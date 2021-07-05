https://ria.ru/20210705/afganistan-1740007934.html

Путин и Мирзиеев обсудили обострение ситуации в Афганистане

Путин и Мирзиеев обсудили обострение ситуации в Афганистане - РИА Новости, 05.07.2021

Путин и Мирзиеев обсудили обострение ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин обменялся в телефонном разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым мнениями по региональной проблематике в контексте РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T20:33

2021-07-05T20:33

2021-07-05T20:33

шавкат мирзиеев

владимир путин

афганистан

узбекистан

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обменялся в телефонном разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым мнениями по региональной проблематике в контексте обострения ситуации в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина с Мирзиеевым состоялся в понедельник."Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обсуждении вопросов двусторонней повестки дня была дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.Стороны условились о дальнейших контактах, добавляется в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20210702/afganistan-1739472063.html

https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

афганистан

узбекистан

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шавкат мирзиеев, владимир путин, афганистан, узбекистан, в мире