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"Яблоко" пойдет в Госдуму с программой "Свобода и закон"
"Яблоко" пойдет в Госдуму с программой "Свобода и закон" - РИА Новости, 04.07.2021
"Яблоко" пойдет в Госдуму с программой "Свобода и закон"
Программа "Яблока", с которой оно пойдет на выборы в Госдуму, называется "Свобода и закон", сообщил председатель партии Николай Рыбаков. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T15:43
2021-07-04T15:43
2021-07-04T15:43
николай рыбаков
яблоко
госдума рф
григорий явлинский
политика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Программа "Яблока", с которой оно пойдет на выборы в Госдуму, называется "Свобода и закон", сообщил председатель партии Николай Рыбаков."Программа утверждена съездом. Называется "Свобода и закон". Она будет опубликована в российских газетах, как этого требует закон, и представлена в ЦИК", - сказал Рыбаков на предвыборном съезде партии.Председатель партии подчеркнул, что ставка будет сделана на развитие политических прав в стране, рост благосостояния граждан, реформы здравоохранения и образования, защиту окружающей среды, а также на нормализацию отношений с международным сообществом.Председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский отметил, что программа в этот раз получилась разносторонней и простой для понимания."Очень рекомендую почитать, она очень короткая и лаконичная. Все основные подробности в необходимом объеме изложены на нашем сайте. Программа, по сути, разрабатывалась последние 15 лет. Там есть разработки по всем направлениям", - сказал Рыбаков.
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николай рыбаков, яблоко, госдума рф, григорий явлинский, политика
"Яблоко" пойдет в Госдуму с программой "Свобода и закон"
Партия "Яблоко" пойдет на выборы в Госдуму с программой "Свобода и закон"
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Программа "Яблока
", с которой оно пойдет на выборы в Госдуму
, называется "Свобода и закон", сообщил председатель партии Николай Рыбаков
.
"Программа утверждена съездом. Называется "Свобода и закон". Она будет опубликована в российских газетах, как этого требует закон, и представлена в ЦИК", - сказал Рыбаков на предвыборном съезде партии.
Председатель партии подчеркнул, что ставка будет сделана на развитие политических прав в стране, рост благосостояния граждан, реформы здравоохранения и образования, защиту окружающей среды, а также на нормализацию отношений с международным сообществом.
Председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский
отметил, что программа в этот раз получилась разносторонней и простой для понимания.
"Очень рекомендую почитать, она очень короткая и лаконичная. Все основные подробности в необходимом объеме изложены на нашем сайте. Программа, по сути, разрабатывалась последние 15 лет. Там есть разработки по всем направлениям", - сказал Рыбаков.