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Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть территории
Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть территории - РИА Новости, 05.07.2021
Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть территории
Съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в воскресенье утвердил официальным кандидатом в президенты республики бывшего спикера парламента Хенна... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-04T21:58
2021-07-05T04:05
россия
хенн пыллуаас
рсфср
сергей лавров
урмас паэт
москва
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 июл - РИА Новости. Съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в воскресенье утвердил официальным кандидатом в президенты республики бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса, который выступает против пограничного договора с Россией и требует возврата якобы "аннексированных территорий".Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если ему это не удастся, то будет созвана коллегия выборщиков, куда входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).Как сообщила партия, в своей речи на съезде Пыллуаас вновь выступил против ратификации пограничного договора с Россией, заявив, что действуют как заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница. "Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой", - заявил Пыллуаас. Сейчас он является главой парламентской фракции EKRE, а с 4 апреля 2019 года по 18 марта 2021 года работал спикером парламента.Согласно заключенному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
https://ria.ru/20210703/pribaltika-1739593818.html
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россия, хенн пыллуаас, рсфср, сергей лавров, урмас паэт, москва, в мире
Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть территории
21:58 04.07.2021 (обновлено: 04:05 05.07.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Baltijas Asamblejas 38.sesijaCпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Baltijas Asamblejas 38.sesija

Кандидат в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса потребовал от России вернуть территории

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 июл - РИА Новости. Съезд Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в воскресенье утвердил официальным кандидатом в президенты республики бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса, который выступает против пограничного договора с Россией и требует возврата якобы "аннексированных территорий".
Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если ему это не удастся, то будет созвана коллегия выборщиков, куда входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).
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Как сообщила партия, в своей речи на съезде Пыллуаас вновь выступил против ратификации пограничного договора с Россией, заявив, что действуют как заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница. "Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой", - заявил Пыллуаас. Сейчас он является главой парламентской фракции EKRE, а с 4 апреля 2019 года по 18 марта 2021 года работал спикером парламента.
Согласно заключенному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
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Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором была отозвана.
Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.
 
РоссияХенн ПыллуаасРСФСРСергей ЛавровУрмас ПаэтМоскваВ мире
 
 
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