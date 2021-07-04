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Зеленский провозгласил борьбу с русскими Украины
Зеленский провозгласил борьбу с русскими Украины - РИА Новости, 04.07.2021
Зеленский провозгласил борьбу с русскими Украины
На уходящей неделе Верховная рада все же проголосовала за закон "О коренных народах Украины", с предостережениями в отношении принятия которого высказывался... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T08:00
2021-07-04T08:01
россия
верховная рада украины
владимир зеленский
владимир путин
оон
киев
будапешт
колумнисты - авторы
авторы
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На уходящей неделе Верховная рада все же проголосовала за закон "О коренных народах Украины", с предостережениями в отношении принятия которого высказывался Владимир Путин, назвавший проект этого закона уродливым. Закон определяет коренными народами Украины и вводит особые права для крымских татар, караимов и крымчаков. Не предоставляя такого статуса крупнейшему после украинцев этносу, исторически проживающему на территории нынешней Украины, — русским, а также другим национальностям.Главной целью принятия закона, безусловно, является дальнейшая дискриминация русских, а также тех, кто себя идентифицирует с русскоязычными украинцами, о чем, кстати, не постеснялись высказаться и члены правящей партии. Например, Олег Семинский, написавший в фейсбуке, что русские теперь не смогут в полной мере обладать всеми правами человека, но потом стерший свой пост.Сопутствующие цели — усиление практики насильственной украинизации русских и русскоязычных разных национальностей и создание дополнительных неудобств России путем использования "политических крымских татар".Ну а эти цели, в свою очередь, ставятся в рамках общей направленности украинской власти на конфронтацию с Россией и дрейфа Владимира Зеленского к "Армовиру" ("Армія, Мова, Віра" — главный предвыборный лозунг проигранной Порошенко президентской кампании) с ориентацией на соответствующий электорат. Это явно отдаляет Украину от обещанного Зеленским перед выборами мира, провоцирует дальнейший раскол в обществе и закладывает мины замедленного действия под ее существование как единого государственного образования. Но нельзя не признать, что в то же время консолидирует определенную часть электората. Хотя даже при этом лишь сужает электоральную базу для действующего президента.Законопроект о коренных народах был подан в Верховную раду как неотложный самим Зеленским. И депутаты охотно откликнулись на эту инициативу: законопроект в очень сжатые сроки стал законом.Как уже было упомянуто, он наделяет статусом коренных народов крымских татар, караимов и крымчаков. Все три народности проживают преимущественно на территории Крыма, который Украина продолжает считать своим. На территории, реально подконтрольной Киеву, даже крымских татар проживает лишь несколько тысяч (в основном в Херсонской области) плюс что-то в пределах тысячи составляют "политические крымские татары", обосновавшиеся в Киеве. Количество же караимов и крымчаков просто мизерно: у первых даже в Крыму оно измеряется сотнями, а на подконтрольной Киеву территории десятками, у вторых — еще меньше.Законом определено, что коренным народом Украины является "автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины". Осознают ли себя крымские татары, караимы и крымчаки коренными народами Украины, это большой вопрос. Но вот указание на отсутствие у народа государственного образования за пределами Украины, конечно же, закрывает возможность для признания коренным народом, например, русских, которые веками жили едва ли не по всей территории нынешней Украины. А некоторые ее нынешние территории до ХХ века вообще никакого отношения к Малороссии (Украине) не имели. Причем не только присоединенные в XVIII веке, но и, например, столетиями бывший русским городом Путивль. Наряду с русскими эта норма ущемляет в правах и живших веками в разных частях нынешней Украины венгров, поляков, греков, болгар, румын и, заметим, евреев — несмотря на происхождение самого Зеленского.Кстати, в этом вопросе случился казус. Дело в том, что крымчаки исповедуют иудаизм талмудического толка и согласно израильскому "Закону о возвращении" являются частью еврейского народа и имеют право на репатриацию. Такого же мнения, к слову, придерживались и нацисты, почти истребившие крымчаков. То есть у крымчаков имеется государственное образование за пределами Украины, что не помешало отнести их к коренному народу. С крымскими татарами тоже все непросто: они в количестве пяти-шести миллионов проживают в Турции и считаются частью турецкого народа. Так что государственность вроде как тоже имеют.Впрочем, Декларация ООН о правах коренных народов, на которую ссылается украинский закон, не ставит признание народа коренным в зависимость от наличия у него государственного образования. В документах ООН определение народа коренным связывается с тем, что общность людей является потомками тех людей и народов, которые населяли данную территорию до прихода людей и народов с другой культурой, языком, обычаями. Даже с учетом споров по поводу этногенезов русского и украинского народов и вообще наличия или отсутствия двух таких народов русские, согласно этой трактовке, на 100 процентов являются коренным народом нынешней Украины. И придуманное в украинском законе ограничение является местным — а точнее, русофобским — ноу-хау.