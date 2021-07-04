Живущие в Крыму белорусы готовы показать Лукашенко красоты полуострова

Живущие в Крыму белорусы готовы показать Лукашенко природные и рукотворные красоты полуострова
Дикие тюльпаны
Есть версия, что прародителями знаменитых голландских тюльпанов были дикие крымские. Во всяком случае, в этом уверены ученые из Никитского ботанического сада (Ялта). Они считают, что в XVI веке турки вывезли несколько луковиц этих цветов в Голландию, где их позже культивировали.
Сейчас в Крыму несколько видов дикорастущих тюльпанов: скифский (ярко-желтый), Калье (белый с желтым основанием), коктебельский (такой же расцветки, как Калье, но с более крупными бутонами) и Шренка (у него самые крупные красные и желтые цветки).
Распускаются они в конце апреля — начале мая и цветут максимум неделю. Если хотите посмотреть на это чудо природы, отправляйтесь на Керченский полуостров, к горе Опук.
Дикие тюльпаны
Есть версия, что прародителями знаменитых голландских тюльпанов были дикие крымские. Во всяком случае, в этом уверены ученые из Никитского ботанического сада (Ялта). Они считают, что в XVI веке турки вывезли несколько луковиц этих цветов в Голландию, где их позже культивировали.
Сейчас в Крыму несколько видов дикорастущих тюльпанов: скифский (ярко-желтый), Калье (белый с желтым основанием), коктебельский (такой же расцветки, как Калье, но с более крупными бутонами) и Шренка (у него самые крупные красные и желтые цветки).
Распускаются они в конце апреля — начале мая и цветут максимум неделю. Если хотите посмотреть на это чудо природы, отправляйтесь на Керченский полуостров, к горе Опук.
Лаванда
Ароматное растение начинает цвести в начале июня и благоухает до августа. Самое большое лавандовое поле полуострова — в Бахчисарайском районе (село Тургеневка). Здесь все фотографируются.
Еще лаванду можно найти в районе села Крымская Роза (трасса Симферополь — Феодосия), поселков Лекарственное (Симферопольский район) и Лаванда (Алуштинский регион).
Красивые кадры получаются и в парке Массандровского дворца. Там тоже есть небольшая поляна с этими цветами.
Лаванда
Ароматное растение начинает цвести в начале июня и благоухает до августа. Самое большое лавандовое поле полуострова — в Бахчисарайском районе (село Тургеневка). Здесь все фотографируются.
Еще лаванду можно найти в районе села Крымская Роза (трасса Симферополь — Феодосия), поселков Лекарственное (Симферопольский район) и Лаванда (Алуштинский регион).
Красивые кадры получаются и в парке Массандровского дворца. Там тоже есть небольшая поляна с этими цветами.
Маки
Не менее популярны для фотосессий маковые поля. Эти цветы в Крыму повсюду.
Например, вдоль дороги, ведущей от Симферополя до Севастополя, в районе Коктебеля, Судака, около Бахчисарая.
Гулять по живому алому ковру можно сколько угодно — ограничений для туристов нет. Главное — поймать момент цветения, ведь нежные маки раскрываются всего на несколько дней (в конце мая — июне). Поэтому опытные путешественники советуют договариваться с местными, чтобы те сообщили, когда лучше приехать.
Маки
Не менее популярны для фотосессий маковые поля. Эти цветы в Крыму повсюду.
Например, вдоль дороги, ведущей от Симферополя до Севастополя, в районе Коктебеля, Судака, около Бахчисарая.
Гулять по живому алому ковру можно сколько угодно — ограничений для туристов нет. Главное — поймать момент цветения, ведь нежные маки раскрываются всего на несколько дней (в конце мая — июне). Поэтому опытные путешественники советуют договариваться с местными, чтобы те сообщили, когда лучше приехать.
Дикие пионы
В конце апреля — начале мая на склонах холмов и горных полянах распускаются дикие крымские пионы и цветут до июня. Эти редкие растения занесены в Красную книгу Крыма. От обычных садовых отличаются небольшими бутонами и тонкими листочками-"иголочками".
