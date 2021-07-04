https://ria.ru/20210704/aviakatastrofa-1739787301.html

На Филиппинах потерпел крушение военный самолет, на борту было 85 человек

На Филиппинах потерпел крушение военный самолет, на борту было 85 человек - РИА Новости, 04.07.2021

На Филиппинах потерпел крушение военный самолет, на борту было 85 человек

На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на генерала вооруженных сил страны Сирилито... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T08:05

2021-07-04T08:05

2021-07-04T09:47

крушение военного самолета на филиппинах

филиппины

в мире

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана.На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти.Как отметил генерал, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся."На месте работают спасатели, мы молимся о спасении жизней", — отметил он. Катастрофа произошла на острове Холо в провинции Сулу.

https://ria.ru/20210109/aviakatastrofy-1592397270.html

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение военного самолета на филиппинах, филиппины, в мире