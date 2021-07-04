Песков назвал причины, затрудняющие встречу Зеленского и Путина
14:12 04.07.2021 (обновлено: 19:43 04.07.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Песков заявил, что встречу Путина и Зеленского затрудняет невыполнение Минских соглашений
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл — РИА Новости. Одно из основных препятствий для встречи президентов России и Украины — невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".
Представитель Кремля указал также на несовпадение нынешних позиций Владимира Зеленского с теми заявлениями, которые он делал в начале своего президентского срока.
"Президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. <...> И конечно, вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела", — заключил Песков.
Возможность встречи с украинским коллегой Владимир Путин оценил во время прошедшей на этой неделе прямой линии. Он отметил, что ему не о чем разговаривать с Зеленским после того, как он "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом российский лидер уточнил, что он не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".
Позднее Песков, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что никакой конкретной работы по подготовке саммита Путина и Зеленского не ведется.