Крымские "бесстыдницы" и реликтовые тисы. Что еще растет на полуострове

Дикие тюльпаны

Есть версия, что прародителями знаменитых голландских тюльпанов были дикие крымские. Во всяком случае, в этом уверены ученые из Никитского ботанического сада (Ялта). Они считают, что в XVI веке турки вывезли несколько луковиц этих цветов в Голландию, где их позже культивировали.

Сейчас в Крыму несколько видов дикорастущих тюльпанов: скифский (ярко-желтый), Калье (белый с желтым основанием), коктебельский (такой же расцветки, как Калье, но с более крупными бутонами) и Шренка (у него самые крупные красные и желтые цветки).

Распускаются они в конце апреля — начале мая и цветут максимум неделю. Если хотите посмотреть на это чудо природы, отправляйтесь на Керченский полуостров, к горе Опук.