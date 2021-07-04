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"Яблоко" сформировало список кандидатов на выборы в Госдуму
"Яблоко" сформировало список кандидатов на выборы в Госдуму - РИА Новости, 04.07.2021
"Яблоко" сформировало список кандидатов на выборы в Госдуму
"Яблоко" по итогам первого этапа съезда партии выдвигает на выборы в Госдуму 310 кандидатов по 90 региональным группам федерального списка и 161 одномандатника, РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T12:40
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Яблоко" по итогам первого этапа съезда партии выдвигает на выборы в Госдуму 310 кандидатов по 90 региональным группам федерального списка и 161 одномандатника, передает корреспондент РИА Новости."Партия "Яблоко" сделает ставку на молодых людей. Проходные места в списке партии на выборах в Госдуму заняли в основном молодые люди до 40 лет. Всего же "Яблоко" выдвинуло 310 кандидатов по 90 региональным группам федерального списка и 161 одномандатника на выборы в ГД", - сообщил на съезде член контрольно-ревизионной комиссии партии Кирилл Лысенко.Ранее председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму, но при этом окажет поддержку членам партии, которые будут бороться за места в парламенте.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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россия, яблоко, госдума рф, политика
"Яблоко" сформировало список кандидатов на выборы в Госдуму
12:40 04.07.2021 (обновлено: 13:05 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСъезд партии "Яблоко"
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Яблоко" выдвинуло 310 кандидатов по федеральному списку и 161 одномандатника на выборы в ГД

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Яблоко" по итогам первого этапа съезда партии выдвигает на выборы в Госдуму 310 кандидатов по 90 региональным группам федерального списка и 161 одномандатника, передает корреспондент РИА Новости.
"Партия "Яблоко" сделает ставку на молодых людей. Проходные места в списке партии на выборах в Госдуму заняли в основном молодые люди до 40 лет. Всего же "Яблоко" выдвинуло 310 кандидатов по 90 региональным группам федерального списка и 161 одномандатника на выборы в ГД", - сообщил на съезде член контрольно-ревизионной комиссии партии Кирилл Лысенко.
Ранее председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму, но при этом окажет поддержку членам партии, которые будут бороться за места в парламенте.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Григорий Явлинский во время встречи президента РФ Владимира Путина с кандидатами на должность президента РФ. 19 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
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