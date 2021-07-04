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Культура
https://ria.ru/20210704/amerika-1739473738.html
Как на самом деле появились главные символы Америки
Как на самом деле появились главные символы Америки - РИА Новости, 04.07.2021
Как на самом деле появились главные символы Америки
Сегодня в США отмечают День независимости. О том, как американцы отказывались от статуи Свободы, почему фастфуд и супергероев придумали еще в античности и кто... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T08:00
2021-07-04T08:03
культура
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кино и сериалы
макдоналдс
бэтмен
дональд трамп
голливуд
франция
сша
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня в США отмечают День независимости. О том, как американцы отказывались от статуи Свободы, почему фастфуд и супергероев придумали еще в античности и кто на самом деле изобрел джинсы, — в материале РИА Новости. Статуя СвободыКогда-то на монумент, ставший одним из символов США, не могли найти денег. Сбор средств организовали во Франции и Америке, но дело шло медленно. Так что подарок из Европы доставили на десять лет позже запланированного срока, в 1886 году. Через океан статую перевозили в разобранном виде: 300 фрагментов упаковали в 214 коробок. Леди Свобода носит сандалии 879-го размера, обхват талии — 11 метров. По слухам, скульптор Фредерик Огюст Бартольди, автор "Свободы, озаряющей мир" (таково официальное название) ее строгое лицо позаимствовал у матери, а фигуру — у любовницы. В проекте участвовал и Гюстав Эйфель: создатель знаменитой башни разработал надежную несущую конструкцию. А вот с материалом не совсем угадали: оригинальный красновато-коричневый цвет продержался 20 лет. Затем обшивка заржавела, и статуя позеленела. Зато в тон к доллару. Дядя СэмПочему дядю зовут именно Сэм? По легенде, провизию в американскую армию поставлял мясник Сэмюэл Уилсон: на бочках компании были буквы U.S., то есть Соединенные Штаты, но солдаты шутили, что о них заботится добрый Uncle Sam.Узнаваемую внешность поджарого дядюшки — острая бородка, цилиндр, фрак и полосатые панталоны — придумал художник Томас Наст. Таким он изобразил Сэма в серии политических карикатур во второй половине XIX века. А ведь известный советский плакат “Родина-мать зовет!” появился благодаря американскому Дяде Сэму. Именно этот образ вдохновил художника Дмитрия Моора на постер “Ты записался добровольцем?” (1920), который двадцать лет спустя переработал Ираклий Тоидзе. ФастфудХот-дог в Штаты привез предприимчивый мясник из Франкфурта. Гамбургеры тоже появились благодаря эмигрантам из Германии. За картошку фри стоит благодарить бельгийцев. Но фастфуд как индустрия возник в 1920-е годы именно в США, хотя концепция известна со времен Древнего Рима: еда, которая готовится быстро, строго по стандартам, стоит недорого. Первопроходцем выступила компания "Белый замок" (White Castle), основанная в 1921 году в Канзасе. Их фирменным блюдом были гамбургеры — новинку продавали всего по пять центов. Чтобы привлечь покупателей, наняли нескольких актеров, которые ежедневно приходили перекусить в заведения сети в белых халатах. Расчет был верный: посетители решили, что раз доктора едят чудо-бутерброды, то они действительно полезные. Позже идею "Белого замка" подхватил "Макдоналдс", приучивший к фастфуду весь мир. В 1999 году журналист New York Times Томас Фридман даже выдвинул “теорию золотых арок”: два государства, в которых представлены рестораны этой сети, не будут воевать друг с другом. Дело в том, что "Макдоналдс" приходит в страны, втянутые в систему мировой экономики, так что им невыгодны прямые конфликты. Кока-колаА вот это действительно чисто американское изобретение. Рецепт придумал в 1886 году в Атланте фармацевт Джон Стит Пембертон. Первый вариант с листьями коки (отсюда и название) продавался в аптеках как средство "от расстройств нервной системы". Через 17 лет активисты потребовали удалить из популярного напитка вещества, вызывающие привыкание.В 1980 году кока-кола стала официальным напитком Олимпиады в Москве: компания успела заключить контракт с советским правительством до того, как США решили бойкотировать игры (хотя традиционно в СССР больше любили пепси). Наладили производство на нескольких советских заводах, правда, разливали вместо фирменных бутылочек в обычную стеклянную тару.Говорят, что только два высших руководителя компании имеют доступ к секретному рецепту и у каждого лишь половина информации. По другой версии, посвященных семеро. На самом деле рецепт действительно охраняют, но знают его десятки технологов. Один из самых известных фанатов колы — Дональд Трамп. В Овальном кабинете по его просьбе даже сделали специальную кнопку для быстрого заказа напитка. Звездно-полосатый флагЧетверка с минусом — именно такую оценку получил 17-летний Роберт Хеф в 1958 году за домашнее задание. А ведь на рисунке в проекте редизайна было то, что в итоге стало современным американским флагом — 50 звезд (по числу штатов), семь красных и шесть белых полос. Линий — 13, именно столько британских колоний образовали независимое государство. Всего флаг меняли 26 раз. И вскоре должна добавиться еще одна звезда — Пуэрто-Рико. Цвета тоже выбраны со смыслом: красный символизирует выносливость и доблесть, темно-синий — усердие и справедливость, белый — невинность и чистоту. Флаг поднимают на главные национальные праздники, включая 4 июля, но у него есть и собственный день — 14 июня.Джинсы Уроженец Баварии Леб (это потом он станет Леви) Страусс переехал в Америку во время золотой лихорадки. Но вместо того, чтобы самому стать одним из старателей, молодой человек решил на них заработать. Что пригодится работягам? Прочные штаны с карманами, сшитые из брезента. Идею Страуссу, кстати, подкинул его знакомый Якоб Дэвис, родившийся в Риге. Фактически именно он изобрел джинсы и придумал укрепить углы карманов медными заклепками для конной упряжи.Уже в первых моделях был загадочный маленький карман справа. Историки моды до сих пор гадают, для чего он был нужен: для карманных часов, гвоздей, найденных самородков или презервативов. Долгое время джинсы были рабочей одеждой. Частью повседневного гардероба они стали лишь в 1950-е благодаря моде на ковбоев. ДжазЛюбопытно, что музыка, которая теперь считается элитарной, раньше звучала на вечеринках для бедных и угнетенных. Возник джаз в 1910-х на юге США. Довольно быстро распространился в других странах, однако связь с родиной сохранил. За век с лишним джаз прошел большой путь: одних только поджанров у него теперь более сорока: Early Jazz, Modern Jazz, Bop, Swing, Cool Jazz, Latin Jazz, Funk… О происхождении названия пишут целые трактаты: это из сленга то ли парфюмеров, то ли бейсболистов, то ли актеров. Сегодня эту музыку любят многие, хотя для восприятия она совсем не так проста, как, скажем, поп. Ведь принадлежит джаз к высокому искусству, хотя импровизациями он остается противоположностью классике. СупергероиВообще-то история культа супергероев восходит к наскальной живописи или мифам Древней Греции, где воспевались такие персонажи. Правда, тогда не было комиксов и кино, которые вывели их на новую высоту. Первым супергероем комиксов стал Супермен — еще в 1930-х. Потом появились Бэтмен и еще десятки сверхлюдей, которые в одиночку спасали мир от всевозможных злодеев. Интересно, как меняется пантеон вслед за новой этикой: сначала были только белые цисгендерные мужчины, ведь именно они считались основной аудиторией комиксов. Потом главные роли доверили женщинам. Затем на первый план вышли те, кто прежде оставался в тени: темнокожие, мусульмане, представители ЛГБТ-сообщества. Авторы рассудили, что у каждого должна быть ролевая модель. В этом и состоит особенность многих культурных кодов Америки: они усиленно пытаются угнаться за временем, адаптироваться к меняющейся реальности. И становятся настолько демократичными, что понемногу размываются.
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стиль жизни, кино и сериалы, макдоналдс, бэтмен, дональд трамп, голливуд, франция, сша

Как на самом деле появились главные символы Америки

08:00 04.07.2021 (обновлено: 08:03 04.07.2021)
 
© AP Photo / Kathy WillensТуристы фотографируются с мужчинами, одетым в костюмы Статуи Свободы, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Туристы фотографируются с мужчинами, одетым в костюмы Статуи Свободы, на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© AP Photo / Kathy Willens
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня в США отмечают День независимости. О том, как американцы отказывались от статуи Свободы, почему фастфуд и супергероев придумали еще в античности и кто на самом деле изобрел джинсы, — в материале РИА Новости.

Статуя Свободы

Когда-то на монумент, ставший одним из символов США, не могли найти денег. Сбор средств организовали во Франции и Америке, но дело шло медленно. Так что подарок из Европы доставили на десять лет позже запланированного срока, в 1886 году. Через океан статую перевозили в разобранном виде: 300 фрагментов упаковали в 214 коробок.
Леди Свобода носит сандалии 879-го размера, обхват талии — 11 метров. По слухам, скульптор Фредерик Огюст Бартольди, автор "Свободы, озаряющей мир" (таково официальное название) ее строгое лицо позаимствовал у матери, а фигуру — у любовницы.
© РИА Новости / Вера Голосова / Перейти в фотобанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Вера Голосова
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Статуя Свободы в Нью-Йорке
В проекте участвовал и Гюстав Эйфель: создатель знаменитой башни разработал надежную несущую конструкцию. А вот с материалом не совсем угадали: оригинальный красновато-коричневый цвет продержался 20 лет. Затем обшивка заржавела, и статуя позеленела. Зато в тон к доллару.

Дядя Сэм

Почему дядю зовут именно Сэм? По легенде, провизию в американскую армию поставлял мясник Сэмюэл Уилсон: на бочках компании были буквы U.S., то есть Соединенные Штаты, но солдаты шутили, что о них заботится добрый Uncle Sam.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийПрямая и явная угроза
Прямая и явная угроза - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Прямая и явная угроза
Узнаваемую внешность поджарого дядюшки — острая бородка, цилиндр, фрак и полосатые панталоны — придумал художник Томас Наст. Таким он изобразил Сэма в серии политических карикатур во второй половине XIX века.
А ведь известный советский плакат “Родина-мать зовет!” появился благодаря американскому Дяде Сэму. Именно этот образ вдохновил художника Дмитрия Моора на постер “Ты записался добровольцем?” (1920), который двадцать лет спустя переработал Ираклий Тоидзе.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Плакат времен гражданской войны Д. Моора "Ты записался добровольцем?" 1920 год. Д. Моор — псевдоним Дмитрия Стахиевича Орлова (1883—1946) — художника, мастера графики, одного из основоположников советского политического плаката, заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Плакат времен гражданской войны Моора Ты записался добровольцем?
1 из 2

Плакат времен гражданской войны Д. Моора "Ты записался добровольцем?" 1920 год. Д. Моор — псевдоним Дмитрия Стахиевича Орлова (1883—1946) — художника, мастера графики, одного из основоположников советского политического плаката, заслуженного деятеля искусств РСФСР.

© РИА Новости
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© РИА Новости

Плакат Ираклия Моисеевича Тоидзе (1902-1985) "Родина-мать зовет!" 1941 год

Плакат Ираклия Моисеевича Тоидзе (1902-1985) Родина-Мать зовет. 1941 год
2 из 2

Плакат Ираклия Моисеевича Тоидзе (1902-1985) "Родина-мать зовет!" 1941 год

© РИА Новости
1 из 2

Плакат времен гражданской войны Д. Моора "Ты записался добровольцем?" 1920 год. Д. Моор — псевдоним Дмитрия Стахиевича Орлова (1883—1946) — художника, мастера графики, одного из основоположников советского политического плаката, заслуженного деятеля искусств РСФСР.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 2

Плакат Ираклия Моисеевича Тоидзе (1902-1985) "Родина-мать зовет!" 1941 год

© РИА Новости

Фастфуд

Хот-дог в Штаты привез предприимчивый мясник из Франкфурта. Гамбургеры тоже появились благодаря эмигрантам из Германии. За картошку фри стоит благодарить бельгийцев. Но фастфуд как индустрия возник в 1920-е годы именно в США, хотя концепция известна со времен Древнего Рима: еда, которая готовится быстро, строго по стандартам, стоит недорого.
© Фото : Pixabau/sstoyanovГамбургер
Гамбургер - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Pixabau/sstoyanov
Гамбургер
Первопроходцем выступила компания "Белый замок" (White Castle), основанная в 1921 году в Канзасе. Их фирменным блюдом были гамбургеры — новинку продавали всего по пять центов. Чтобы привлечь покупателей, наняли нескольких актеров, которые ежедневно приходили перекусить в заведения сети в белых халатах. Расчет был верный: посетители решили, что раз доктора едят чудо-бутерброды, то они действительно полезные.
Позже идею "Белого замка" подхватил "Макдоналдс", приучивший к фастфуду весь мир. В 1999 году журналист New York Times Томас Фридман даже выдвинул “теорию золотых арок”: два государства, в которых представлены рестораны этой сети, не будут воевать друг с другом. Дело в том, что "Макдоналдс" приходит в страны, втянутые в систему мировой экономики, так что им невыгодны прямые конфликты.
Картофель фри
Картофель фри
Картофель фри

