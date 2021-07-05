https://ria.ru/20210705/anime-1739937133.html

Суд в Петербурге запретил аниме "Акира"

Суд в Петербурге запретил аниме "Акира" - РИА Новости, 05.07.2021

Суд в Петербурге запретил аниме "Акира"

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил административный иск прокурора о признании японского аниме "Акира" запрещённым к распространению,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:39

2021-07-05T14:39

2021-07-05T15:03

культура

россия

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил административный иск прокурора о признании японского аниме "Акира" запрещённым к распространению, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Как отмечает суд, информация о культе сверхчеловека Акиры без указания маркировки возрастного ограничения может нанести вред здоровью и психическому развитию детей.Этим же решением суда запрещена ссылка на аниме "Эльфийская песнь". Еще одно решение вынесено о запрете очередных ссылок на "Токийский гуль" и "Тетрадь смерти".Фантастический аниме-фильм "Акира" Кацухиро Отомо вышел в 1988 году. Он основан на одноимённой манге Отомо. "Акира" вызвала большой интерес к аниме на Западе, во многом благодаря высокой детализации кадров, а также сложному сюжету.

https://ria.ru/20210522/anime-1733427033.html

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россия, санкт-петербург, общество