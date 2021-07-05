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Путин и Мирзиеев обсудили обострение ситуации в Афганистане
Путин и Мирзиеев обсудили обострение ситуации в Афганистане - РИА Новости, 05.07.2021
Путин и Мирзиеев обсудили обострение ситуации в Афганистане
Президент России Владимир Путин обменялся в телефонном разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым мнениями по региональной проблематике в контексте РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T20:33
2021-07-05T20:33
шавкат мирзиеев
владимир путин
афганистан
узбекистан
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обменялся в телефонном разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым мнениями по региональной проблематике в контексте обострения ситуации в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина с Мирзиеевым состоялся в понедельник."Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обсуждении вопросов двусторонней повестки дня была дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.Стороны условились о дальнейших контактах, добавляется в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20210702/afganistan-1739472063.html
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шавкат мирзиеев, владимир путин, афганистан, узбекистан, в мире
Путин и Мирзиеев обсудили обострение ситуации в Афганистане
20:33 05.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Путин и Мирзиеев обсудили обострение ситуации в Афганистане

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обменялся в телефонном разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым мнениями по региональной проблематике в контексте обострения ситуации в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор Путина с Мирзиеевым состоялся в понедельник.
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"Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обсуждении вопросов двусторонней повестки дня была дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Стороны условились о дальнейших контактах, добавляется в сообщении пресс-службы.
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