Полюбоваться ими можно у Красной Балки (Белогорский район, подножие Белой скалы), Змеиной пещеры (село Левадки, Симферопольский район) или на восточном побережье (окрестности Феодосии и Коктебеля).
Дикие пионы
В конце апреля — начале мая на склонах холмов и горных полянах распускаются дикие крымские пионы и цветут до июня. Эти редкие растения занесены в Красную книгу Крыма. От обычных садовых отличаются небольшими бутонами и тонкими листочками-"иголочками".
Полюбоваться ими можно у Красной Балки (Белогорский район, подножие Белой скалы), Змеиной пещеры (село Левадки, Симферопольский район) или на восточном побережье (окрестности Феодосии и Коктебеля).
Комперия Компера (дикая орхидея)
Это растение в XIX веке обнаружил в районе Ласпи ботаник Карл Компер. Его и назвали в честь первооткрывателя.
Распускаются орхидеи в мае — июне. Посмотреть на них можно в Никитском ботаническом саду, а если когда-нибудь увидите их в дикой природе, не срывайте ни в коем случае. Они находятся на грани исчезновения и внесены в Красную книгу Крыма.
Комперия Компера (дикая орхидея)
Это растение в XIX веке обнаружил в районе Ласпи ботаник Карл Компер. Его и назвали в честь первооткрывателя.
Распускаются орхидеи в мае — июне. Посмотреть на них можно в Никитском ботаническом саду, а если когда-нибудь увидите их в дикой природе, не срывайте ни в коем случае. Они находятся на грани исчезновения и внесены в Красную книгу Крыма.
"Бесстыдница" (Земляничник мелкоплодный)
В жаркие июльские дни это дерево сбрасывает старую коричнево-красную кору. Она отслаивается тонкими лоскутами, обнажая молодую, нежного оливкового оттенка. За это земляничник и прозвали "бесстыдницей".
В апреле на нем распускаются ароматные белые цветы, к осени созревают красные плоды. Они съедобные, а многие говорят, что еще и вкусные.
В Крыму эти деревья растут только на южном берегу, над обрывами, на скалистых склонах.
"Бесстыдница" (Земляничник мелкоплодный)
В жаркие июльские дни это дерево сбрасывает старую коричнево-красную кору. Она отслаивается тонкими лоскутами, обнажая молодую, нежного оливкового оттенка. За это земляничник и прозвали "бесстыдницей".
В апреле на нем распускаются ароматные белые цветы, к осени созревают красные плоды. Они съедобные, а многие говорят, что еще и вкусные.
В Крыму эти деревья растут только на южном берегу, над обрывами, на скалистых склонах.
Тис ягодный
Эти реликтовые хвойные деревья росли еще в Юрский период (65 миллионов лет назад) и видели динозавров. Их охраняют во всем мире, в том числе и в Крыму.
На полуострове тисы есть всего в нескольких местах: в долине реки Бельбек (Бахчисарайский район), на склоне горы Тырке (Симферопольский район), в роще в районе поселка Семидворье (Алушта) и Большом каньоне (Бахчисарайский район).
Деревья лучше не трогать: их хвоя, древесина и побеги ядовиты.
Тис ягодный
Эти реликтовые хвойные деревья росли еще в Юрский период (65 миллионов лет назад) и видели динозавров. Их охраняют во всем мире, в том числе и в Крыму.
На полуострове тисы есть всего в нескольких местах: в долине реки Бельбек (Бахчисарайский район), на склоне горы Тырке (Симферопольский район), в роще в районе поселка Семидворье (Алушта) и Большом каньоне (Бахчисарайский район).
Деревья лучше не трогать: их хвоя, древесина и побеги ядовиты.
Можжевельник
В Крыму растет пять видов этого вечнозеленого кустарника из 70 существующих в мире.
Его древесина практически не гниет и с ней легко работать, поэтому можжевельник массово вырубали. Сейчас он занесен в Красную книгу Крыма.
Проще всего отыскать его в Никитском ботаническом саду. Но если любите приключения, езжайте в Ласпинскую бухту или к мысу Айя (районы Севастополя). Долгожителя возрастом до тысячи лет узнаете по толстому стволу — в обхвате около трех метров.
