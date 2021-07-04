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На Филиппинах потерпел крушение военный самолет, на борту было 85 человек
На Филиппинах потерпел крушение военный самолет, на борту было 85 человек - РИА Новости, 04.07.2021
На Филиппинах потерпел крушение военный самолет, на борту было 85 человек
На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на генерала вооруженных сил страны Сирилито... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T08:05
2021-07-04T08:05
2021-07-04T09:47
крушение военного самолета на филиппинах
филиппины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана.На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти.Как отметил генерал, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся."На месте работают спасатели, мы молимся о спасении жизней", — отметил он. Катастрофа произошла на острове Холо в провинции Сулу.
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крушение военного самолета на филиппинах, филиппины, в мире
На Филиппинах потерпел крушение военный самолет, на борту было 85 человек
08:05 04.07.2021 (обновлено: 09:47 04.07.2021)
На Филиппинах разбился военный самолет, на борту находились десятки человек