Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210704/yabloko-1739818393.html
"Яблоко" пойдет в Госдуму с программой "Свобода и закон"
"Яблоко" пойдет в Госдуму с программой "Свобода и закон" - РИА Новости, 04.07.2021
"Яблоко" пойдет в Госдуму с программой "Свобода и закон"
Программа "Яблока", с которой оно пойдет на выборы в Госдуму, называется "Свобода и закон", сообщил председатель партии Николай Рыбаков. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T15:43
2021-07-04T15:43
николай рыбаков
яблоко
госдума рф
григорий явлинский
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739818147_0:0:2677:1505_1920x0_80_0_0_32b3982b7e91317b406989f52728a029.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Программа "Яблока", с которой оно пойдет на выборы в Госдуму, называется "Свобода и закон", сообщил председатель партии Николай Рыбаков."Программа утверждена съездом. Называется "Свобода и закон". Она будет опубликована в российских газетах, как этого требует закон, и представлена в ЦИК", - сказал Рыбаков на предвыборном съезде партии.Председатель партии подчеркнул, что ставка будет сделана на развитие политических прав в стране, рост благосостояния граждан, реформы здравоохранения и образования, защиту окружающей среды, а также на нормализацию отношений с международным сообществом.Председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский отметил, что программа в этот раз получилась разносторонней и простой для понимания."Очень рекомендую почитать, она очень короткая и лаконичная. Все основные подробности в необходимом объеме изложены на нашем сайте. Программа, по сути, разрабатывалась последние 15 лет. Там есть разработки по всем направлениям", - сказал Рыбаков.
https://ria.ru/20210704/vybory-1739804964.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739818147_53:0:2545:1869_1920x0_80_0_0_bacd7175861dff4722bd189a69600027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай рыбаков, яблоко, госдума рф, григорий явлинский, политика
"Яблоко" пойдет в Госдуму с программой "Свобода и закон"
15:43 04.07.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСъезд партии "Яблоко"
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

Партия "Яблоко" пойдет на выборы в Госдуму с программой "Свобода и закон"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Программа "Яблока", с которой оно пойдет на выборы в Госдуму, называется "Свобода и закон", сообщил председатель партии Николай Рыбаков.
"Программа утверждена съездом. Называется "Свобода и закон". Она будет опубликована в российских газетах, как этого требует закон, и представлена в ЦИК", - сказал Рыбаков на предвыборном съезде партии.
Председатель партии подчеркнул, что ставка будет сделана на развитие политических прав в стране, рост благосостояния граждан, реформы здравоохранения и образования, защиту окружающей среды, а также на нормализацию отношений с международным сообществом.
Председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский отметил, что программа в этот раз получилась разносторонней и простой для понимания.
"Очень рекомендую почитать, она очень короткая и лаконичная. Все основные подробности в необходимом объеме изложены на нашем сайте. Программа, по сути, разрабатывалась последние 15 лет. Там есть разработки по всем направлениям", - сказал Рыбаков.
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
Вчера, 12:40
"Яблоко" сформировало список кандидатов на выборы в Госдуму
 
Николай РыбаковЯблокоГосдума РФГригорий ЯвлинскийПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22ЦИАМ на МАКС-2021 покажет первые электросамолеты
08:21Житель Приморья поджег ночной клуб, в который его не пустила охрана
08:00Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
07:58Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник
07:39В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте
07:35NHK: спасатели в Японии извлекли мать с грудным ребенком из-под завалов
07:25Роспотребнадзор: почти половина россиян ведут нездоровый образ жизни
07:10На химзаводе в пригороде Бангкока прогремел мощный взрыв
06:54На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС
06:37Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
06:14Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома
06:07Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса
05:19В Госдуме предложили вернуться к советской системе регулирования цен
05:06Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России
04:53Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
04:15Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве
04:03На месте оползня в Японии погибли три человека
04:01На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России
03:55Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза
03:33Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек
Лента новостейМолния