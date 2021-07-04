https://ria.ru/20210704/kreschenie-1739666789.html

"Родители совершают грех": когда лучше всего крестить детей

"Родители совершают грех": когда лучше всего крестить детей - РИА Новости, 04.07.2021

"Родители совершают грех": когда лучше всего крестить детей

"Он же ребенок и ничего не понимает!" — эти слова экс-президента Ирландии Мэри Макалис вызвали среди христиан бурные споры. Единого мнения о том, как и когда... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T08:00

2021-07-04T08:00

2021-07-04T08:02

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Олег Налисник, Никита Бизин. "Он же ребенок и ничего не понимает!" — эти слова экс-президента Ирландии Мэри Макалис вызвали среди христиан бурные споры. Единого мнения о том, как и когда нужно совершать важный для каждого верующего обряд, нет по сей день. О том, в чем причины разногласий и что думают по этому поводу священники, — в материале РИА Новости."Проспали самый важный момент"Как правило, экзорцизм у далеких от религии людей ассоциируется с фееричным изгнанием бесов: с криками, крушением стекол и громкими воззваниями к Господу. При этом мало кто задумывается, что его элементы присутствуют в таинстве крещения и бесов изгоняют в православных храмах чуть ли не каждый день.В реальности все протекает куда спокойнее: пара молитв и крестных знамений. Желающий принять веру Христа человек трижды публично отрекается "от Сатаны и всех дел его". А потом символически дует и плюет на лукавого. После этого он обязуется жить согласно христианскому учению. И чаще всего эту клятву берут на себя младенцы — через крестных родителей. Что не может не смущать некоторых верующих. Так, на днях экс-президент Ирландии Мэри Макалис заявила: человек, на самом деле, должен понимать, какую ответственность берет на себя. Поэтому креститься в младенчестве — не лучшая идея."Крещение — это, по сути, договор между нами и Церковью. За его нарушение могут наказать. Но многие из нас, когда его заключали, либо спали, либо плакали", — возмущается убежденная католичка.Верующие действительно расходятся во мнениях и не могут найти однозначного ответа даже на, казалось бы, базовые вопросы: в каком возрасте надо креститься? Можно ли считать того же пятинедельного ребенка полноценным членом Церкви, которая провозглашает "свободный выбор веры"?Проблема еще в том, что у первых христиан традиции креститься в детском возрасте не было. Приобщение к молодой религии считалось крайне ответственным делом. Поэтому погружались в купель в основном в зрелом возрасте. Логика такая: человек начинает "новую жизнь во Христе" и обязуется не грешить. А за нарушение клятв выгоняли из общины.Чтобы свести к минимуму подобные случаи, христиане установили особый подготовительный период. Желающего принять веру объявляли "оглашенным" и наделяли лишь половиной прав. Он, например, не мог причащаться, поэтому примерно в середине службы выходил из храма."Со взрослыми все сложнее"Со временем стали крестить и детей. Если знаменитый римский император Константин, легализовавший христианство, совершал таинство практически на смертном одре, то уже его правнуки окунулись в купель в пятилетнем возрасте."На самом деле, и во времена апостолов крестили в детстве. Но полноценная практика оформилась позднее. Этому, помимо исторического, есть и богословское объяснение: крещение — самый большой дар, который человек может получить в этой жизни. Он присоединяется к божественной природе, освобождается от первородного греха и начинает жить как дитя Божие", — поясняет генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Поэтому католическая церковь, по его словам, не просто призывает, а обязывает родителей крестить детей в первые недели жизни. А если речь идет о смертельной угрозе — то без промедления."Куда сложнее обстоит дело со взрослыми. Для них существует особый чин христианского посвящения. Он занимает около трех лет, в течение которых человек должен ознакомиться с учением Церкви, жизнью церковной общины и так далее", — подчеркивает священнослужитель.Слом традицииА вот у православных все не так однозначно. Единого правила, когда крестить, попросту нет. Поэтому верующие решают это сами. В основном, конечно же, следуют традиции — проходят обряд в детстве. По данным ВЦИОМа, почти 70 процентов православных россиян крестились по решению родителей или родственников. Остальные же приняли веру во Христа самостоятельно, в зрелом возрасте.Тех, кто считает, что таинство нужно совершать сознательно, все больше — сейчас 34 процента среди верующих."В последнее время достаточно часто возникают ситуации, когда родители, будучи верующими людьми, откладывают крещение ребенка до десяти-двенадцатилетнего возраста. Я буквально вчера крестил нескольких таких детей", — говорит известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.Дело в том, что христианское вероучение подчеркивает важность свободного выбора: человек должен прийти к вере сам, без чьего-либо понуждения. С точки зрения канонов, уточняет священник, "церковное совершеннолетие" наступает в 12 лет, и человек может креститься, "не спрашивая об этом родителей".С другой стороны, есть многовековая практика крещения ребенка в течение первых пяти месяцев жизни. "Если же этого не произошло без уважительной причины, родители совершают грех, — отмечает священник. — При этом одна традиция утверждает, что таинство можно совершить на сороковой день после рождения, другая — даже на восьмой".Цель простая: крестить ребенка, чтобы потом он мог причащаться и за него можно было молиться во время литургии. За некрещенных молитвы, согласно канонам, не совершаются."Поэтому лично я считаю, что ребенка надо крестить в младенчестве. Конечно, в дальнейшем человек будет часто сталкиваться с кризисными моментами. Он может стать атеистом или сменить веру, а потом вновь вернуться в православие".Однако для таких случаев, по его словам, есть исповедь. Ее верующий совершает только в сознательном возрасте — с семи лет. Именно поэтому большинство православных священников советуют крестить детей как можно раньше.

https://ria.ru/20210212/kreschenie-1597119981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, римско-католическая церковь, русская православная церковь, вциом, москва