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Владимир Рыжков намерен участвовать в довыборах в Мосгордуму от "Яблока"
Владимир Рыжков намерен участвовать в довыборах в Мосгордуму от "Яблока" - РИА Новости, 04.07.2021
Владимир Рыжков намерен участвовать в довыборах в Мосгордуму от "Яблока"
Политик Владимир Рыжков выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Мосгордуму по 37-му округу от партии "Яблоко", свидетельствуют данные сайта ЦИК. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T11:58
2021-07-04T15:45
олег шереметьев
умер николай губенко
яблоко
госдума рф
московская городская дума
владимир рыжков
николай губенко
политика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Политик Владимир Рыжков выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Мосгордуму по 37-му округу от партии "Яблоко", свидетельствуют данные сайта ЦИК.Согласно данным, Рыжков выдвинут на довыборы в МГД по 37-му округу от московского отделения партии "Яблоко".На текущий момент всего на довыборы выдвинуто 10 кандидатур.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Довыборы в Мосгордуму пройдут по 19-му и 37-му округам, вакантные места образовались после смерти заместителя председателя думы Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.В этом году Мосгордума приняла закон, согласно которому кандидаты в депутаты смогут собрать 50% подписей в свою поддержку в электронном виде.
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олег шереметьев, умер николай губенко, яблоко, госдума рф, московская городская дума, владимир рыжков, николай губенко, политика
Владимир Рыжков намерен участвовать в довыборах в Мосгордуму от "Яблока"
11:58 04.07.2021 (обновлено: 15:45 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСъезд партии "Яблоко"
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Рыжкова выдвинули на довыборы в МГД по 37-му округу от московского отделения партии "Яблоко"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Политик Владимир Рыжков выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Мосгордуму по 37-му округу от партии "Яблоко", свидетельствуют данные сайта ЦИК.
Согласно данным, Рыжков выдвинут на довыборы в МГД по 37-му округу от московского отделения партии "Яблоко".
На текущий момент всего на довыборы выдвинуто 10 кандидатур.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Довыборы в Мосгордуму пройдут по 19-му и 37-му округам, вакантные места образовались после смерти заместителя председателя думы Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.
В этом году Мосгордума приняла закон, согласно которому кандидаты в депутаты смогут собрать 50% подписей в свою поддержку в электронном виде.
Сопредседатель РПР-ПАРНАС Владимир Рыжков - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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