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Автобусное движение Хельсинки — Петербург возобновляется с 15 июля
Автобусное движение Хельсинки — Петербург возобновляется с 15 июля - РИА Новости, 05.07.2021
Автобусное движение Хельсинки — Петербург возобновляется с 15 июля
Латвийский перевозчик Ecolines с 15 июля возобновит регулярное автобусное сообщение между столицей Финляндии и Санкт-Петербургом, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:49
2021-07-05T10:58
туризм
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россия
финляндия
хельсинки
санкт-петербург
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 июл - РИА Новости. Латвийский перевозчик Ecolines с 15 июля возобновит регулярное автобусное сообщение между столицей Финляндии и Санкт-Петербургом, рассказал РИА Новости представитель компании Андрей Волков.Регулярное автобусное сообщение между городами отсутствовало с апреля 2020 года."Идя навстречу многочисленным пожеланиям пассажиров, с 15 июля Ecolines восстанавливает регулярное движение по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки. Отправления будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам с последующим постепенным переходом на ежедневный график отправления", - рассказал собеседник агентства.Совершать поездки на международных автобусных маршрутах могут только пассажиры, имеющие необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия, добавили в транспортной компании.Цена билета в один конец - 2,7 тысячи рублей, время в пути ориентировочно 7 часов, в зависимости от прохождения пограничных и таможенных формальностей.С 25 июня возобновилось автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и финским приграничным городом Лаппеенранта.
https://ria.ru/20210501/protest-1730847546.html
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туризм, россия, финляндия, хельсинки, санкт-петербург, в мире
Автобусное движение Хельсинки — Петербург возобновляется с 15 июля
10:49 05.07.2021 (обновлено: 10:58 05.07.2021)
 
© Fotolia / nikonfreakРоссийско-финская граница
Российско-финская граница - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Fotolia / nikonfreak

Автобусное сообщение между финской столицей и Петербургом возобновится с 15 июля

Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 5 июл - РИА Новости. Латвийский перевозчик Ecolines с 15 июля возобновит регулярное автобусное сообщение между столицей Финляндии и Санкт-Петербургом, рассказал РИА Новости представитель компании Андрей Волков.
Регулярное автобусное сообщение между городами отсутствовало с апреля 2020 года.
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"Идя навстречу многочисленным пожеланиям пассажиров, с 15 июля Ecolines восстанавливает регулярное движение по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки. Отправления будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам с последующим постепенным переходом на ежедневный график отправления", - рассказал собеседник агентства.
Совершать поездки на международных автобусных маршрутах могут только пассажиры, имеющие необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия, добавили в транспортной компании.
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Цена билета в один конец - 2,7 тысячи рублей, время в пути ориентировочно 7 часов, в зависимости от прохождения пограничных и таможенных формальностей.
С 25 июня возобновилось автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и финским приграничным городом Лаппеенранта.
 
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