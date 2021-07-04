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Авария на советской подводной лодке К-19 4 июля 1961 года

Авария на советской подводной лодке К-19 4 июля 1961 года - РИА Новости, 04.07.2021

Авария на советской подводной лодке К-19 4 июля 1961 года

4 июля 1961 года в Северной Атлантике на советской атомной подводной лодке (АПЛ) К-19 с баллистическими ракетами на борту произошла авария на ядерной... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T02:30

2021-07-04T02:30

2021-07-04T02:30

россия

к-19

ленинград

северное машиностроительное предприятие

михаил горбачев

справки

безопасность

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4 июля 1961 года в Северной Атлантике на советской атомной подводной лодке (АПЛ) К-19 с баллистическими ракетами на борту произошла авария на ядерной энергетической установке. К-19 являлась первой подводной лодкой проекта 658, разработанного в ЦКБ-18 (ныне Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"). Она была заложена в 1958 году в Северодвинске (Архангельская область) на заводе 402 (ныне Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"), спущена на воду в 1959 году, вступила в строй 12 ноября 1960 года. В июне 1961 года АПЛ была включена в состав Северного флота. К-19 имела главную энергетическую установку, включающую два водоводяных реактора, размещенных последовательно друг за другом в диаметральной плоскости корабля в средней части корпуса. Она была первой советской ракетоносной атомной подводной лодкой. На ее вооружении состояли торпеды и три межконтинентальные баллистические ракеты с надводным стартом. Этим атомоходом, построенным в рекордно короткие сроки, Советский Союз отвечал на вызов США, уже имевших на вооружении атомный подводный ракетоносец "Джордж Вашингтон". Летом 1961 года К-19 принимала участие в крупных флотских учениях "Полярный круг". Необходимо было выйти из Атлантики через Норвежское море в Северный Ледовитый океан и, имитируя действия условного противника, подойти к берегам СССР, а затем из-подо льдов в непосредственной близости от "советского военного пространства" произвести "ракетную атаку". Цель – проверка эффективности противолодочной обороны, ее способности бороться с американскими атомными субмаринами.Во время учений, чтобы избежать обнаружения, К-19 шла под паковыми льдами. Ее курс пролегал между Гренландией и Исландией через забитый льдами Датский пролив.4 июля 1961 года, на 16-е сутки плавания, когда подводная лодка находилась на стометровой глубине в Северной Атлантике, в ста милях от американской военно-морской базы, расположенной на норвежском острове Ян-Майен, на ней сработал сигнал тревоги реакторного отсека.Как выяснилось впоследствии, раскаленный пар пробил трубку одного из датчиков давления. В результате падения уровня воды заклинило оба насоса, обеспечивавших циркуляцию теплоносителя, начался стремительный разогрев активной зоны реактора, что грозило неминуемым взрывом. Никакими штатными мерами справиться с нарастающей катастрофой было невозможно.Командиру К-19 доложили, что из реактора происходит утечка радиации, реактор не реагирует на систему управления.Авария атомного реактора могла привести к взрыву лодки, а впоследствии – к глобальной экологической катастрофе – радиоактивному отравлению вод Мирового океана.Командир подлодки дал команду на всплытие и принял решение из подручных материалов смонтировать трубопровод, дублирующий поврежденный участок системы охлаждения. В течение двух часов, находясь в зоне воздействия радиации, подводники без защитных костюмов (их не было тогда), голыми руками, в армейских противогазах, которые не защищают от излучения, смонтировали систему охлаждения и спасли подлодку. В будущем такие дублирующие контуры появились на всех АПЛ.В ходе ликвидации аварии личный состав неоднократно в течении длительного времени находился в зоне воздействия радиации, 42 члена экипажа получили большие дозы облучения, в результате распространения активных газов и аэрозолей осложнилась радиационная обстановка в обитаемых отсеках лодки. Через четыре с половиной часа после возникновения аварии у облучившихся моряков начали появляться признаки лучевой болезни – у 15 человек тяжелой, 11 – средней и 16 – легкой степени.