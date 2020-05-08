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Туризм
2020-05-08T08:00
https://ria.ru/20200508/1570963702.html
Крымские "бесстыдницы" и реликтовые тисы. Что еще растет на полуострове
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571119133_0:111:2000:1236_1036x0_80_0_0_6f59a60d6c3aed3aeed52e4ae8d4f352.jpg
РИА Новости

Крымские "бесстыдницы" и реликтовые тисы. Что еще растет на полуострове

08:00 08.05.2020
12516
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Галина Соколова. Лавандовые поля, как в Провансе, пирамидальные кипарисы, как в Тоскане, ковры из алых маков, как в Испании, и даже экзотические орхидеи — все это есть в Крыму. На полуострове вообще рай для ботаников — около 2400 видов растений. Где искать красоту, когда снова можно будет путешествовать, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Дикие тюльпаны

Есть версия, что прародителями знаменитых голландских тюльпанов были дикие крымские. Во всяком случае, в этом уверены ученые из Никитского ботанического сада (Ялта). Они считают, что в XVI веке турки вывезли несколько луковиц этих цветов в Голландию, где их позже культивировали. 

Сейчас в Крыму несколько видов дикорастущих тюльпанов: скифский (ярко-желтый), Калье (белый с желтым основанием), коктебельский (такой же расцветки, как Калье, но с более крупными бутонами) и Шренка (у него самые крупные красные и желтые цветки).

Распускаются они в конце апреля — начале мая и цветут максимум неделю. Если хотите посмотреть на это чудо природы, отправляйтесь на Керченский полуостров, к горе Опук.

Дикие тюльпаны в Крыму
1 из 10

Дикие тюльпаны

Есть версия, что прародителями знаменитых голландских тюльпанов были дикие крымские. Во всяком случае, в этом уверены ученые из Никитского ботанического сада (Ялта). Они считают, что в XVI веке турки вывезли несколько луковиц этих цветов в Голландию, где их позже культивировали. 

Сейчас в Крыму несколько видов дикорастущих тюльпанов: скифский (ярко-желтый), Калье (белый с желтым основанием), коктебельский (такой же расцветки, как Калье, но с более крупными бутонами) и Шренка (у него самые крупные красные и желтые цветки).

Распускаются они в конце апреля — начале мая и цветут максимум неделю. Если хотите посмотреть на это чудо природы, отправляйтесь на Керченский полуостров, к горе Опук.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Лаванда

Ароматное растение начинает цвести в начале июня и благоухает до августа. Самое большое лавандовое поле полуострова — в Бахчисарайском районе (село Тургеневка). Здесь все фотографируются. 

Еще лаванду можно найти в районе села Крымская Роза (трасса Симферополь — Феодосия), поселков Лекарственное (Симферопольский район) и Лаванда (Алуштинский регион). 

Красивые кадры получаются и в парке Массандровского дворца. Там тоже есть небольшая поляна с этими цветами.

Девушка фотографируется на лавандовых полях в окрестностях села Тургеневка Республики Крым
2 из 10

Лаванда

Ароматное растение начинает цвести в начале июня и благоухает до августа. Самое большое лавандовое поле полуострова — в Бахчисарайском районе (село Тургеневка). Здесь все фотографируются. 

Еще лаванду можно найти в районе села Крымская Роза (трасса Симферополь — Феодосия), поселков Лекарственное (Симферопольский район) и Лаванда (Алуштинский регион). 

Красивые кадры получаются и в парке Массандровского дворца. Там тоже есть небольшая поляна с этими цветами.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мальгавко

Маки

Не менее популярны для фотосессий маковые поля. Эти цветы в Крыму повсюду.

Например, вдоль дороги, ведущей от Симферополя до Севастополя, в районе Коктебеля, Судака, около Бахчисарая. 

Гулять по живому алому ковру можно сколько угодно — ограничений для туристов нет. Главное — поймать момент цветения, ведь нежные маки раскрываются всего на несколько дней (в конце мая — июне). Поэтому опытные путешественники советуют договариваться с местными, чтобы те сообщили, когда лучше приехать.

Цветущие маки
3 из 10

Маки

Не менее популярны для фотосессий маковые поля. Эти цветы в Крыму повсюду.

Например, вдоль дороги, ведущей от Симферополя до Севастополя, в районе Коктебеля, Судака, около Бахчисарая. 

