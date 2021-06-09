https://ria.ru/20210609/zelenskiy-1736366653.html
Путин рассказал о планах Зеленского обсудить международную безопасность
Путин рассказал о планах Зеленского обсудить международную безопасность - РИА Новости, 09.06.2021
Путин рассказал о планах Зеленского обсудить международную безопасность
Украинская сторона предложила России говорить о вопросах международной безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:11
2021-06-09T20:11
2021-06-09T22:45
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинская сторона предложила России говорить о вопросах международной безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин."Разумеется, нам всегда есть, о чем говорить, имея в виду, что мы соседи. Но сейчас дело даже не в этом уродливом проекте закона, а дело в том, что когда мы спросили на уровне администрации, а о чем же предполагается поговорить, мы получили ответ. Вам покажется, может быть, это странным, но не думаю, что здесь какой-то секрет. Но в целом предлагалось говорить о международной безопасности", - сказал он на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, есть ли Москве о чем говорить с Киевом."Это, конечно, важный аспект ситуации в мире. Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, для Украины. Но мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - заметил Путин."Есть глобальные вопросы, вопросы глобального характера. Считаем, что каждый участник международного общения имеет право обсуждать вопросы подобного рода, в том числе и Украина. Но прежде всего надо решить проблемные вопросы двусторонних отношений", – сказал президент."Что касается Донбасса и киевских властей сегодняшних - это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми с Донбасса. Так прописано в минских соглашениях и под ними стоят подписи непризнанных республик ЛНР, ДНР. Подписи стоят", - сказал Путин."И более того, тогдашний президент Украины господин (Петр) Порошенко настаивал на том, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух республик. Они просили нас об этом. И мы, кстати говоря, представители Донбасса не хотели этого делать, нам пришлось провести с ними достаточно большую работу, мы убедили в том, что это целесообразно, это нужно сделать. А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать", - добавил Путин.Он также напомнил, что был убит один из руководителей республик."Ведь (первого главу ДНР Александра) Захарченко убили. Убили человека. Руководителя одной из республик. И тишина. Тоже об этом как-то никто не вспоминает. Это, конечно, говорит о том, что желания исполнять минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет", - сказал президент России.Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.Ранее Зеленский сообщал о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто.
https://ria.ru/20210607/bayden-1735967670.html
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7 495 645-6601
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internet-group@rian.ru
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верховная рада украины, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, киев, украина, в мире, россия
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Украинская сторона предложила России
говорить о вопросах международной безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин
.
"Разумеется, нам всегда есть, о чем говорить, имея в виду, что мы соседи. Но сейчас дело даже не в этом уродливом проекте закона, а дело в том, что когда мы спросили на уровне администрации, а о чем же предполагается поговорить, мы получили ответ. Вам покажется, может быть, это странным, но не думаю, что здесь какой-то секрет. Но в целом предлагалось говорить о международной безопасности", - сказал он на канале "Россия 1
", отвечая на вопрос, есть ли Москве о чем говорить с Киевом
.
"Это, конечно, важный аспект ситуации в мире. Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, для Украины
. Но мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - заметил Путин.
"Есть глобальные вопросы, вопросы глобального характера. Считаем, что каждый участник международного общения имеет право обсуждать вопросы подобного рода, в том числе и Украина. Но прежде всего надо решить проблемные вопросы двусторонних отношений", – сказал президент.
"Что касается Донбасса и киевских властей сегодняшних - это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми с Донбасса. Так прописано в минских соглашениях и под ними стоят подписи непризнанных республик ЛНР, ДНР. Подписи стоят", - сказал Путин.
"И более того, тогдашний президент Украины господин (Петр) Порошенко настаивал на том, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух республик. Они просили нас об этом. И мы, кстати говоря, представители Донбасса не хотели этого делать, нам пришлось провести с ними достаточно большую работу, мы убедили в том, что это целесообразно, это нужно сделать. А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать", - добавил Путин.
Он также напомнил, что был убит один из руководителей республик.
"Ведь (первого главу ДНР Александра) Захарченко убили. Убили человека. Руководителя одной из республик. И тишина. Тоже об этом как-то никто не вспоминает. Это, конечно, говорит о том, что желания исполнять минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет", - сказал президент России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
внес в Верховную раду
проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.
Ранее Зеленский сообщал о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
заявлял, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто.