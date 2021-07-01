https://ria.ru/20210701/nauka-1739484728.html

На модуле "Наука" выявили замечания перед запуском к МКС

На модуле "Наука" выявили замечания перед запуском к МКС - РИА Новости, 01.07.2021

На модуле "Наука" выявили замечания перед запуском к МКС

На российском модуле "Наука" выявили замечание во время подготовки к запуску на космодроме Байконур, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:57

2021-07-01T19:57

2021-07-01T20:35

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На российском модуле "Наука" выявили замечание во время подготовки к запуску на космодроме Байконур, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса"."Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" возвращен в монтажно-испытательный корпус Ракетно-космической корпорации "Энергия" для устранения замечания", — сказал собеседник агентства.Он не уточнил, отразится ли это на дате запуска модуля, запланированной на 15 июля.Ранее "Роскосмос" сообщил, что модуль отправлен на заправку баков топливом."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя — Центра Хруничева — в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием при тестировании оказалось, что в топливной системе есть посторонние частицы.Это грозило поломкой двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, модуль вернули на доработку. До 2020 года этим занимались специалисты Центра Хруничева, после чего "Науку" отправили на Байконур, где она прошла все испытания.В ней есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Она также оборудована шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).

https://ria.ru/20210618/mks-1737512021.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/kosmos-1739358899.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос