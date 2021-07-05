https://ria.ru/20210705/bam-1739885420.html

В Амурской области построят спортивные объекты в зоне БАМа

В Амурской области построят спортивные объекты в зоне БАМа - РИА Новости, 05.07.2021

В Амурской области построят спортивные объекты в зоне БАМа

Амурская область благодаря соглашению с компанией "РЖД" усовершенствует спортивную инфраструктуру в шести населенных пунктах, расположенных вблизи... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:25

2021-07-05T11:25

2021-07-05T11:25

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

ржд

свободный

сковородинский район

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл – РИА Новости. Амурская область благодаря соглашению с компанией "РЖД" усовершенствует спортивную инфраструктуру в шести населенных пунктах, расположенных вблизи Байкало-Амурской магистрали (БАМа), сообщил губернатор региона Василий Орлов.Всего соглашение между Приамурьем и РЖД включает 95 различных мероприятий.Две хоккейные коробки планируют установить в сёлах Талдан и Тахтамыгда Сковородинского района, в городе Сковородино до 2023 года капитально отремонтируют стадион по программе "Развитие физической культуры и спорта в Амурской области", а РЖД в Сковородине планирует отремонтировать физкультурно-оздоровительный комплекс в переулке Южный.В поселке Февральск по региональной программе развития физкультуры и спорта запланирован капремонт стадиона и спортплощадок, в Свободном к 2024 году должен появиться спорткомплекс Свободненской детской железной дороги. Его возведение обеспечит РЖД по нацпрограмме социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года по программе "Развитие образования и науки"."А в Магдагачи к 2023 году появится малая спортивная площадка для центра тестирования ГТО. Сейчас испытания комплекса проводят, преимущественно, на территории школ. Новая же площадка сделает процесс тестирования и подготовку к нему гораздо удобнее", - добавляет правительство Приамурья.

https://ria.ru/20210630/bam-1739160561.html

россия

свободный

сковородинский район

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россия, василий орлов (губернатор), ржд, свободный, сковородинский район, общество