Гулять по живому алому ковру можно сколько угодно — ограничений для туристов нет. Главное — поймать момент цветения, ведь нежные маки раскрываются всего на несколько дней (в конце мая — июне). Поэтому опытные путешественники советуют договариваться с местными, чтобы те сообщили, когда лучше приехать.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Дикие пионы

В конце апреля — начале мая на склонах холмов и горных полянах распускаются дикие крымские пионы и цветут до июня. Эти редкие растения занесены в Красную книгу Крыма. От обычных садовых отличаются небольшими бутонами и тонкими листочками-"иголочками". 

Полюбоваться ими можно у Красной Балки (Белогорский район, подножие Белой скалы), Змеиной пещеры (село Левадки, Симферопольский район) или на восточном побережье (окрестности Феодосии и Коктебеля).  

Урочище Таш-Джарган в Крыму
4 из 10

Дикие пионы

В конце апреля — начале мая на склонах холмов и горных полянах распускаются дикие крымские пионы и цветут до июня. Эти редкие растения занесены в Красную книгу Крыма. От обычных садовых отличаются небольшими бутонами и тонкими листочками-"иголочками". 

Полюбоваться ими можно у Красной Балки (Белогорский район, подножие Белой скалы), Змеиной пещеры (село Левадки, Симферопольский район) или на восточном побережье (окрестности Феодосии и Коктебеля).  

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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CC BY 3.0 / Mr.Rosewater / Himantoglossum comperianum

Комперия Компера (дикая орхидея)

Это растение в XIX веке обнаружил в районе Ласпи ботаник Карл Компер. Его и назвали в честь первооткрывателя. 

Распускаются орхидеи в мае — июне. Посмотреть на них можно в Никитском ботаническом саду, а если когда-нибудь увидите их в дикой природе, не срывайте ни в коем случае. Они находятся на грани исчезновения и внесены в Красную книгу Крыма.

Комперия в Крыму
5 из 10

Комперия Компера (дикая орхидея)

Это растение в XIX веке обнаружил в районе Ласпи ботаник Карл Компер. Его и назвали в честь первооткрывателя. 

Распускаются орхидеи в мае — июне. Посмотреть на них можно в Никитском ботаническом саду, а если когда-нибудь увидите их в дикой природе, не срывайте ни в коем случае. Они находятся на грани исчезновения и внесены в Красную книгу Крыма.

CC BY 3.0 / Mr.Rosewater / Himantoglossum comperianum
CC BY 3.0 / Andrew Butko / Ab plant

"Бесстыдница" (Земляничник мелкоплодный)

В жаркие июльские дни это дерево сбрасывает старую коричнево-красную кору. Она отслаивается тонкими лоскутами, обнажая молодую, нежного оливкового оттенка. За это земляничник и прозвали "бесстыдницей". 

В апреле на нем распускаются ароматные белые цветы, к осени созревают красные плоды. Они съедобные, а многие говорят, что еще и вкусные. 

В Крыму эти деревья растут только на южном берегу, над обрывами, на скалистых склонах. 

Земляничник мелкоплодный в Крыму
6 из 10

"Бесстыдница" (Земляничник мелкоплодный)

В жаркие июльские дни это дерево сбрасывает старую коричнево-красную кору. Она отслаивается тонкими лоскутами, обнажая молодую, нежного оливкового оттенка. За это земляничник и прозвали "бесстыдницей". 

В апреле на нем распускаются ароматные белые цветы, к осени созревают красные плоды. Они съедобные, а многие говорят, что еще и вкусные. 

В Крыму эти деревья растут только на южном берегу, над обрывами, на скалистых склонах. 

CC BY 3.0 / Andrew Butko / Ab plant
CC BY 4.0 / European yew (Taxus baccata) / European yew (Taxus baccata)

Тис ягодный

Эти реликтовые хвойные деревья росли еще в Юрский период (65 миллионов лет назад) и видели динозавров. Их охраняют во всем мире, в том числе и в Крыму.

На полуострове тисы есть всего в нескольких местах: в долине реки Бельбек (Бахчисарайский район), на склоне горы Тырке (Симферопольский район), в роще в районе поселка Семидворье (Алушта) и Большом каньоне (Бахчисарайский район). 

