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Священник рассказал о главной ошибке родителей при крещении ребенка
Священник рассказал о главной ошибке родителей при крещении ребенка - РИА Новости, 04.07.2021
Священник рассказал о главной ошибке родителей при крещении ребенка
Крестить детей нужно в первые пять месяцев, в противном случае родители совершают грех, рассказал РИА Новости известный церковный публицист протоиерей Максим... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T08:51
2021-07-04T08:51
2021-07-04T08:51
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русская православная церковь
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МОСКВА, 4 июл – РИА-Новости. Крестить детей нужно в первые пять месяцев, в противном случае родители совершают грех, рассказал РИА Новости известный церковный публицист протоиерей Максим (Первозванский).Ранее большой резонанс среди верующих вызвалозаявление экс-президента Ирландии Мэри Макалис, которая сказала, что "крещение младенцев — это принудительное членство в Католической церкви". По ее словам, таинство должно совершаться добровольно, поэтому необходимо отменить практику крестить младенцев. "Единого правила о возрасте крещения в православии нет. За последнее тысячелетие утвердилась практика крестить детей в младенчестве, чтобы не оставлять их без участия в таинствах, без дальнейшего причащения, без возможности молиться за них в литургии", – сказал протоиерей Максим (Первозванский).Он объяснил, почему Церковь настаивает на детском крещении. "Если ребенок не крещён без уважительной причины до 5 месяцев, то родителям это вменяется в грех", – пояснил протоиерей. При этом священник отметил, что в последнее время все чаще сталкивается с другой тенденцией: "родители, будучи верующими людьми, откладывают крещение своего ребенка примерно до 10-12 летнего возраста". Это делается с целью подготовить его к принятия важного решения в его жизни. "В дальнейшем человек будет часто сталкиваться с кризисными моментами: он может стать атеистом или сменить веру, а потом пожелать вновь вернуться в православие. Для этого в православии существует исповедь", – пояснил отец Максим.
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русская православная церковь, москва
МОСКВА, 4 июл – РИА-Новости. Крестить детей нужно в первые пять месяцев, в противном случае родители совершают грех, рассказал РИА Новости известный церковный публицист протоиерей Максим (Первозванский).
Ранее большой резонанс среди верующих вызвалозаявление экс-президента Ирландии Мэри Макалис, которая сказала, что "крещение младенцев — это принудительное членство в Католической церкви". По ее словам, таинство должно совершаться добровольно, поэтому необходимо отменить практику крестить младенцев.
"Единого правила о возрасте крещения в православии нет. За последнее тысячелетие утвердилась практика крестить детей в младенчестве, чтобы не оставлять их без участия в таинствах, без дальнейшего причащения, без возможности молиться за них в литургии", – сказал протоиерей Максим (Первозванский).
Он объяснил, почему Церковь настаивает на детском крещении. "Если ребенок не крещён без уважительной причины до 5 месяцев, то родителям это вменяется в грех", – пояснил протоиерей.
При этом священник отметил, что в последнее время все чаще сталкивается с другой тенденцией: "родители, будучи верующими людьми, откладывают крещение своего ребенка примерно до 10-12 летнего возраста". Это делается с целью подготовить его к принятия важного решения в его жизни. "В дальнейшем человек будет часто сталкиваться с кризисными моментами: он может стать атеистом или сменить веру, а потом пожелать вновь вернуться в православие. Для этого в православии существует исповедь", – пояснил отец Максим.