https://ria.ru/20210705/afganistan-1739863953.html

В Афганистане назвали уход войск США вызовом для всего региона

В Афганистане назвали уход войск США вызовом для всего региона - РИА Новости, 05.07.2021

В Афганистане назвали уход войск США вызовом для всего региона

Вывод войск США и международной коалиции из Афганистана - это вызов для всего региона, последствия в сфере безопасности ощутят не только непосредственные... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T09:07

2021-07-05T09:07

2021-07-05T10:02

россия

хамдулла мохиб

афганистан

сша

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вывод войск США и международной коалиции из Афганистана - это вызов для всего региона, последствия в сфере безопасности ощутят не только непосредственные соседи, но и Россия, заявил в интервью РИА Новости советник афганского президента Гани по нацбезопасности Хамдулла Мохиб."США постепенно снижают уровень своего присутствия в Афганистане, чтобы подготовиться к полному выводу войск… Самое важное заключается в том, как мы будем использовать эту возможность для того, чтобы построить стабильный Афганистан, построить стабильность в регионе. Это вызов для нашей страны на национальном уровне, но это также вызов для всего региона", - сказал Мохиб.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.Читайте полный текст интервью Хамдуллы Мохиба >>

https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

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россия, хамдулла мохиб, афганистан, сша, в мире