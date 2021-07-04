https://ria.ru/20210704/migranty-1739817648.html

Федерацию мигрантов возмутили слова главы "Мираторга" о зарплатах

Федерацию мигрантов возмутили слова главы "Мираторга" о зарплатах - РИА Новости, 04.07.2021

Федерацию мигрантов возмутили слова главы "Мираторга" о зарплатах

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал слова главы "Мираторга" Виктора Линника, заявившего, что ограничение квот на въезд трудовых... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T15:31

2021-07-04T15:31

2021-07-04T15:31

россия

мигранты

зарплаты

федерация мигрантов россии

виктор линник

мираторг

общество

экономика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал слова главы "Мираторга" Виктора Линника, заявившего, что ограничение квот на въезд трудовых мигрантов приведет к повышению зарплат у россиян.Ранее в беседе с РБК Линник отметил, что такие меры, по его мнению, позволят повысить конкуренцию за рабочие руки. Также президент "Мираторга" подчеркнул, что интерес россиян к трудоустройству по ряду специальностей теряется из-за низких зарплат, которые устраивают мигрантов."Мигрант должен не только здесь прожить, но и домой отправить (деньги — Прим.ред.), потому мигранты всегда зарабатывают больше, чем местные. <…> Сейчас мигранты зарабатывают очень хорошо, особенно те, которые хорошо работают", — сказал Коженов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".Он также заявил, что 99 процентов трудовых мигрантов приезжают в Россию из стран СНГ, а квотирование существует только для приезжающих "визовиков", которых, по словам Коженова, в стране около одного процента.

https://ria.ru/20210630/zarplaty-1739328221.html

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россия, мигранты, зарплаты, федерация мигрантов россии, виктор линник, мираторг, общество, экономика