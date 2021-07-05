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Австрия внесла Россию в список стран с распространением мутаций COVID-19
Австрия внесла Россию в список стран с распространением мутаций COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021
Австрия внесла Россию в список стран с распространением мутаций COVID-19
Австрия с 8 июля вносит Россию в красный список, относя ее к странам с распространением новых вариантов коронавируса и тем самым вновь ограничивая въезд для... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T22:54
2021-07-05T22:54
2021-07-05T22:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
александер шалленберг
мид австрии
австрия
ботсвана
намибия
в мире
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ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Австрия с 8 июля вносит Россию в красный список, относя ее к странам с распространением новых вариантов коронавируса и тем самым вновь ограничивая въезд для россиян, свидетельствует опубликованное в понедельник постановление австрийского минздрава.Ранее, 1 июля, МИД Австрии отнес Россию к оранжевому списку стран, разрешая въезд в страну с любой целью, в том числе туристической, но с соблюдением ряда эпидемиологических правил. Тогда же глава австрийского МИД Александер Шалленберг не исключил ужесточения мер в отношении России в связи с ухудшением в стране ситуации с коронавирусом.Согласно постановлению австрийского минздрава, с 8 июля из России в Австрию смогут въезжать только несколько категорий граждан, которым будет необходимо соблюдать десятидневный карантин по прибытии. В австрийском списке стран распространения мутаций коронавируса, помимо России, находятся Бразилия, Ботсвана, Великобритания, Замбия, Зимбабве, Индия, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Уругвай, Эсватини и ЮАР.МИД Австрии с 8 июля также предостерег от несрочных поездок в Россию.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, александер шалленберг, мид австрии, австрия, ботсвана, намибия, в мире
Австрия внесла Россию в список стран с распространением мутаций COVID-19
Австрия внесла Россию в список стран с распространением мутаций COVID-19