Можжевельник
В Крыму растет пять видов этого вечнозеленого кустарника из 70 существующих в мире.
Его древесина практически не гниет и с ней легко работать, поэтому можжевельник массово вырубали. Сейчас он занесен в Красную книгу Крыма.
Проще всего отыскать его в Никитском ботаническом саду. Но если любите приключения, езжайте в Ласпинскую бухту или к мысу Айя (районы Севастополя). Долгожителя возрастом до тысячи лет узнаете по толстому стволу — в обхвате около трех метров.
Кипарис (пирамидальный)
Эти деревья, которые не терпят морозов, — настоящий символ Крыма.
До сих пор неизвестно точно, как они здесь появились. По одной из версий, их высаживали по приказу императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина после того, как Крым стал частью России в 1783 году.
Как бы там ни было, деревья отлично прижились на всем полуострове. Правда, в послевоенное время по распоряжению Сталина их массово вырубали.
Экскурсоводы говорят, что вождь народов считал эти деревья кладбищенскими, а возможно, всему виной его аллергия на их пыльцу. Но в итоге уничтожили десятки тысяч кипарисов. Со временем они снова разрослись. Сейчас их можно встретить на всей территории полуострова, но больше всего на Южном берегу Крыма.
Кипарис (пирамидальный)
Эти деревья, которые не терпят морозов, — настоящий символ Крыма.
До сих пор неизвестно точно, как они здесь появились. По одной из версий, их высаживали по приказу императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина после того, как Крым стал частью России в 1783 году.
Как бы там ни было, деревья отлично прижились на всем полуострове. Правда, в послевоенное время по распоряжению Сталина их массово вырубали.
Экскурсоводы говорят, что вождь народов считал эти деревья кладбищенскими, а возможно, всему виной его аллергия на их пыльцу. Но в итоге уничтожили десятки тысяч кипарисов. Со временем они снова разрослись. Сейчас их можно встретить на всей территории полуострова, но больше всего на Южном берегу Крыма.
Крымская сосна
Еще одно дерево, которое "зимой и летом — одним цветом".
Знаменитая крымская сосна выживает там, где ничего больше не растет, на высоте до тысячи метров над уровнем моря. На горных склонах Южного берега Крыма есть целые леса.
Считается, что в местах, где есть эти хвойные, воздух лечит. Смола сосны содержит фитонциды — вещества, укрепляющие иммунитет.
Крымская сосна
Еще одно дерево, которое "зимой и летом — одним цветом".
Знаменитая крымская сосна выживает там, где ничего больше не растет, на высоте до тысячи метров над уровнем моря. На горных склонах Южного берега Крыма есть целые леса.
Считается, что в местах, где есть эти хвойные, воздух лечит. Смола сосны содержит фитонциды — вещества, укрепляющие иммунитет.
Дикие тюльпаны
Есть версия, что прародителями знаменитых голландских тюльпанов были дикие крымские. Во всяком случае, в этом уверены ученые из Никитского ботанического сада (Ялта). Они считают, что в XVI веке турки вывезли несколько луковиц этих цветов в Голландию, где их позже культивировали.
Сейчас в Крыму несколько видов дикорастущих тюльпанов: скифский (ярко-желтый), Калье (белый с желтым основанием), коктебельский (такой же расцветки, как Калье, но с более крупными бутонами) и Шренка (у него самые крупные красные и желтые цветки).
Распускаются они в конце апреля — начале мая и цветут максимум неделю. Если хотите посмотреть на это чудо природы, отправляйтесь на Керченский полуостров, к горе Опук.
Лаванда
Ароматное растение начинает цвести в начале июня и благоухает до августа. Самое большое лавандовое поле полуострова — в Бахчисарайском районе (село Тургеневка). Здесь все фотографируются.
Еще лаванду можно найти в районе села Крымская Роза (трасса Симферополь — Феодосия), поселков Лекарственное (Симферопольский район) и Лаванда (Алуштинский регион).
Красивые кадры получаются и в парке Массандровского дворца. Там тоже есть небольшая поляна с этими цветами.
