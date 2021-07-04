https://ria.ru/20210704/bitva-1739725411.html

Судбищенская битва: ученым предстоит описать более двух тысяч находок

Судбищенская битва: ученым предстоит описать более двух тысяч находок - РИА Новости, 04.07.2021

Судбищенская битва: ученым предстоит описать более двух тысяч находок

Третье-четвертое июля — годовщина Судбищенской битвы 1555 года, когда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет-Гирея и остановили очередное... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T09:00

2021-07-04T09:00

2021-07-04T12:38

археология

наука

культура

россия

социальный навигатор

"куликово поле"

алексей воронцов

куликово поле (заповедник)

российская академия наук

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Третье-четвертое июля — годовщина Судбищенской битвы 1555 года, когда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет-Гирея и остановили очередное нашествие ордынцев на земли Московского государства. За три месяца со дня первых археологических находок исследователи Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" нашли уже больше двух тысяч артефактов, связанных с этим историческим событием. Историки и археологи планируют продолжить исследования, используя новейшие научные методы, и воссоздать хронику битвы во всех подробностях.Сражение с неоднозначным исходомСудбищенская битва — одно из малоизученных сражений, итог которого не до конца ясен историкам, рассказал РИА Новости ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.Летом 1555 года боярин Иван Васильевич Шереметев, потомок боярина Дмитрия Донского Федора Кошки, отправился с войском из города Белев (современная Тульская область) в Крым, чтобы разорить его территории, подорвать экономическую основу Крымского ханства и прекратить набеги хана Девлет-Гирея. В это же время Девлет-Гирей пошел набегом на Москву, в очередной раз собираясь разорить Тулу. Оба войска встретились в чистом поле, и состоялась кровопролитная битва."О самой битве известно немного. Известно, что она шла два дня. Сначала войска Шереметева захватили и разграбили обоз Девлет-Гирея, который шел на расстоянии от основного войска. Потом они встретились с войском противника и в первый день вроде бы даже победили, хотя уступали в численности. На второй день битва продолжилась, русские войска были разбиты и начали отступать. Однако воеводы Степан Сидоров и Алексей Басманов нашли свои обозы, собрали часть бежавшего войска и с помощью деревьев дубравы "осеклись" — создали укрепление и укрылись в нем", — рассказал Алексей Воронцов.Хан Девлет-Гирей, по некоторым источникам, три раза штурмовал укрепление, но русским воинам удалось отбиться. Наутро Девлет-Гирей ушел обратно в Крым, потому что в этот момент к Туле подъезжал Иван Грозный с большим войском и вести еще одно сражение хан не решился. "Согласно Никоновской летописи, в этом сражении только детей боярских, то есть дворян, было убито и пленено больше 300 человек. Было убито много стрельцов и несколько тысяч простых воинов. Серьезные потери были и у крымского войска, это была очень кровопролитная битва", — отметил историк.Полевые исследованияПервые находки — копье и несколько наконечников стрел — были обнаружены в реке Гоголь, в Новодеревеньковском районе Орловской области 20 апреля. За три месяца, прошедшие с этого момента, археологи развернули раскопки и обнаружили более двух тысяч артефактов, связанных с битвой.Еще в апреле сотрудникам Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" удалось найти место той дубравы, где происходило финальное сражение, где Алексей Басманов и Степан Сидоров со своими воинами "осеклись" и доблестно отбивались от Девлет-Гирея. За три месяца ученые нашли больше двух тысяч метательных снарядов, наконечников стрел и пуль. "Почему так высока концентрация находок? Во время штурма укрепления воины стреляли друг в друга на очень маленькой территории, 800 на 800 метров. Изучая любой штурм древнего города, мы всегда получаем массовый настрел наконечников стрел, обломков оружия. Для сравнения: на Куликовом поле, где битва носила другой характер, мы не находим столько наконечников стрел", — пояснил Алексей Воронцов.Ученые собрали эти находки и тщательно зафиксировали координату каждой, чтобы восстановить ход битвы. Но обнаружение артефактов — только первый этап работы для специалистов по военной истории и военной археологии. Затем потребовалось создать программу изучения поля сражения по методикам, которые применялись на Куликовом поле. "По письменным источникам мы знаем, что в этом месте была дубрава. Нам необходимо восстановить древний ландшафт. Первого июля на место битвы отправились палеогеографы во главе с ведущим сотрудником Института географии РАН Александром Леонтьевичем Александровским. Ученые будут изучать почву, чтобы выяснить, где рос лес, как выглядели овраги; проводить бурение, смотреть состав почвы, изучать микроскопические останки растительности, пыльцу, споры. Это большая работа, которую мы будем вести не один год, но она позволит нам полностью восстановить ландшафт 1555 года и "разложить" в нем все наши находки", — рассказал Алексей Воронцов.Дальше ученые планируют искать места захоронения. Для этого они проведут полное лазерное сканирование территории в несколько десятков, а то и сотен гектаров и изучат рельеф местности с точностью до нескольких сантиметров. Работа с источникамиДля воссоздания полной исторической картины специалисты планируют изучить все существующие письменные источники и карты местности. Они должны восстановить точное направление Муравского Шляха, определить место финального эпизода двух дней сражения. Но где происходили предыдущие события? Как двигалась конница? Ученые будут последовательно восстанавливать весь ход сражения.Им также предстоит найти следы трех деревень Судбище, которые появились в округе позже, в XVII веке, изучить весь археологический контекст этого места, кто когда тут жил, даже в эпоху бронзового или каменного века, получить полную картину местности.Далее находки попадут в руки реставраторов. Некоторые предметы легко поддаются определению, например свинцовые пули практически не меняют своей формы. Но железные наконечники стрел из-за коррозии часто имеют утраты, теряют форму. Реставраторам предстоит привести несколько тысяч находок в тот вид, который они имели в момент сражения. Узнать происхождение артефактов поможет современный неразрушающий рентгенофлуоресцентный анализ, который по составу примесей в свинцовых пулях может показать, где был выплавлен металл — в Крыму или в Московском государстве, и, соответственно, с какой стороны был произведен выстрел."До того момента, когда мы построили современный музей Куликовской битвы, прошло практически 30 лет исследований. Не думаю, что нам понадобится еще 30 лет, чтобы создать музей Судбищенской битвы, но тем не менее на это уйдет не один год. Наши интерпретации — где был прорыв, откуда стреляли — конечно, могут быть оспорены. Но полученные нами научные факты станут частью исторической науки. Наши находки будут вечно храниться в Государственном музейном фонде Российской Федерации, а наша документация с координатами каждой находки — в архиве Института археологии Российской академии наук. Это дает смысл нашей работе", — заключил Алексей Воронцов.

https://sn.ria.ru/20210511/video-1731771163.html

https://ria.ru/20210511/arkheologiya-1731780656.html

https://ria.ru/20210428/sudbischi-1730262872.html

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