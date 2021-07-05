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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210705/beglov-1739995733.html
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в Петербурге
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в Петербурге - РИА Новости, 05.07.2021
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в Петербурге
Эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается непростой, но число госпитализаций стабилизировалось, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:40
2021-07-05T19:50
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается непростой, но число госпитализаций стабилизировалось, сообщил губернатор города Александр Беглов."Эпидемиологическая обстановка в городе остается непростой. Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов. Но число госпитализаций стабилизировалось", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".Он отметил, что с 11 июня в городе усилен контроль за соблюдением безопасных стандартов предприятиями и организациями торговли и общественного питания. По его словам, проведено более 1,5 тысячи проверок, число нарушений сократилось.Также он рассказал, что в ближайшее время город выйдет на рубеж в 1 миллион привитых от коронавируса."Две недели назад я говорил, что нам необходимо выйти на показатель в 20 тысяч прививок в сутки. Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели. Город добился этого благодаря сознательности жителей и разветвленной, самой широкой в стране сети прививочных пунктов - 134 стационарных и 27 мобильных. Еще раз спасибо всем, кто услышал наш призыв, обезопасил от новой инфекции себя и своих близких. В ближайшее время мы выйдем на рубеж в 1 миллион привитых петербуржцев", - сказал Беглов.Он отметил, что для обеспечения растущего спроса в субботу открыты 17 новых стационарных пунктов вакцинации, до 10 июля появятся несколько дополнительных мобильных пунктов на улицах города."Если вы еще не сделали прививку – не затягивайте. Коллективный иммунитет формируется, в том числе, благодаря массовому участию в вакцинации. Помогите врачам – позаботьтесь о себе", - сказал Беглов.
https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739622502.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в Петербурге
18:40 05.07.2021 (обновлено: 19:50 05.07.2021)
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Беглов заявил, что в ближайшее время Петербург выйдет на рубеж в миллион привитых от COVID-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается непростой, но число госпитализаций стабилизировалось, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Эпидемиологическая обстановка в городе остается непростой. Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов. Но число госпитализаций стабилизировалось", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
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Он отметил, что с 11 июня в городе усилен контроль за соблюдением безопасных стандартов предприятиями и организациями торговли и общественного питания. По его словам, проведено более 1,5 тысячи проверок, число нарушений сократилось.
Также он рассказал, что в ближайшее время город выйдет на рубеж в 1 миллион привитых от коронавируса.
"Две недели назад я говорил, что нам необходимо выйти на показатель в 20 тысяч прививок в сутки. Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели. Город добился этого благодаря сознательности жителей и разветвленной, самой широкой в стране сети прививочных пунктов - 134 стационарных и 27 мобильных. Еще раз спасибо всем, кто услышал наш призыв, обезопасил от новой инфекции себя и своих близких. В ближайшее время мы выйдем на рубеж в 1 миллион привитых петербуржцев", - сказал Беглов.
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Он отметил, что для обеспечения растущего спроса в субботу открыты 17 новых стационарных пунктов вакцинации, до 10 июля появятся несколько дополнительных мобильных пунктов на улицах города.
"Если вы еще не сделали прививку – не затягивайте. Коллективный иммунитет формируется, в том числе, благодаря массовому участию в вакцинации. Помогите врачам – позаботьтесь о себе", - сказал Беглов.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-Петербург
 
 
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