В Амурской области построят спортивные объекты в зоне БАМа
Амурской области и РЖД отремонтируют и построят спортивные объекты в зоне БАМа
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл – РИА Новости. Амурская область благодаря соглашению с компанией "РЖД" усовершенствует спортивную инфраструктуру в шести населенных пунктах, расположенных вблизи Байкало-Амурской магистрали (БАМа), сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Всего соглашение между Приамурьем и РЖД включает 95 различных мероприятий.
"Благодаря соглашению с компанией "РЖД" мы сможем улучшить инфраструктуру населенных пунктов, находящихся в зоне БАМа. И приблизиться к достижению задачи, поставленной перед нами президентом (РФ - ред.), - создадим условия для того, чтобы к 2024 году более 55% жителей нашего региона смогли регулярно и с комфортом заниматься физической культурой и спортом", - сказал Орлов, его цитирует правительство региона.
Две хоккейные коробки планируют установить в сёлах Талдан и Тахтамыгда Сковородинского района, в городе Сковородино до 2023 года капитально отремонтируют стадион по программе "Развитие физической культуры и спорта в Амурской области", а РЖД в Сковородине планирует отремонтировать физкультурно-оздоровительный комплекс в переулке Южный.
В поселке Февральск по региональной программе развития физкультуры и спорта запланирован капремонт стадиона и спортплощадок, в Свободном к 2024 году должен появиться спорткомплекс Свободненской детской железной дороги. Его возведение обеспечит РЖД по нацпрограмме социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года по программе "Развитие образования и науки".
"А в Магдагачи к 2023 году появится малая спортивная площадка для центра тестирования ГТО. Сейчас испытания комплекса проводят, преимущественно, на территории школ. Новая же площадка сделает процесс тестирования и подготовку к нему гораздо удобнее", - добавляет правительство Приамурья.