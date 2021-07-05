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В Афганистане назвали ситуацию на севере страны очень серьезной
В Афганистане назвали ситуацию на севере страны очень серьезной - РИА Новости, 05.07.2021
В Афганистане назвали ситуацию на севере страны очень серьезной
Ситуация на севере Афганистана, где талибы захватили ряд районов и продолжают продвижение, очень серьезная, но Кабул надеется, что она не выйдет из-под... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:28
2021-07-05T09:28
2021-07-05T10:02
хамдулла мохиб
нато
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ситуация на севере Афганистана, где талибы захватили ряд районов и продолжают продвижение, очень серьезная, но Кабул надеется, что она не выйдет из-под контроля, заявил в интервью РИА Новости советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб."Надеемся, что такого не случится. Ситуация в настоящий момент очень серьезная. Но силы безопасности Афганистана вместе с обычными людьми, которые пришли для того, чтобы оказать им поддержку, работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию с безопасностью там. Но если "Талибан" будет настойчиво преследовать цели военного захвата, ситуация может стать крайне плохой", - сказал Мохиб.Ранее спецпредставитель генсека ООН, глава миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Дебора Лайонс сообщила, что талибы с начала мая захватили 50 из 370 районов Афганистана, в то время как войска США и НАТО уходят из страны.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить в полной координации с союзниками вывод своих войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20210702/mid-1739590476.html
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хамдулла мохиб, нато, афганистан, доха, талибан, оон, вашингтон (город), сша, в мире
В Афганистане назвали ситуацию на севере страны очень серьезной
09:28 05.07.2021 (обновлено: 10:02 05.07.2021)
Советник президента Афганистана по нацбезопасности назвал ситуацию на севере страны серьезной