Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210704/fabriki-1739809614.html
Врач из США назвал непривитых людей "фабриками по созданию новых штаммов"
Врач из США назвал непривитых людей "фабриками по созданию новых штаммов" - РИА Новости, 04.07.2021
Врач из США назвал непривитых людей "фабриками по созданию новых штаммов"
Отказавшиеся от вакцинации люди не просто рискуют своим здоровьем, но также и потенциально служат "фабриками по производству новых штаммов". Таким мнением с CNN РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T13:59
2021-07-04T14:31
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "спутник лайт"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Отказавшиеся от вакцинации люди не просто рискуют своим здоровьем, но также и потенциально служат "фабриками по производству новых штаммов". Таким мнением с CNN поделился профессор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта доктор Уильям Шаффнер.По его словам, в настоящее время человеческий организм стал единственным источником распространения новых вариантов коронавируса.Он отметил, что некоторые изменения никак не влияют на вирус либо и вовсе ослабляют его. Однако иногда случайная мутация может наделить способностью заражать больше людей.Если мутировавшая версия окажется достаточно успешной, она становится новым вариантом вируса, но для этого его нужно воспроизвести, и эту возможность предоставляет непривитый человек, заключил профессор. Массовая вакцинация началась в России в середине января. Кроме "Спутника V", россияне имеют возможность привиться "ЭпиВакКороной", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, и вакциной "КовиВак", созданной Центром имени Чумакова РАН. Кроме того, Минздрав зарегистрировал четвертую вакцину под названием "Спутник Лайт". Ее планируют использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.
https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739788804.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_9d4c8f1fec206f1a7c733ab112a2b182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Врач из США назвал непривитых людей "фабриками по созданию новых штаммов"

13:59 04.07.2021 (обновлено: 14:31 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Отказавшиеся от вакцинации люди не просто рискуют своим здоровьем, но также и потенциально служат "фабриками по производству новых штаммов". Таким мнением с CNN поделился профессор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта доктор Уильям Шаффнер.
По его словам, в настоящее время человеческий организм стал единственным источником распространения новых вариантов коронавируса.

"Чем больше невакцинированных людей, тем больше возможностей для размножения вируса <…> далее он изменяется, и новая мутация может оказаться еще более опасной", — пояснил специалист.

Он отметил, что некоторые изменения никак не влияют на вирус либо и вовсе ослабляют его. Однако иногда случайная мутация может наделить способностью заражать больше людей.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
Вчера, 08:45
Мясников развеял распространенный миф о вакцинации от COVID-19
Если мутировавшая версия окажется достаточно успешной, она становится новым вариантом вируса, но для этого его нужно воспроизвести, и эту возможность предоставляет непривитый человек, заключил профессор.
Массовая вакцинация началась в России в середине января. Кроме "Спутника V", россияне имеют возможность привиться "ЭпиВакКороной", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, и вакциной "КовиВак", созданной Центром имени Чумакова РАН. Кроме того, Минздрав зарегистрировал четвертую вакцину под названием "Спутник Лайт". Ее планируют использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцина "Спутник Лайт"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
07:58Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник
07:39В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте
07:35NHK: спасатели в Японии извлекли мать с грудным ребенком из-под завалов
07:25Роспотребнадзор: почти половина россиян ведут нездоровый образ жизни
07:10На химзаводе в пригороде Бангкока прогремел мощный взрыв
06:54На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС
06:37Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
06:14Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома
06:07Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса
05:19В Госдуме предложили способ снизить цены в России по советской системе
05:06Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России
04:53Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
04:15Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве
04:03На месте оползня в Японии погибли три человека
04:01На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России
03:55Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза
03:33Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек
03:31Броневик "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку
03:20Число жертв крушения самолета ВВС на Филиппинах достигло 50 человек
Лента новостейМолния