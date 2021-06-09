https://ria.ru/20210609/zelenskiy-1736366653.html

Путин рассказал о планах Зеленского обсудить международную безопасность

Путин рассказал о планах Зеленского обсудить международную безопасность - РИА Новости, 09.06.2021

Путин рассказал о планах Зеленского обсудить международную безопасность

Украинская сторона предложила России говорить о вопросах международной безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T20:11

2021-06-09T20:11

2021-06-09T22:45

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинская сторона предложила России говорить о вопросах международной безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин."Разумеется, нам всегда есть, о чем говорить, имея в виду, что мы соседи. Но сейчас дело даже не в этом уродливом проекте закона, а дело в том, что когда мы спросили на уровне администрации, а о чем же предполагается поговорить, мы получили ответ. Вам покажется, может быть, это странным, но не думаю, что здесь какой-то секрет. Но в целом предлагалось говорить о международной безопасности", - сказал он на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, есть ли Москве о чем говорить с Киевом."Это, конечно, важный аспект ситуации в мире. Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, для Украины. Но мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - заметил Путин."Есть глобальные вопросы, вопросы глобального характера. Считаем, что каждый участник международного общения имеет право обсуждать вопросы подобного рода, в том числе и Украина. Но прежде всего надо решить проблемные вопросы двусторонних отношений", – сказал президент."Что касается Донбасса и киевских властей сегодняшних - это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми с Донбасса. Так прописано в минских соглашениях и под ними стоят подписи непризнанных республик ЛНР, ДНР. Подписи стоят", - сказал Путин."И более того, тогдашний президент Украины господин (Петр) Порошенко настаивал на том, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух республик. Они просили нас об этом. И мы, кстати говоря, представители Донбасса не хотели этого делать, нам пришлось провести с ними достаточно большую работу, мы убедили в том, что это целесообразно, это нужно сделать. А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать", - добавил Путин.Он также напомнил, что был убит один из руководителей республик."Ведь (первого главу ДНР Александра) Захарченко убили. Убили человека. Руководителя одной из республик. И тишина. Тоже об этом как-то никто не вспоминает. Это, конечно, говорит о том, что желания исполнять минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет", - сказал президент России.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.Ранее Зеленский сообщал о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто.

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https://ria.ru/20210520/kharakteristika-1733131201.html

https://ria.ru/20210523/krym-1733567464.html

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верховная рада украины, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, киев, украина, в мире, россия