Маки
Не менее популярны для фотосессий маковые поля. Эти цветы в Крыму повсюду.
Например, вдоль дороги, ведущей от Симферополя до Севастополя, в районе Коктебеля, Судака, около Бахчисарая.
Гулять по живому алому ковру можно сколько угодно — ограничений для туристов нет. Главное — поймать момент цветения, ведь нежные маки раскрываются всего на несколько дней (в конце мая — июне). Поэтому опытные путешественники советуют договариваться с местными, чтобы те сообщили, когда лучше приехать.
Дикие пионы
В конце апреля — начале мая на склонах холмов и горных полянах распускаются дикие крымские пионы и цветут до июня. Эти редкие растения занесены в Красную книгу Крыма. От обычных садовых отличаются небольшими бутонами и тонкими листочками-"иголочками".
Полюбоваться ими можно у Красной Балки (Белогорский район, подножие Белой скалы), Змеиной пещеры (село Левадки, Симферопольский район) или на восточном побережье (окрестности Феодосии и Коктебеля).
Комперия Компера (дикая орхидея)
Это растение в XIX веке обнаружил в районе Ласпи ботаник Карл Компер. Его и назвали в честь первооткрывателя.
Распускаются орхидеи в мае — июне. Посмотреть на них можно в Никитском ботаническом саду, а если когда-нибудь увидите их в дикой природе, не срывайте ни в коем случае. Они находятся на грани исчезновения и внесены в Красную книгу Крыма.
"Бесстыдница" (Земляничник мелкоплодный)
В жаркие июльские дни это дерево сбрасывает старую коричнево-красную кору. Она отслаивается тонкими лоскутами, обнажая молодую, нежного оливкового оттенка. За это земляничник и прозвали "бесстыдницей".
В апреле на нем распускаются ароматные белые цветы, к осени созревают красные плоды. Они съедобные, а многие говорят, что еще и вкусные.
В Крыму эти деревья растут только на южном берегу, над обрывами, на скалистых склонах.
Тис ягодный
Эти реликтовые хвойные деревья росли еще в Юрский период (65 миллионов лет назад) и видели динозавров. Их охраняют во всем мире, в том числе и в Крыму.
На полуострове тисы есть всего в нескольких местах: в долине реки Бельбек (Бахчисарайский район), на склоне горы Тырке (Симферопольский район), в роще в районе поселка Семидворье (Алушта) и Большом каньоне (Бахчисарайский район).
Деревья лучше не трогать: их хвоя, древесина и побеги ядовиты.
Можжевельник
В Крыму растет пять видов этого вечнозеленого кустарника из 70 существующих в мире.
Его древесина практически не гниет и с ней легко работать, поэтому можжевельник массово вырубали. Сейчас он занесен в Красную книгу Крыма.
Проще всего отыскать его в Никитском ботаническом саду. Но если любите приключения, езжайте в Ласпинскую бухту или к мысу Айя (районы Севастополя). Долгожителя возрастом до тысячи лет узнаете по толстому стволу — в обхвате около трех метров.
Кипарис (пирамидальный)
Эти деревья, которые не терпят морозов, — настоящий символ Крыма.
До сих пор неизвестно точно, как они здесь появились. По одной из версий, их высаживали по приказу императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина после того, как Крым стал частью России в 1783 году.
Как бы там ни было, деревья отлично прижились на всем полуострове. Правда, в послевоенное время по распоряжению Сталина их массово вырубали.
Экскурсоводы говорят, что вождь народов считал эти деревья кладбищенскими, а возможно, всему виной его аллергия на их пыльцу. Но в итоге уничтожили десятки тысяч кипарисов. Со временем они снова разрослись. Сейчас их можно встретить на всей территории полуострова, но больше всего на Южном берегу Крыма.
Крымская сосна
Еще одно дерево, которое "зимой и летом — одним цветом".
Знаменитая крымская сосна выживает там, где ничего больше не растет, на высоте до тысячи метров над уровнем моря. На горных склонах Южного берега Крыма есть целые леса.
Считается, что в местах, где есть эти хвойные, воздух лечит. Смола сосны содержит фитонциды — вещества, укрепляющие иммунитет.