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Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России
Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России - РИА Новости, 04.07.2021
Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России
Президент "Мираторга" Виктор Линник в беседе с телеканалом РБК заявил, что ограничение квот на ввоз трудовых мигрантов приведет к повышению зарплат у россиян. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T06:06
2021-07-04T06:06
россия
виктор линник
мираторг
общество
экономика
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент "Мираторга" Виктор Линник в беседе с телеканалом РБК заявил, что ограничение квот на ввоз трудовых мигрантов приведет к повышению зарплат у россиян.Он добавил, что квоты следует сократить в три-четыре раза.По словам главы "Мираторга" сейчас россияне вынуждены конкурировать с трудовыми мигрантами из других стран, готовыми работать за деньги, на которые российские работники "просто не выживут". Но если ограничить использование иностранной рабочей силы, то это повысит уровень зарплат и вернет интерес россиян к трудоустройству по рабочим специальностям, например, в строительстве, считает Линник.Глава "Мироторга" также отметил, что повышение уровня зарплат подтолкнет предприятия к автоматизации производства.Кроме того, Линник выразил мнение, что следует снять все ограничения для трудоустройства высокооплачиваемых и высококвалифицированных иностранных работников.
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россия, виктор линник, мираторг, общество, экономика
Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России
06:06 04.07.2021
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Depositphotos / Fascinadora

Президент "Мираторга" Виктор Линник назвал способ добиться высоких зарплат в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент "Мираторга" Виктор Линник в беседе с телеканалом РБК заявил, что ограничение квот на ввоз трудовых мигрантов приведет к повышению зарплат у россиян.
"Ограничивать квоты на ввоз трудовых мигрантов. <…> Это позволит повысить конкуренцию за рабочие руки и повысит стоимость этих рук", — сказал Линник.
Он добавил, что квоты следует сократить в три-четыре раза.
По словам главы "Мираторга" сейчас россияне вынуждены конкурировать с трудовыми мигрантами из других стран, готовыми работать за деньги, на которые российские работники "просто не выживут". Но если ограничить использование иностранной рабочей силы, то это повысит уровень зарплат и вернет интерес россиян к трудоустройству по рабочим специальностям, например, в строительстве, считает Линник.
"Конечно же, когда зарплата низкая, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком? Поэтому отсюда нет спроса на такие простые профессии. В советское время были профтехучилища, техникумы, институты, все по строительной профессии. Если будет достойная заработная плата, я уверяю, у нас через четыре-пять-шесть лет будут свои ресурсы трудовые, которые спокойно смогут решать, качественно и быстро, задачи, стоящие перед строительной отраслью", — объяснил Линник.
Глава "Мироторга" также отметил, что повышение уровня зарплат подтолкнет предприятия к автоматизации производства.
Кроме того, Линник выразил мнение, что следует снять все ограничения для трудоустройства высокооплачиваемых и высококвалифицированных иностранных работников.
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РоссияВиктор ЛинникМираторгОбществоЭкономика
 
 
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