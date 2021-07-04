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"Постановщика это заводит": Садальский задумался о секретах Богомолова

"Постановщика это заводит": Садальский задумался о секретах Богомолова - РИА Новости, 04.07.2021

"Постановщика это заводит": Садальский задумался о секретах Богомолова

Станислав Садальский признается, что второй день смотрит "Содержанок". Своими размышлениями о сериале он поделился в личном микроблоге. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T15:01

2021-07-04T15:01

2021-07-04T15:01

шоубиз

дарья мороз

константин богомолов

станислав садальский

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Станислав Садальский признается, что второй день смотрит "Содержанок". Своими размышлениями о сериале он поделился в личном микроблоге. Судя по посту, Садальский пока не добрался до второго и третьего сезонов. Его вниманием завладели первые эпизоды, снятые Константином Богомоловым.Артист, конечно же, отметил работу своих коллег. "Завораживает", — оценил актерскую игру Садальский. Не смог он обойти стороной и тот факт, что в проекте много откровенных сцен. А ведь главную роль исполнила экс-супруга Богомолова — Дарья Мороз. "Постановщика это заводит, это видно по длине кадра и смакованию сцен, кстати, только со своей женой, хоть и бывшей. Красиво. О времена, о нравы!" — заметил Садальский. Мороз и Богомолов развелись в 2018 году. 13 сентября 2019 режиссер женился на Ксении Собчак. На днях Садальский высказался о спектакле "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой в одной из ролей.Премьера первого сезона "Содержанок" состоялась в марте 2019, второй вышел в январе 2020, а третий — в июне 2021.

https://ria.ru/20210323/moroz-1602317225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дарья мороз, константин богомолов, станислав садальский