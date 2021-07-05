В Афганистане назвали уход войск США вызовом для всего региона
09:07 05.07.2021 (обновлено: 10:02 05.07.2021)
Советник президента Афганистана назвал уход войск США и коалиции вызовом для всего региона
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вывод войск США и международной коалиции из Афганистана - это вызов для всего региона, последствия в сфере безопасности ощутят не только непосредственные соседи, но и Россия, заявил в интервью РИА Новости советник афганского президента Гани по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.
"США постепенно снижают уровень своего присутствия в Афганистане, чтобы подготовиться к полному выводу войск… Самое важное заключается в том, как мы будем использовать эту возможность для того, чтобы построить стабильный Афганистан, построить стабильность в регионе. Это вызов для нашей страны на национальном уровне, но это также вызов для всего региона", - сказал Мохиб.
"Если результаты вывода иностранных войск будут не такими, как мы все хотим, такими, каких хочет афганский народ, это будет в первую очередь иметь последствия для Афганистана и серьёзные последствия в сфере безопасности для Центральной Азии и России", - подчеркнул он.
Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
3 июля, 08:00Американцы "подбросили" Афганистан России?