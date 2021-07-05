https://ria.ru/20210705/afganistan-1739867052.html
Афганские военные планируют контрнаступление на севере страны
Афганские военные планируют контрнаступление на севере страны - РИА Новости, 05.07.2021
Афганские военные планируют контрнаступление на севере страны
Афганские правительственные войска планируют контрнаступление в северных районах, которые захватывают талибы, заявил в интервью РИА Новости советник президента... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:35
2021-07-05T09:35
2021-07-05T10:58
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Афганские правительственные войска планируют контрнаступление в северных районах, которые захватывают талибы, заявил в интервью РИА Новости советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб."Абсолютно, обязательно, совершенно точно", — так Мохиб ответил на вопрос о возможности контрнаступления на талибов."Талибы решили воспользоваться вакуумом, когда американские и иностранные войска уходят, и без предупреждения начали наступление. Это застало врасплох афганские силы безопасности, потому что, как я уже говорил, мы ожидали мира, а не войны", — добавил собеседник агентства.По его словам, "народ Афганистана хочет быть свободным". Талибы должны быть представлены в правительстве, однако афганцы не хотят, чтобы движение управляло всей страной и диктовало, как афганский народ должен жить, подчеркнул Мохиб.В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.Администрация США обещает до 11 сентября закончить вывод своих военных. На этом фоне в Афганистане нарастает нестабильность: талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. По данным спецпредставителя Генсека ООН, главы миссии по содействию Афганистану (МООНСА) Деборы Лайонс, с начала мая они захватили 50 из 370 районов страны.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210702/mid-1739590476.html
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хамдулла мохиб, нато, афганистан, доха, оон, вашингтон (город), сша, в мире
Афганские военные планируют контрнаступление на севере страны
09:35 05.07.2021 (обновлено: 10:58 05.07.2021)
Правительственные войска Афганистана планируют контрнаступление в северных районах страны
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Афганские правительственные войска планируют контрнаступление в северных районах, которые захватывают талибы, заявил в интервью РИА Новости советник президента Афганистана
по национальной безопасности Хамдулла Мохиб
.
"Абсолютно, обязательно, совершенно точно", — так Мохиб ответил на вопрос о возможности контрнаступления на талибов.
"Талибы решили воспользоваться вакуумом, когда американские и иностранные войска уходят, и без предупреждения начали наступление. Это застало врасплох афганские силы безопасности, потому что, как я уже говорил, мы ожидали мира, а не войны", — добавил собеседник агентства.
По его словам, "народ Афганистана хочет быть свободным". Талибы должны быть представлены в правительстве, однако афганцы не хотят, чтобы движение управляло всей страной и диктовало, как афганский народ должен жить, подчеркнул Мохиб.
В 2020 году Вашингтон
и представители талибов подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.
Администрация США обещает до 11 сентября закончить вывод своих военных. На этом фоне в Афганистане нарастает нестабильность: талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. По данным спецпредставителя Генсека ООН, главы миссии по содействию Афганистану (МООНСА) Деборы Лайонс, с начала мая они захватили 50 из 370 районов страны.