Деревья лучше не трогать: их хвоя, древесина и побеги ядовиты.

Тис ягодный
7 из 10

Тис ягодный

Эти реликтовые хвойные деревья росли еще в Юрский период (65 миллионов лет назад) и видели динозавров. Их охраняют во всем мире, в том числе и в Крыму.

На полуострове тисы есть всего в нескольких местах: в долине реки Бельбек (Бахчисарайский район), на склоне горы Тырке (Симферопольский район), в роще в районе поселка Семидворье (Алушта) и Большом каньоне (Бахчисарайский район). 

Деревья лучше не трогать: их хвоя, древесина и побеги ядовиты.

CC BY 4.0 / European yew (Taxus baccata) / European yew (Taxus baccata)
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Можжевельник

В Крыму растет пять видов этого вечнозеленого кустарника из 70 существующих в мире.

Его древесина практически не гниет и с ней легко работать, поэтому можжевельник массово вырубали. Сейчас он занесен в Красную книгу Крыма.

Проще всего отыскать его в Никитском ботаническом саду. Но если любите приключения, езжайте в Ласпинскую бухту или к мысу Айя (районы Севастополя). Долгожителя возрастом до тысячи лет узнаете по толстому стволу — в обхвате около трех метров.

Регионы России. Крым
8 из 10

Можжевельник

В Крыму растет пять видов этого вечнозеленого кустарника из 70 существующих в мире.

Его древесина практически не гниет и с ней легко работать, поэтому можжевельник массово вырубали. Сейчас он занесен в Красную книгу Крыма.

Проще всего отыскать его в Никитском ботаническом саду. Но если любите приключения, езжайте в Ласпинскую бухту или к мысу Айя (районы Севастополя). Долгожителя возрастом до тысячи лет узнаете по толстому стволу — в обхвате около трех метров.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

Кипарис (пирамидальный)

Эти деревья, которые не терпят морозов, — настоящий символ Крыма. 

До сих пор неизвестно точно, как они здесь появились. По одной из версий, их высаживали по приказу императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина после того, как Крым стал частью России в 1783 году. 

Как бы там ни было, деревья отлично прижились на всем полуострове. Правда, в послевоенное время по распоряжению Сталина их массово вырубали. 

Экскурсоводы говорят, что вождь народов считал эти деревья кладбищенскими, а возможно, всему виной его аллергия на их пыльцу. Но в итоге уничтожили десятки тысяч кипарисов. Со временем они снова разрослись. Сейчас их можно встретить на всей территории полуострова, но больше всего на Южном берегу Крыма.

Дорога вдоль Черноморского побережья
9 из 10

Кипарис (пирамидальный)

Эти деревья, которые не терпят морозов, — настоящий символ Крыма. 

До сих пор неизвестно точно, как они здесь появились. По одной из версий, их высаживали по приказу императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина после того, как Крым стал частью России в 1783 году. 

Как бы там ни было, деревья отлично прижились на всем полуострове. Правда, в послевоенное время по распоряжению Сталина их массово вырубали. 

Экскурсоводы говорят, что вождь народов считал эти деревья кладбищенскими, а возможно, всему виной его аллергия на их пыльцу. Но в итоге уничтожили десятки тысяч кипарисов. Со временем они снова разрослись. Сейчас их можно встретить на всей территории полуострова, но больше всего на Южном берегу Крыма.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Андреев

Крымская сосна

Еще одно дерево, которое "зимой и летом — одним цветом". 

Знаменитая крымская сосна выживает там, где ничего больше не растет, на высоте до тысячи метров над уровнем моря. На горных склонах Южного берега Крыма есть целые леса.

Считается, что в местах, где есть эти хвойные, воздух лечит. Смола сосны содержит фитонциды — вещества, укрепляющие иммунитет.

Панорамный вид с Царской тропы в Ливадии
10 из 10

Крымская сосна

Еще одно дерево, которое "зимой и летом — одним цветом". 

Знаменитая крымская сосна выживает там, где ничего больше не растет, на высоте до тысячи метров над уровнем моря. На горных склонах Южного берега Крыма есть целые леса.

Считается, что в местах, где есть эти хвойные, воздух лечит. Смола сосны содержит фитонциды — вещества, укрепляющие иммунитет.

© РИА Новости / Александр Андреев
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