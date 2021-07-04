https://ria.ru/20210704/dovybory-1739801587.html

Владимир Рыжков намерен участвовать в довыборах в Мосгордуму от "Яблока"

Владимир Рыжков намерен участвовать в довыборах в Мосгордуму от "Яблока" - РИА Новости, 04.07.2021

Владимир Рыжков намерен участвовать в довыборах в Мосгордуму от "Яблока"

Политик Владимир Рыжков выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Мосгордуму по 37-му округу от партии "Яблоко", свидетельствуют данные сайта ЦИК. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T11:58

2021-07-04T11:58

2021-07-04T15:45

олег шереметьев

умер николай губенко

яблоко

госдума рф

московская городская дума

владимир рыжков

николай губенко

политика

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Политик Владимир Рыжков выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Мосгордуму по 37-му округу от партии "Яблоко", свидетельствуют данные сайта ЦИК.Согласно данным, Рыжков выдвинут на довыборы в МГД по 37-му округу от московского отделения партии "Яблоко".На текущий момент всего на довыборы выдвинуто 10 кандидатур.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Довыборы в Мосгордуму пройдут по 19-му и 37-му округам, вакантные места образовались после смерти заместителя председателя думы Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.В этом году Мосгордума приняла закон, согласно которому кандидаты в депутаты смогут собрать 50% подписей в свою поддержку в электронном виде.

https://ria.ru/20210422/shtraf-1729486873.html

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олег шереметьев, умер николай губенко, яблоко, госдума рф, московская городская дума, владимир рыжков, николай губенко, политика