Коренные народы, согласно украинскому закону, получат широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Им можно будет создавать свои учреждения образования, обучаться на родном языке. Русские и русскоязычные таких прав не имеют. Более того, в "полуфашистском законе об образовании", как его назвал премьер-министр Венгрии Гергей Гуляш, под давлением Будапешта и Бухареста все же были сделаны послабления в отношении обучения на венгерском, румынском, а заодно польском и словацком языках. Для русских и русскоязычных поражение в правах на язык, образование и культуру на Украине носит тотальный характер. Также коренные народы смогут создавать свои средства массовой информации, получат финансирование представительских органов из государственного бюджета (тема запрещенного в России меджлиса). Закон дает им гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности, в частности — любой формы принудительной ассимиляции. Из чего следует, что другие меньшинства принудительно ассимилировать можно, а гарантии защиты прав, связанных с этнической принадлежностью, им не положены. Другими словами, содержание и направленность закона вполне позволяют согласиться с его характеристикой президентом России: "Это уже точно совершенно смахивает на теорию и практику нацистской Германии".При этом с дополнительными возможностями для дискриминации, которые предоставляются этим законом, все ясно, но стоит сказать еще и о применении норм, направленных на защиту коренных народов. Они, безусловно, будут использованы не столько для защиты (Киев, на самом деле, мало заботят люди, отнесенные к коренным народам), сколько для финансирования и других форм поддержки "политических крымских татар" и, возможно, их коллег по цеху из караимов и крымчаков (если таковых удастся найти) с целью создания информационных и политических проблем для России на международном уровне. То есть закон является одновременно русофобским и антироссийским. И если в канун встречи с Байденом Зеленский преподносит ему политические дары, то, заявляя о желании встретиться с Путиным, он выкатывает максимально антироссийскую повестку. Вряд ли это увеличит вероятность проведения такой встречи, потому что делает все менее понятным ее смысл.
https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html
https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html
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Валерий Михайлов
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Валерий Михайлов
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россия, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, оон, киев, будапешт, колумнисты - авторы, авторы
Зеленский провозгласил борьбу с русскими Украины
08:00 04.07.2021 (обновлено: 08:01 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Зеленский провозгласил борьбу с русскими Украины

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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
На уходящей неделе Верховная рада все же проголосовала за закон "О коренных народах Украины", с предостережениями в отношении принятия которого высказывался Владимир Путин, назвавший проект этого закона уродливым. Закон определяет коренными народами Украины и вводит особые права для крымских татар, караимов и крымчаков. Не предоставляя такого статуса крупнейшему после украинцев этносу, исторически проживающему на территории нынешней Украины, — русским, а также другим национальностям.
Главной целью принятия закона, безусловно, является дальнейшая дискриминация русских, а также тех, кто себя идентифицирует с русскоязычными украинцами, о чем, кстати, не постеснялись высказаться и члены правящей партии. Например, Олег Семинский, написавший в фейсбуке, что русские теперь не смогут в полной мере обладать всеми правами человека, но потом стерший свой пост.
Кандидат в президенты от партии Слуга народа Владимир Зеленский в собственном штабе во время объявления первых итогов голосования второго тура выборов президента Украины - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 08:00
Два года Зеленского у власти — лучшее, что могло случиться с Украиной
Сопутствующие цели — усиление практики насильственной украинизации русских и русскоязычных разных национальностей и создание дополнительных неудобств России путем использования "политических крымских татар".
Ну а эти цели, в свою очередь, ставятся в рамках общей направленности украинской власти на конфронтацию с Россией и дрейфа Владимира Зеленского к "Армовиру" ("Армія, Мова, Віра" — главный предвыборный лозунг проигранной Порошенко президентской кампании) с ориентацией на соответствующий электорат. Это явно отдаляет Украину от обещанного Зеленским перед выборами мира, провоцирует дальнейший раскол в обществе и закладывает мины замедленного действия под ее существование как единого государственного образования. Но нельзя не признать, что в то же время консолидирует определенную часть электората. Хотя даже при этом лишь сужает электоральную базу для действующего президента.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 14:25
Дело Медведчука решает судьбу Украины
Законопроект о коренных народах был подан в Верховную раду как неотложный самим Зеленским. И депутаты охотно откликнулись на эту инициативу: законопроект в очень сжатые сроки стал законом.
