал, что в ближайшее время город выйдет на рубеж в 1 миллион привитых от коронавируса."Две недели назад я говорил, что нам необходимо выйти на показатель в 20 тысяч прививок в сутки. Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели. Город добился этого благодаря сознательности жителей и разветвленной, самой широкой в стране сети прививочных пунктов - 134 стационарных и 27 мобильных. Еще раз спасибо всем, кто услышал наш призыв, обезопасил от новой инфекции себя и своих близких. В ближайшее время мы выйдем на рубеж в 1 миллион привитых петербуржцев", - сказал Беглов.Он отметил, что для обеспечения растущего спроса в субботу открыты 17 новых стационарных пунктов вакцинации, до 10 июля появятся несколько дополнительных мобильных пунктов на улицах города."Если вы еще не сделали прививку – не затягивайте. Коллективный иммунитет формируется, в том числе, благодаря массовому участию в вакцинации. Помогите врачам – позаботьтесь о себе", - сказал Беглов.

https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739622502.html

https://ria.ru/20210702/otmena-1739653195.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург