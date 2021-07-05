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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210705/anime-1739937133.html
Суд в Петербурге запретил аниме "Акира"
Суд в Петербурге запретил аниме "Акира" - РИА Новости, 05.07.2021
Суд в Петербурге запретил аниме "Акира"
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил административный иск прокурора о признании японского аниме "Акира" запрещённым к распространению,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:39
2021-07-05T15:03
культура
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил административный иск прокурора о признании японского аниме "Акира" запрещённым к распространению, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Как отмечает суд, информация о культе сверхчеловека Акиры без указания маркировки возрастного ограничения может нанести вред здоровью и психическому развитию детей.Этим же решением суда запрещена ссылка на аниме "Эльфийская песнь". Еще одно решение вынесено о запрете очередных ссылок на "Токийский гуль" и "Тетрадь смерти".Фантастический аниме-фильм "Акира" Кацухиро Отомо вышел в 1988 году. Он основан на одноимённой манге Отомо. "Акира" вызвала большой интерес к аниме на Западе, во многом благодаря высокой детализации кадров, а также сложному сюжету.
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россия, санкт-петербург, общество
Суд в Петербурге запретил аниме "Акира"
14:39 05.07.2021 (обновлено: 15:03 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Суд в Санкт-Петербурге запретил распространять японское аниме "Акира" о культе сверхчеловека

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил административный иск прокурора о признании японского аниме "Акира" запрещённым к распространению, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Фрунзенский районный суд вынес решение по административному иску прокурора. Прокурор просил признать информацию по ссылке… (ведет на сайт с аниме "Акира" - ред.) запрещенной к распространению. Суд требования истца удовлетворил", - говорится в сообщении.
Как отмечает суд, информация о культе сверхчеловека Акиры без указания маркировки возрастного ограничения может нанести вред здоровью и психическому развитию детей.
Этим же решением суда запрещена ссылка на аниме "Эльфийская песнь". Еще одно решение вынесено о запрете очередных ссылок на "Токийский гуль" и "Тетрадь смерти".
Фантастический аниме-фильм "Акира" Кацухиро Отомо вышел в 1988 году. Он основан на одноимённой манге Отомо. "Акира" вызвала большой интерес к аниме на Западе, во многом благодаря высокой детализации кадров, а также сложному сюжету.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 12:00
Ксения Мишонова: аниме – реальная угроза для детей
 
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