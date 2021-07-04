Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России
Президент "Мираторга" Виктор Линник назвал способ добиться высоких зарплат в России
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент "Мираторга" Виктор Линник в беседе с телеканалом РБК заявил, что ограничение квот на ввоз трудовых мигрантов приведет к повышению зарплат у россиян.
"Ограничивать квоты на ввоз трудовых мигрантов. <…> Это позволит повысить конкуренцию за рабочие руки и повысит стоимость этих рук", — сказал Линник.
Он добавил, что квоты следует сократить в три-четыре раза.
По словам главы "Мираторга" сейчас россияне вынуждены конкурировать с трудовыми мигрантами из других стран, готовыми работать за деньги, на которые российские работники "просто не выживут". Но если ограничить использование иностранной рабочей силы, то это повысит уровень зарплат и вернет интерес россиян к трудоустройству по рабочим специальностям, например, в строительстве, считает Линник.
"Конечно же, когда зарплата низкая, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком? Поэтому отсюда нет спроса на такие простые профессии. В советское время были профтехучилища, техникумы, институты, все по строительной профессии. Если будет достойная заработная плата, я уверяю, у нас через четыре-пять-шесть лет будут свои ресурсы трудовые, которые спокойно смогут решать, качественно и быстро, задачи, стоящие перед строительной отраслью", — объяснил Линник.
Глава "Мироторга" также отметил, что повышение уровня зарплат подтолкнет предприятия к автоматизации производства.
Кроме того, Линник выразил мнение, что следует снять все ограничения для трудоустройства высокооплачиваемых и высококвалифицированных иностранных работников.
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