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Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах

Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах - РИА Новости, 04.07.2021

Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах

По меньшей мере 17 человек погибли в результате крушения военного самолета на юго-западе Филиппин, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на заявление... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T09:39

2021-07-04T09:39

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крушение военного самолета на филиппинах

с-130

филиппины

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате крушения военного самолета на юго-западе Филиппин, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на заявление министра обороны страны Делфина Лорензану.По его словам, еще 40 человек пострадали. По предварительным данным, на борту были 92 человека, включая трех пилотов и пятерых других членов экипажа.Самолет С-130 разбился при попытке сесть на острове Холо в провинции Сулу. Как заявил начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, воздушное судно не попало на взлетно-посадочную полосу.

филиппины

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти. 2021-07-04T09:39 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение военного самолета на филиппинах, видео, с-130, филиппины