Кока-кола

А вот это действительно чисто американское изобретение. Рецепт придумал в 1886 году в Атланте фармацевт Джон Стит Пембертон. Первый вариант с листьями коки (отсюда и название) продавался в аптеках как средство "от расстройств нервной системы". Через 17 лет активисты потребовали удалить из популярного напитка вещества, вызывающие привыкание.
В 1980 году кока-кола стала официальным напитком Олимпиады в Москве: компания успела заключить контракт с советским правительством до того, как США решили бойкотировать игры (хотя традиционно в СССР больше любили пепси). Наладили производство на нескольких советских заводах, правда, разливали вместо фирменных бутылочек в обычную стеклянную тару.
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкЗавод Coca-Cola в Санкт-Петербурге
Завод Coca-Cola в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Завод Coca-Cola в Санкт-Петербурге
Говорят, что только два высших руководителя компании имеют доступ к секретному рецепту и у каждого лишь половина информации. По другой версии, посвященных семеро. На самом деле рецепт действительно охраняют, но знают его десятки технологов.
Один из самых известных фанатов колы — Дональд Трамп. В Овальном кабинете по его просьбе даже сделали специальную кнопку для быстрого заказа напитка.

Звездно-полосатый флаг

Четверка с минусом — именно такую оценку получил 17-летний Роберт Хеф в 1958 году за домашнее задание. А ведь на рисунке в проекте редизайна было то, что в итоге стало современным американским флагом — 50 звезд (по числу штатов), семь красных и шесть белых полос. Линий — 13, именно столько британских колоний образовали независимое государство. Всего флаг меняли 26 раз. И вскоре должна добавиться еще одна звезда — Пуэрто-Рико.
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена
Американский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Американский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена
Цвета тоже выбраны со смыслом: красный символизирует выносливость и доблесть, темно-синий — усердие и справедливость, белый — невинность и чистоту. Флаг поднимают на главные национальные праздники, включая 4 июля, но у него есть и собственный день — 14 июня.

Джинсы

Уроженец Баварии Леб (это потом он станет Леви) Страусс переехал в Америку во время золотой лихорадки. Но вместо того, чтобы самому стать одним из старателей, молодой человек решил на них заработать. Что пригодится работягам? Прочные штаны с карманами, сшитые из брезента. Идею Страуссу, кстати, подкинул его знакомый Якоб Дэвис, родившийся в Риге. Фактически именно он изобрел джинсы и придумал укрепить углы карманов медными заклепками для конной упряжи.
Уже в первых моделях был загадочный маленький карман справа. Историки моды до сих пор гадают, для чего он был нужен: для карманных часов, гвоздей, найденных самородков или презервативов.
© bluryeeДжинсы
Джинсы
© bluryee
Джинсы
Долгое время джинсы были рабочей одеждой. Частью повседневного гардероба они стали лишь в 1950-е благодаря моде на ковбоев.

Джаз

Любопытно, что музыка, которая теперь считается элитарной, раньше звучала на вечеринках для бедных и угнетенных. Возник джаз в 1910-х на юге США. Довольно быстро распространился в других странах, однако связь с родиной сохранил.
За век с лишним джаз прошел большой путь: одних только поджанров у него теперь более сорока: Early Jazz, Modern Jazz, Bop, Swing, Cool Jazz, Latin Jazz, Funk… О происхождении названия пишут целые трактаты: это из сленга то ли парфюмеров, то ли бейсболистов, то ли актеров.
Музыкант Селвин Берчвуд во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.04.2020
30 апреля 2020, 08:00Doctor Jazz Party
Международный день джаза: красивые легенды и яркие звезды
Сегодня эту музыку любят многие, хотя для восприятия она совсем не так проста, как, скажем, поп. Ведь принадлежит джаз к высокому искусству, хотя импровизациями он остается противоположностью классике.

Супергерои

Вообще-то история культа супергероев восходит к наскальной живописи или мифам Древней Греции, где воспевались такие персонажи. Правда, тогда не было комиксов и кино, которые вывели их на новую высоту.
Первым супергероем комиксов стал Супермен — еще в 1930-х. Потом появились Бэтмен и еще десятки сверхлюдей, которые в одиночку спасали мир от всевозможных злодеев.
© AP Photo / Metropolis CollectiblesОбложка Action Comics 1938 года
Обложка Action Comics 1938 года - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© AP Photo / Metropolis Collectibles
Обложка Action Comics 1938 года
Интересно, как меняется пантеон вслед за новой этикой: сначала были только белые цисгендерные мужчины, ведь именно они считались основной аудиторией комиксов. Потом главные роли доверили женщинам. Затем на первый план вышли те, кто прежде оставался в тени: темнокожие, мусульмане, представители ЛГБТ-сообщества. Авторы рассудили, что у каждого должна быть ролевая модель.
В этом и состоит особенность многих культурных кодов Америки: они усиленно пытаются угнаться за временем, адаптироваться к меняющейся реальности. И становятся настолько демократичными, что понемногу размываются.
Выставка-ярмарка «АгроТУР-2019» в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 08:00Культура
Не только балалайка: какие символы России на самом деле — "иностранцы"
 
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