Ситуация осложнилась тем, что оказалась поврежденной антенна передатчика дальней связи и командир подлодки не мог сообщить об аварии командованию флота. После всего случившегося командир корабля Николай Затеев принял решение возвращаться в базу, хотя туда нужно было идти более трех суток. Через какое-то время с помощью аварийного передатчика удалось связаться с участвовавшими в учениях двумя средними дизельными подводными лодками, которые пришли на помощь. С одной из подлодок удалось связаться со штабом флота и сообщить об аварии на АПЛ. К вечеру 4 июля с К-19 на две подлодки были эвакуированы 65 моряков, а еще через день ее оставили все члены экипажа. Перед этим механизмы атомного ракетоносца были приведены в нерабочее состояние.Еще через несколько дней, когда к месту аварии подошли направленные штабом флота надводные корабли с медицинскими группами, К-19 взяли на буксир и перевели на базу. Все эти дни две дизельные подлодки, на которые были эвакуированы члены экипажа АПЛ, держали К-19 под прицелом торпедных аппаратов – если бы на нее попытались проникнуть иностранные военные, то ее бы потопили.Через 87 часов после аварии весь экипаж К-19 был госпитализирован. Восемь человек, получивших максимальные дозы радиации, скончались в течение недели. Двоих похоронили в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), а шестерых – в Москве на Кузьминском кладбище. Остальные долгое время проходили курс лечения.Правительственной комиссией действия экипажа по ликвидации аварии были признаны правильными, многие (в том числе посмертно) получили ордена и медали.Атомная подлодка К-19 была отправлена в ремонт. К-19 вновь вошла в строй в 1965 году, после того как была полностью дезактивирована и перестроена. Ее переоборудовали для запуска ракеты из-под воды. Она продолжала составлять часть стратегических подводных сил СССР.Но после аварии 1961 года К-19 получила у моряков прозвище "Хиросима" и репутацию "несчастливого" корабля. На ней были аварии, пожары, не избежала она и столкновений – над водой и под водой.15 ноября 1969 года K-19 столкнулась в Баренцевом море на траверзе мыса Териберский с американской АПЛ Gato, пытавшейся осуществлять скрытное слежение за советским атомоходом. Оба корабля получили повреждения.24 февраля 1972 года северо-восточнее Ньюфаундленда на борту K-19 вспыхнул пожар, унесший жизни 28 человек. После ЧП 1972 года подлодку отправили на судоремонтный завод "Звездочка" в город Северодвинск, где ее обновили, модернизировали. После ремонта К-19 еще не раз выходила на боевые дежурства. В 1979 году АПЛ была признана утратившей значение как крейсер-ракетоносец и переоборудована в лодку связи. В 1990 году была выведена из строя ВМФ СССР.В 2003 году она была доставлена на судоремонтный завод "Нерпа" (Снежногорск) для утилизации. Сохранилась лишь рубка. В июле 2018 году рубка К-19 была установлена на берегу Пяловского водохранилища в Подмосковье. Ее у завода выкупил литовский бизнесмен Владимир Романов (служил на К-19 коком в конце 1960-х годов), проживающий в России с 2013 года.Долгое время авария 1961 года на К-19 была засекречена. О трагедии К-19 стало известно в 1990-е годы. Вышли в свет газетные публикации, книги. В 2002 году широкой публике был представлен американский кинофильм "К-19. Оставляющая вдов" (K-19: The Widowmaker), главные роли в котором сыграли Харрисон Форд и Лиам Нисон.В 2006 году бывший президент СССР Михаил Горбачев обращался в Нобелевский комитет с предложением номинировать на Премию мира экипаж советской атомной подводной лодки К-19.В память о подвиге членов экипажа К-19 на месте их захоронения на Кузьминском кладбище в Москве на средства энергокомпании "Мосэнерго" в 1998 году был воздвигнут мемориал. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, к-19, ленинград, северное машиностроительное предприятие, михаил горбачев, справки, безопасность