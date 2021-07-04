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Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России

Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России - РИА Новости, 04.07.2021

Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России

Президент "Мираторга" Виктор Линник в беседе с телеканалом РБК заявил, что ограничение квот на ввоз трудовых мигрантов приведет к повышению зарплат у россиян. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T06:06

2021-07-04T06:06

2021-07-04T06:06

россия

виктор линник

мираторг

общество

экономика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент "Мираторга" Виктор Линник в беседе с телеканалом РБК заявил, что ограничение квот на ввоз трудовых мигрантов приведет к повышению зарплат у россиян.Он добавил, что квоты следует сократить в три-четыре раза.По словам главы "Мираторга" сейчас россияне вынуждены конкурировать с трудовыми мигрантами из других стран, готовыми работать за деньги, на которые российские работники "просто не выживут". Но если ограничить использование иностранной рабочей силы, то это повысит уровень зарплат и вернет интерес россиян к трудоустройству по рабочим специальностям, например, в строительстве, считает Линник.Глава "Мироторга" также отметил, что повышение уровня зарплат подтолкнет предприятия к автоматизации производства.Кроме того, Линник выразил мнение, что следует снять все ограничения для трудоустройства высокооплачиваемых и высококвалифицированных иностранных работников.

https://ria.ru/20210630/zarplaty-1739328221.html

россия

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россия, виктор линник, мираторг, общество, экономика