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Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах
Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах - РИА Новости, 04.07.2021
Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах
По меньшей мере 17 человек погибли в результате крушения военного самолета на юго-западе Филиппин, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на заявление... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T09:39
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате крушения военного самолета на юго-западе Филиппин, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на заявление министра обороны страны Делфина Лорензану.По его словам, еще 40 человек пострадали. По предварительным данным, на борту были 92 человека, включая трех пилотов и пятерых других членов экипажа.Самолет С-130 разбился при попытке сесть на острове Холо в провинции Сулу. Как заявил начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, воздушное судно не попало на взлетно-посадочную полосу.
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РИА Новости
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4.7
96
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60
Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца
На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти.
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крушение военного самолета на филиппинах, видео, с-130, филиппины
Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате крушения военного самолета на юго-западе Филиппин, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на заявление министра обороны страны Делфина Лорензану.
2021-07-04T09:39
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Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах

09:39 04.07.2021 (обновлено: 10:02 04.07.2021)
 
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате крушения военного самолета на юго-западе Филиппин, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на заявление министра обороны страны Делфина Лорензану.
По его словам, еще 40 человек пострадали. По предварительным данным, на борту были 92 человека, включая трех пилотов и пятерых других членов экипажа.
Самолет С-130 разбился при попытке сесть на острове Холо в провинции Сулу. Как заявил начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, воздушное судно не попало на взлетно-посадочную полосу.
 
Крушение военного самолета на ФилиппинахС-130Филиппины
 
 
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