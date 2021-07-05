Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/afganistan-1739863953.html
В Афганистане назвали уход войск США вызовом для всего региона
В Афганистане назвали уход войск США вызовом для всего региона - РИА Новости, 05.07.2021
В Афганистане назвали уход войск США вызовом для всего региона
Вывод войск США и международной коалиции из Афганистана - это вызов для всего региона, последствия в сфере безопасности ощутят не только непосредственные... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T09:07
2021-07-05T10:02
россия
хамдулла мохиб
афганистан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565590570_597:0:3072:1392_1920x0_80_0_0_1b6c0c0e65e800def3ee7b9e7a5606fd.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вывод войск США и международной коалиции из Афганистана - это вызов для всего региона, последствия в сфере безопасности ощутят не только непосредственные соседи, но и Россия, заявил в интервью РИА Новости советник афганского президента Гани по нацбезопасности Хамдулла Мохиб."США постепенно снижают уровень своего присутствия в Афганистане, чтобы подготовиться к полному выводу войск… Самое важное заключается в том, как мы будем использовать эту возможность для того, чтобы построить стабильный Афганистан, построить стабильность в регионе. Это вызов для нашей страны на национальном уровне, но это также вызов для всего региона", - сказал Мохиб.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.Читайте полный текст интервью Хамдуллы Мохиба &gt;&gt;
https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html
россия
афганистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565590570_506:0:3035:1897_1920x0_80_0_0_278c1c292a3747f10865d7f072b5f248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хамдулла мохиб, афганистан, сша, в мире
В Афганистане назвали уход войск США вызовом для всего региона
09:07 05.07.2021 (обновлено: 10:02 05.07.2021)
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea

Советник президента Афганистана назвал уход войск США и коалиции вызовом для всего региона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вывод войск США и международной коалиции из Афганистана - это вызов для всего региона, последствия в сфере безопасности ощутят не только непосредственные соседи, но и Россия, заявил в интервью РИА Новости советник афганского президента Гани по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.
"США постепенно снижают уровень своего присутствия в Афганистане, чтобы подготовиться к полному выводу войск… Самое важное заключается в том, как мы будем использовать эту возможность для того, чтобы построить стабильный Афганистан, построить стабильность в регионе. Это вызов для нашей страны на национальном уровне, но это также вызов для всего региона", - сказал Мохиб.
"Если результаты вывода иностранных войск будут не такими, как мы все хотим, такими, каких хочет афганский народ, это будет в первую очередь иметь последствия для Афганистана и серьёзные последствия в сфере безопасности для Центральной Азии и России", - подчеркнул он.
Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
Читайте полный текст интервью Хамдуллы Мохиба >>
Афганские солдаты охраняют ворота американской авиабазы Баграм в день вывода Американских войск из Афганистана - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 08:00
Американцы "подбросили" Афганистан России?
 
РоссияХамдулла МохибАфганистанСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
16:12Литва с 1 июня задержала более тысячи нелегалов на границе с Белоруссией
16:11Глава Крыма назвал смерть Меньшова невосполнимой потерей
16:10В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:05В СВР ответили на слова Кулебы о "Крымской платформе"
16:05Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:04В Сочи трех детей и двух взрослых эвакуировали из подтопленного детсада
16:03Гражданин Литвы решил подать в суд на Горбачева
16:01Мэр Сочи оценил ситуацию после ливней
16:00В Казахстане вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку
16:00Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
15:59Власти Камчатки вводят новые требования для прибывающих туристов
15:58В Ираке обстреляли авиабазу антитеррористической коалиции
15:56Суд оставил Галявиева в СИЗО
15:55Генпрокуратура взяла под наблюдение ситуацию в Краснодарском крае
15:53Мишустин рассказал, что немного владеет итальянским языком
15:53В РПЦ высказались об индульгенциях
Лента новостейМолния