Как уже было упомянуто, он наделяет статусом коренных народов крымских татар, караимов и крымчаков. Все три народности проживают преимущественно на территории Крыма, который Украина продолжает считать своим. На территории, реально подконтрольной Киеву, даже крымских татар проживает лишь несколько тысяч (в основном в Херсонской области) плюс что-то в пределах тысячи составляют "политические крымские татары", обосновавшиеся в Киеве. Количество же караимов и крымчаков просто мизерно: у первых даже в Крыму оно измеряется сотнями, а на подконтрольной Киеву территории десятками, у вторых — еще меньше.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 08:00
Украина между ужасом без конца для себя и ужасным концом для Зеленского
Законом определено, что коренным народом Украины является "автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины". Осознают ли себя крымские татары, караимы и крымчаки коренными народами Украины, это большой вопрос. Но вот указание на отсутствие у народа государственного образования за пределами Украины, конечно же, закрывает возможность для признания коренным народом, например, русских, которые веками жили едва ли не по всей территории нынешней Украины. А некоторые ее нынешние территории до ХХ века вообще никакого отношения к Малороссии (Украине) не имели. Причем не только присоединенные в XVIII веке, но и, например, столетиями бывший русским городом Путивль. Наряду с русскими эта норма ущемляет в правах и живших веками в разных частях нынешней Украины венгров, поляков, греков, болгар, румын и, заметим, евреев — несмотря на происхождение самого Зеленского.
Кстати, в этом вопросе случился казус. Дело в том, что крымчаки исповедуют иудаизм талмудического толка и согласно израильскому "Закону о возвращении" являются частью еврейского народа и имеют право на репатриацию. Такого же мнения, к слову, придерживались и нацисты, почти истребившие крымчаков. То есть у крымчаков имеется государственное образование за пределами Украины, что не помешало отнести их к коренному народу. С крымскими татарами тоже все непросто: они в количестве пяти-шести миллионов проживают в Турции и считаются частью турецкого народа. Так что государственность вроде как тоже имеют.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 08:00
Украина объявила, почем всех простит
Впрочем, Декларация ООН о правах коренных народов, на которую ссылается украинский закон, не ставит признание народа коренным в зависимость от наличия у него государственного образования. В документах ООН определение народа коренным связывается с тем, что общность людей является потомками тех людей и народов, которые населяли данную территорию до прихода людей и народов с другой культурой, языком, обычаями. Даже с учетом споров по поводу этногенезов русского и украинского народов и вообще наличия или отсутствия двух таких народов русские, согласно этой трактовке, на 100 процентов являются коренным народом нынешней Украины. И придуманное в украинском законе ограничение является местным — а точнее, русофобским — ноу-хау.
Коренные народы, согласно украинскому закону, получат широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Им можно будет создавать свои учреждения образования, обучаться на родном языке. Русские и русскоязычные таких прав не имеют. Более того, в "полуфашистском законе об образовании", как его назвал премьер-министр Венгрии Гергей Гуляш, под давлением Будапешта и Бухареста все же были сделаны послабления в отношении обучения на венгерском, румынском, а заодно польском и словацком языках. Для русских и русскоязычных поражение в правах на язык, образование и культуру на Украине носит тотальный характер.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 08:00
Единство русских — вернуть Донбассу Украину
Также коренные народы смогут создавать свои средства массовой информации, получат финансирование представительских органов из государственного бюджета (тема запрещенного в России меджлиса). Закон дает им гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности, в частности — любой формы принудительной ассимиляции. Из чего следует, что другие меньшинства принудительно ассимилировать можно, а гарантии защиты прав, связанных с этнической принадлежностью, им не положены. Другими словами, содержание и направленность закона вполне позволяют согласиться с его характеристикой президентом России: "Это уже точно совершенно смахивает на теорию и практику нацистской Германии".
При этом с дополнительными возможностями для дискриминации, которые предоставляются этим законом, все ясно, но стоит сказать еще и о применении норм, направленных на защиту коренных народов. Они, безусловно, будут использованы не столько для защиты (Киев, на самом деле, мало заботят люди, отнесенные к коренным народам), сколько для финансирования и других форм поддержки "политических крымских татар" и, возможно, их коллег по цеху из караимов и крымчаков (если таковых удастся найти) с целью создания информационных и политических проблем для России на международном уровне. То есть закон является одновременно русофобским и антироссийским. И если в канун встречи с Байденом Зеленский преподносит ему политические дары, то, заявляя о желании встретиться с Путиным, он выкатывает максимально антироссийскую повестку. Вряд ли это увеличит вероятность проведения такой встречи, потому что делает все менее понятным ее смысл.
Малолюдная улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 08:00
"Это невозможно": кто захватил власть под боком у России
 
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