https://ria.ru/20210704/fabriki-1739809614.html

Врач из США назвал непривитых людей "фабриками по созданию новых штаммов"

Врач из США назвал непривитых людей "фабриками по созданию новых штаммов" - РИА Новости, 04.07.2021

Врач из США назвал непривитых людей "фабриками по созданию новых штаммов"

Отказавшиеся от вакцинации люди не просто рискуют своим здоровьем, но также и потенциально служат "фабриками по производству новых штаммов". Таким мнением с CNN РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T13:59

2021-07-04T13:59

2021-07-04T14:31

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "спутник лайт"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Отказавшиеся от вакцинации люди не просто рискуют своим здоровьем, но также и потенциально служат "фабриками по производству новых штаммов". Таким мнением с CNN поделился профессор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта доктор Уильям Шаффнер.По его словам, в настоящее время человеческий организм стал единственным источником распространения новых вариантов коронавируса.Он отметил, что некоторые изменения никак не влияют на вирус либо и вовсе ослабляют его. Однако иногда случайная мутация может наделить способностью заражать больше людей.Если мутировавшая версия окажется достаточно успешной, она становится новым вариантом вируса, но для этого его нужно воспроизвести, и эту возможность предоставляет непривитый человек, заключил профессор. Массовая вакцинация началась в России в середине января. Кроме "Спутника V", россияне имеют возможность привиться "ЭпиВакКороной", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, и вакциной "КовиВак", созданной Центром имени Чумакова РАН. Кроме того, Минздрав зарегистрировал четвертую вакцину под названием "Спутник Лайт". Ее планируют использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.

https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739788804.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество