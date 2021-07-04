https://ria.ru/20210704/vstrecha-1739811196.html

Песков назвал причины, затрудняющие встречу Зеленского и Путина

Песков назвал причины, затрудняющие встречу Зеленского и Путина - РИА Новости, 04.07.2021

Песков назвал причины, затрудняющие встречу Зеленского и Путина

Одно из основных препятствий для встречи президентов России и Украины — невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T14:12

2021-07-04T14:12

2021-07-04T19:43

россия

владимир соловьев (телеведущий)

владимир зеленский

дмитрий песков

в мире

украина

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл — РИА Новости. Одно из основных препятствий для встречи президентов России и Украины — невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".Представитель Кремля указал также на несовпадение нынешних позиций Владимира Зеленского с теми заявлениями, которые он делал в начале своего президентского срока.Возможность встречи с украинским коллегой Владимир Путин оценил во время прошедшей на этой неделе прямой линии. Он отметил, что ему не о чем разговаривать с Зеленским после того, как он "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом российский лидер уточнил, что он не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".Позднее Песков, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что никакой конкретной работы по подготовке саммита Путина и Зеленского не ведется.

https://ria.ru/20210630/vstrecha-1739219894.html

россия

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россия, владимир соловьев (телеведущий), владимир зеленский, дмитрий песков, в мире, украина