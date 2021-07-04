https://ria.ru/20210704/mks-1739796814.html
Россия согласует с США дату запуска модуля "Наука" к МКС
Россия согласует с США дату запуска модуля "Наука" к МКС - РИА Новости, 04.07.2021
Россия согласует с США дату запуска модуля "Наука" к МКС
Дата запуска российского модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС) будет согласована с США, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T10:53
2021-07-04T10:53
2021-07-04T10:53
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
сша
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дата запуска российского модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС) будет согласована с США, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее в пресс-службе госкорпорации сообщили РИА Новости, что на космодроме Байконур на модуле при подготовке к запуску на МКС было обнаружено замечание. Оно уже устранено, и "Науку" готовят к повторной отправке на заправку топливом. При этом не уточнялось, отразится ли устранение замечания на дате старта, намеченной на 15 июля.Как сообщалось, на 30 июля намечается запуск к МКС беспилотного корабля Starliner компании Boeing."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием при тестировании оказалось, что в топливной системе есть посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому решено было вернуть модуль производителю на доработку. В последующем до 2020 года модуль ремонтировался и дорабатывался в Центре Хруничева, после чего был отправлен на Байконур, где прошел все испытания.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша
Россия согласует с США дату запуска модуля "Наука" к МКС
Глава "Роскосмоса" Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" к МКС согласуют с США
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Дата запуска российского модуля "Наука" к Международной космической станции
(МКС) будет согласована с США, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
.
Ранее в пресс-службе госкорпорации сообщили РИА Новости, что на космодроме Байконур
на модуле при подготовке к запуску на МКС было обнаружено замечание
. Оно уже устранено, и "Науку" готовят к повторной отправке на заправку топливом. При этом не уточнялось, отразится ли устранение замечания на дате старта, намеченной на 15 июля.
"Скоро полетим, согласуем при этом дату с американцами. Они тоже кое к чему готовятся и переживают. Важно, чтобы два события не мешали друг другу", - написал Рогозин в Twitter.
Как сообщалось, на 30 июля намечается запуск к МКС беспилотного корабля Starliner компании Boeing.
"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.
В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием при тестировании оказалось, что в топливной системе есть посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому решено было вернуть модуль производителю на доработку. В последующем до 2020 года модуль ремонтировался и дорабатывался в Центре Хруничева, после чего был отправлен на Байконур, где прошел все испытания.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США
и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).